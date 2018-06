Lietuvos parlamento vadovas Jungtinėse Valstijose su darbo vizitu lankysis birželio 25–29 dienomis. Kaip BNS informavo Seimo pirmininkė atstovė spaudai Karolina Frolovienė, aptarti svarbių regionui klausimų į Vašingtoną vyksta Lietuvos ir Lenkijos bei Rytų partnerystės šalių – Moldovos, Ukrainos, Gruzijos – atstovai. Preliminarioje programoje numatyti susitikimai su JAV kongreso pirmininku Paulu Ryanu, administracijos pareigūnais. Taip pat Seimo pirmininkas susitiks su Vašingtono ir Baltimorės lietuvių bendruomenėmis.











