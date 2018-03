„Kartais teisingi sprendimai netenkina visų pusių ir atsiranda opozicijos nepasitenkinimas tais veiksmais, kurie buvo atlikti ir tų partijų adresu, tada galbūt kyla intereso konfliktas“, - ketvirtadienį žurnalistams sakė Varšuvoje viešintis V. Pranckietis. Opozicija kelia L. Matjošaitytės atsakomybės klausimą dėl dar praėjusios kadencijos VRK pabaigoje, pernai birželio mėnesį, darbo grupės parengtos, bet taip iki šiol ir neapsvarstytos išvados dėl „valstiečių“. Šioje išvadoje nėra nustatyta rinkimų įstatymų pažeidimų, bet dėl milijoninės „Agrokoncerno“ paramos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiu Ramūnu Karbauskiu susijusiems renginiams siūloma kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją. Komentuodamas VRK situaciją V. Pranckietis taip pat svarstė, kad „galbūt reikia duoti žmonėms dirbti ir pareikalauti, kad atsakytų į visus klausimus“. „Sulaukime atsakymų, neskirkime bausmės prieš teismą“, - sakė parlamento vadovas. Jis taip pat pakartojo po praėjusį penktadienį vykusio susitikimo su L. Matjošaityte išsakytą poziciją, kad VRK vadovė privalo tęsti darbą, nes ir jos atstatydinimas ne sesijos metu būtų neįmanomas. „Kitas dalykas dėl L. Matjošaitytės darbo, po susitikimo jau pareiškiau savo nuomonę ir jos laikausi, ir pabrėžtinai pasakysiu, kad ji dabar privalo dirbti, nes ją atleisti gali tik Seimas, tai besąlygiška sąlyga šiuo metu“, - sakė V. Pranckietis. „O ateityje dėl jos darbo, pasakėme taip, kad ji turi atsakyti aiškiai visuomenei į visus klausimus, ir į tuos klausimus, kiek matau, ir atsakinėja“, - pridūrė Seimo vadovas. Jis taip pat sakė, kad stalčiuje palikta buvusios kadencijos VRK išvada dėl „Agrokoncerno“ paramos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovu R. Karbauskiu susijusiems renginiams „tarsi būtų mūsų partijai naudinga“. „Be kita ko, tas tyrimas dėl „Naisių vasaros“, pasakyta, kad nėra politinė reklama, o tie klausimai nebe VRK, o adresuojami kitur (Valstybinei mokesčių inspekcijai – BNS), tarsi būtų mūsų partijai naudinga išvada, turėtume džiaugtis, kad būtų paskelbta ta išvada, o ne padėta į stalčių“, - teigė V. Pranckietis. Keturių Seimo opozicinių frakcijų atstovai trečiadienį sutarė prašyti susitikimo su parlamento pirmininku V. Pranckiečiu, kad sužinotų jo požiūrį į VRK vadovės L. Matjošaitytės galimybes likti pareigose. Praėjusį penktadienį su L. Matjošaityte susitikęs V. Pranckietis pareiškė nematantis būtinybės jai trauktis iš pareigų, teigė, kad ji „dirba teisingai“. Skundą dėl galbūt paslėptos politinės reklamos televizijos seriale „Naisių vasara“ VRK gavo dar 2016 metų vasarą. Buvo sudaryta darbo grupė jam tirti. Tyrimą ji baigė jau po Seimo rinkimų pernai birželį. Darbo grupės parengta išvada įkelta į VRK dokumentų valdymo informacinę sistemą, bet viešam komisijos posėdžiui taip ir nepateikta. Nors darbo grupė nenustatė įstatymų pažeidimų, tik siūlyta kreiptis į mokesčių inspekciją, ar nebuvo pažeistos mokesčių įstatymų nuostatos dėl paramos skyrimo, L. Matjošaitytė kaltinama sąmoningai nuslėpusi šį dokumentą. VRK darbo grupė suskaičiavo, kad su R. Karbauskiu susijusiems renginiams 2013–2016 metais jam priklausantis „Agrokoncernas“ galėjo išleisti per milijoną eurų. Konservatoriai praėjusią savaitę kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami išsiaiškinti, ar šiuose L. Matjošaitytės veiksmuose negalima įžvelgti prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo požymių. Jie kelia versija, esą nuslėpus darbo grupės išvadą dėl „Agrokoncerno“ milijoninės paramos su R. Karbauskiu susijusiems renginiams L. Matjošaitytei atsidėkota VRK vadovės postu. Pati VRK vadovė šias prielaidas neigia. Pagal įstatymą, VRK pirmininką slaptu balsavimu skiria Seimas Seimo pirmininko teikimu. L. Matjošaitytė VRK vadove paskirta pernai birželį V. Pranckiečio siūlymu.

