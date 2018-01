R. Karbauskis antradienį surengtoje spaudos konferencijoje aiškino, kodėl reikalingas parlamentinis tyrimas dėl LRT veiklos. Jis joje pareiškė, kad LRT chaotiškai atsako į Seimo narių klausimus, stebėjosi aukštais įkainiais. R. Karbauskis nepriklauso komisijai, kuriai pavesta aiškintis LRT veiklą, todėl jo teiginius komisijoje dirbantys konservatoriai įvertino kaip tyrimo politizavimą ir trukdymą dirbti. „Galbūt Kultūros komiteto pirmininko pasirinkimas buvo toks, jis turi būti gerbtinas, kaip kiekvieno Seimo nario sprendimas daryti kokią spaudos konferenciją. Nemanau, kad ji buvo būtina, galbūt ji buvo netgi ir perteklinė. O dėl to politinio spaudimo tai nesantis žmogus komisijoje turbūt to spaudimo padaryti negalės, vis tik komisija turės atsakinėti į iškeltus uždavinius ir atsakyti į klausimus, kurie rūpi visuomenei“, – Žinių radijui trečiadienį sakė parlamento pirmininkas V. Pranckietis. Susiję straipsniai: Karbauskis iš Jakilaičio gavo ir kitokių klausimų Susirinkusi LRT taryba reagavo į Karbauskio veiksmus R. Karbauskio svarstymų, ar LRT atlikėjams moka adekvačius honorarus, Seimo pirmininkas sakė nenorintis komentuoti. „Norėčiau nevertinti šitų dalykų, tai nesusiję lyg su manimi tiesiogiai, mano darbu, čia yra tokių dviejų pusių lyg ginčai. Bet taip, žinoma, atlikėjai turi teisę taip pat užsidirbti tiek, kiek jie gali užsidirbti, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, jų darbas turi būti kiekvieno gerbtinas“, – dėstė V. Pranckietis. Seimas baigdamas rudens sesiją sudarė parlamentinę komisiją LRT veiklai tirti. Parlamentarai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Jie argumentuoja, kad LRT taryba, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, o pateikti atsakymai reikalauja išsamios analizės. Darbą Seimo komisija planuoja pradėti šią savaitę. Kritikai komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams už keliamus „valstiečiams“ nepatogius klausimus. Komisijos iniciatoriai pabrėžia ketiną aiškintis išskirtinai LRT finansus. Komisijai pavesta nustatyti, „ar LRT iš prodiuserių ir (ar) iš prodiusavimo paslaugas teikiančių kompanijų perkamų paslaugų kainos atitinka rinkos sąlygas, jei LRT sudaromuose sandoriuose nurodytos kainos laikytinos nepagrįstomis – kokios sandorio kainos laikytinos pagrįstomis vertinant rinkos sąlygas“. Komisija taip pat aiškinsis, ar LRT valdomo turto (pavyzdžiui, patalpų) nuomos ar kitokio naudojimo kainos atitinka rinkos sąlygas.

