„Ukraina daro stebuklus tiek dėl savęs, tiek dėl kitų, todėl aš esu optimistas, kad jai seksis gerai. Ir ji turi tikrai labai didžiules galimybes. Bet klausimas, ar mes būsime pasiruošę, nes jau dabar ES viduje prasidėjo diskusijos dėl ES plėtros galimybių, dėl įtakos plėtros daugiamečiui biudžetui, žemės ūkio politikai, sanglaudos politikai, institucinei santvarkai ir panašiai“, – LRT radijui teigė A. Pranckevičius.

„Tai aišku, kad mes ir patys turime būti tam pasiruošę ir išgainioti iš savo galvų baimes, o, atvirkščiai, matyti Ukrainos narystę kaip didžiulę strateginę galimybę ES“, – pridūrė jis.

Ambasadorius akcentuoja, kad, nepaisant šalį alinančio karo su Rusija, Ukraina deda labai daug pastangų, kad taptų ES nare.

„Yra įspūdinga, kad Ukraina, nepaisant karo, nepaisant to, kad kiekvieną dieną tiek daug resursų ir dėmesio, energijos, be jokios abejonės, ir gyvybių reikalauja karas ir kova prieš Rusijos agresiją – nepaisant to, Ukrainos administracija dirba puikiai ir daro labai daug žingsnių dėl būtent narystės Europos Sąjungoje“, – pabrėžė jis.

A. Pranckevičius mano, kad Ukraina rudenį jau bus įvykdžius 7 žingsnius, kuriuos ji buvo įpareigota padaryti, kai gavo šalies kandidatės statusą.

„Daug sričių Ukraina jau yra padariusi labai daug ir tikimės, kad tikrai iki rudens, iki formalaus Komisijos raporto rudenį, ji bus įgyvendinusi visus 7 žingsnius“, – pabrėžė ambasadorius ES.

„Aš manau, kad pažanga yra labai gera ir tikrai yra galimybė jau metų gale uždegti žalią šviesą Ukrainai pradėti derybas su ES. Bet tam, kad tai įvyktų, visų pirma, Ukraina turi padaryti viską ir, sakyčiau, netgi su kaupu, o mes turime įtikinti visus skeptikus tarp Europos Sąjungos valstybių narių“, – sakė jis.

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis dar balandžio pabaigoje sakė, kad Ukraina nori dar šiais metais pradėti stojimo derybas su ES. Jis patino, kad Kyjivas iki metų pabaigos bus visiškai pasirengęs narystės deryboms.

D. Šmyhalis taip pat išreiškė viltį, kad Europos Komisija pavasarį paskelbs tarpinę ataskaitą dėl 7 rekomendacijų įgyvendinimo ir kad ši ataskaita „atvers duris“ konkrečioms stojimo deryboms.