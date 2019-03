Bylos duomenimis, 2015 metais įvyko du R. Kurlianskio ir tuometinio liberalo A. Guogos susitikimai, o juos organizavo 2005 – 2014 metais VMI vadovavęs M. Kaseliauskas. Jis tuo metu buvo A. Guogos konsultantas mokesčių, finansų klausimais. Daugiau teisėsaugos dėmesio sulaukė antrasis jų susitikimas. Jo metu, įtariama, R. Kurlianskis neteisėtai siekė, kad A. Guoga atsisakytų kurti „Klestinčios Lietuvos“ frakciją Liberalų sąjūdyje, nes ji būtų buvusi žalinga tuometiniam partijos vadovui Eligijui Masiuliui. Pastarasis byloje kaltinamas paėmęs kyšį iš R. Kurlianskio. „R. Kurlianskis savo poziciją išsakė per kritiką, o ne per rekomendavimą. Sakė, kad tai bus nenaudinga (...) partijai, išoriškai atrodys partija ant skilimo ribos“, – kalbėjo M. Kaseliauskas. „Jis sakė paprastai – ta idėja yra nesąmonė“, – teigė buvęs mokesčių inspekcijos viršininkas. Susiję straipsniai: Teismas atmetė Kurlianskio advokato prašymą nušalinti prokurorą Liudydama „MG Baltic“ byloje Šimonytė pripažino, kad juto „nematomą ranką“ Pasak jo, A. Guoga pokalbio pabaigoje pareiškė, jog frakcijos nekurs. „Man pasirodė, kad pabaigoje jis nebuvo labai patenkintas galutine pokalbio baigtimi, galbūt šiek tiek pavargęs ir išsekęs. Neatrodė, kad jis puikiai jaučiasi“, – tvirtino M. Kaseliauskas. Jis tvirtino pokalbio metu negirdėjęs, kad R. Kurlianskis būtų A. Guogai ką nors siūlęs už atsisakymą kurti „Klestinčios Lietuvos“ frakciją. Antrasis jų susitikimas įvyko 2015 metų lapkričio 4 dieną. Buvusio „MG Baltic“ viceprezidento R. Kurlianskio advokatas Giedrius Danėlius atkreipė dėmesį, jog teismui liudijęs Liberalų sąjūdžio lyderis Eugenijus Gentvilas sakė, kad tų pačių metų lapkričio 6 dieną A. Guoga dar buvo neatsisakęs planų dėl frakcijos. „(A. Guoga) nėra kategoriškas, yra pakankamai lankstus ir pykčio nelaikantis“, – tvirtino M. Kaseliauskas. Jis teigė, kad pasitaiko, jog A. Guoga keičia nuomonę. Pats Europos Parlamento narys pokalbį su R. Kurlianskiu dėl „Klestinčios Lietuvos“ yra pavadinęs „tam tikru spaudimu“. Pasak buvusio VMI viršininko, pirmo susitikimo Vilniuje metu A. Guoga ir R. Kurlianskis kalbėjosi nereikšmingomis temomis. A. Guoga yra sakęs, kad pirmojo susitikimo su R. Kurlianskiu metu jis įkalbinėjo nesudaryti konkurencijos E. Masiuliui partijos pirmininko rinkimuose 2015 metų rudenį. Vis dėlto A. Guoga rinkimuose dalyvavo. M. Kaseliauskas tvirtino, jog apie tai galėjo būti kalbama, tačiau pagrindinis susitikimo tikslas buvo susipažinti. Politinės korupcijos byloje R. Kurlianskis yra kaltinamas davęs kyšius politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Kaltinamieji kaltės nepripažįsta ir teigia, kad tyrimas buvo vykdomas tendencingai. Byloje be R. Kurlianskio ir E. Masiulio korupcija kaltinami buvęs Seimo narys Šarūnas Gustainis ir eksparlamentaras, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai byloje oficialiai pateikti ir pačiam koncernui „MG Baltic“, Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui.

