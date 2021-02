Praėjusią parą užfiksuoti 487 koronaviruso atvejai: protrūkiai įmonėse Klaipėdoje ir Radviliškyje, dėl sąlyčių izoliuoti 1236 asmenys

Per praėjusią parą izoliuoti 1236 didelės rizikos sąlytį turėjęs asmenys, iš viso izoliacijoje, įskaitant žmones, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, šiuo metu yra 60 001 asmuo.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruota 155. Atkreiptinas dėmesys, kad šie asmenys epidemiologinės diagnostikos metu įvardija įvairias vietas, t. y. parduotuves, degalines, plovyklas, kur lankėsi, tačiau nurodo, jog kontakto laikas trumpas, o kitų asmenų užsikrėtimo atvejai tose vietose nėra registruoti.

Atvejai, fiksuoti protrūkiuose

Naujas protrūkis trečiadienį registruotas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Šilutės poskyryje – COVID-19 liga patvirtina dviem darbuotojams.

Dar vienas naujas protrūkis vakar nustatytas Klaipėdos rajone veikiančioje siuvimo įmonėje, kur infekcija patvirtinta taip pat dviem darbuotojams. Siekiant užkirsti kelią tolesniam infekcijos plitimui, vakar įmonėje lankėsi NVSC Klaipėdos departamento specialistai ir pateikė rekomendacijas dėl COVID-19 prevencijos priemonių įgyvendinimo. Įmonėje nustatyta 10 mažos rizikos sąlytį su užsikrėtusiaisiais tyrėjusių asmenų, kuriems bus atliekamas tyrimas koronavirusinei infekcijai nustatyti.

Taip pat registruoti atvejai, epidemiologų vertinimu, susiję su protrūkiais Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje (iš viso su protrūkiu siejami penki koronavirusinės infekcijos atvejai), Klaipėdos lopšelyje–darželyje „Inkarėlis“ (iš viso su protrūkiu siejama 18 atvejų, įstaigoje nuo sausio 29 d. įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas), Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ (iš viso su protrūkiu siejami septyni atvejai, įskaitant antrinius).

Be to, vakarykštę parą registruoti ir atvejai, susiję su protrūkiu Radviliškio rajone veikiančioje siuvimo įmonėje (iš viso su protrūkiu siejami šeši infekcijos atvejai, nustatyti per pastarąsias kelias dienas). Vakar įmonėje NVSC Šiaulių departamento specialistai atliko epidemiologinę diagnostiką, tačiau NVSC specialistams nebuvo pateikti kontaktą su sergančiaisiais turėjusių darbuotojų sąrašai. Nesulaukus šios informacijos yra numatyta kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją ir teikti siūlymą uždrausti žmonių susibūrimus savivaldybės teritorijoje esančioje siuvimo įmonėje, iškilus ypač pavojingos užkrečiamosios COVID-19 ligos išplitimo pavojui.

Be to, registruoti ir atvejai, susiję su protrūkiais Šilutės socialinių paslaugų centre, Švenčionių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, Telšių apylinkės teisme (židinyje izoliuota 10 darbuotojų ir atlikta 15 profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos mažos rizikos sąlytį turėjusiems asmenims).

Tęsiasi protrūkiai Klaipėdos laivų remonto, metalo apdirbimo įmonėse, Alytuje veikiančioje siuvimo įmonėje, Biržų verpalų ir audinių gamybos įmonėje, Rokiškyje veikiančioje metalo apdirbimo įmonėje, Šiauliuose veikiančioje metalo pramonės įmonėje.

Taip pat NVSC informuoja, jog Vilniaus departamento specialistai vakar vyko į Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centrą, kur vietoje atlikta epidemiologinė diagnostika, vertinta situacija, įstaigai pateiktos rekomendacijos dėl darbo organizavimo, siekiant užtikrinti tinkamą infekcijos prevenciją. Su protrūkiu šiuo metu siejami du COVID-19 ligos atvejai.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruoti 106.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.