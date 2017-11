Juo siekiama išsiaiškinti, ar VVKT tinkamai atliko savo pareigas ir atsakingai vykdė kontrolę vaistinėse, ką ji privalo daryti pagal jai pavestas funkcijas įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat bus aiškinamasi, ar šios tarnybos vadovas Gintautas Barcys nepadarė tarnybinio nusižengimo dėl galimai netinkamai vykdomos kontrolės, informuoja ministerija.

Šį tarnybinė patikrinimą atlieka SAM korupcijos prevencijos ir kitų specialistų jungtinė darbo grupė, kurie savo išvadas pateikti turi per 1 mėnesį.

„Aiškėja, kad kontrolę turėjusi užtikrinti institucija – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba – galimai nevykdė jai įstatymu priskirtų kontrolės funkcijų. Bus aiškinamasi, kodėl ši tarnyba laiku nenustatė vaistinių veikloje atsiradusių teisės aktų pažeidimų, nesprendė susiklosčiusios ydingos, ir, kaip rodo gauta informacija, ilgalaikės neteisėtos vaistinių praktikos“, - teigia ministro patarėja korupcijos prevencijos klausimais Nendrė Černiauskienė.

Tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėkoja aktyviems ir pilietiškiems žmonėms, neabejingiems susiklosčiusiai ydingai praktikai, kurie ją aktyviai viešino.

Be to, SAM primena, kad be medikų priežiūros parduodami vaistai gali turėti žalingą poveikį žmonių sveikatai, tad pacientams visada labai svarbu pasitarti su gydančiu gydytoju ar vaistininku.