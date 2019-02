Bus aiškinamasi, ar Seimo narys Povilas Urbšys, komentuodamas žiniasklaidai savo apklausas Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT), nepaviešino ikiteisminio tyrimo duomenų. „Prokuratūra patvirtina, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas. Bus įvertinti viešai paskelbti duomenys, atsižvelgiant į gautus rezultatus, priimami sprendimai tyrime“, – šeštadienį BNS sakė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Seimo narys teigia nesąs informuotas apie tokį tyrimą, apie jį P. Urbšys sužinojo iš žurnalistų. „Šiame tyrime esu vienintelis asmuo. Reikia laukti, kad ateis į Seimą dėl imuniteto?“ – svarstė į Panevėžio miesto merus kandidatuojantis politikas. Susiję straipsniai: Urbšys antrą kartą apklaustas Panevėžio korupcijos byloje Urbšys: niekada nesu davęs nurodymo atleisti jokio valstybės pareigūno Savivaldos rinkimai vyks kovo 3 dieną. „Gali bandyti mane apklausti specialiuoju liudytoju, bet naudodamasis baudžiamojo proceso nuostatomis atsisakysiu, reikalausiu, kad apklaustų įtariamuoju. Esmė tame – kad turi būti pateikta, kuo įtariamas. Įtariamuoju žmogus turi būti apklaustas net jeigu yra menkiausias įtarimas, o ne žaisti tuo specialiuoju liudytoju – užkabins tą specialiojo liudytojo etiketę ir vaikščiosiu su ja“, – kalbėjo P. Urbšys. Politikas BNS sakė per abi apklausas STT – pernai birželį ir šių metų sausį – atsisakęs pasirašyti pasižadėjimą neatskleisti sužinotų ikiteisminio tyrimo duomenų. P. Urbšys tvirtino, kad jo tylėjimas sukurtų įspūdį, jog jis gali būti susijęs su Panevėžio merui Ryčiui Mykolui Račkauskui inkriminuotomis veikomis. „Sausio 28 dieną buvau iškviestas į Panevėžio STT, atlikta pakartotinė liudininko apklausa. Tada irgi atsisakiau pasirašyti pasižadėjimą dėl tų pačių motyvų, pridėdamas, kad, mano įsitikinimu, įtariamieji yra susipažinę su įrodymų apimtimi ir mano pagarsinimas apklausos aplinkybių nepakenktų tyrimui“, – sakė parlamentaras. Jis svarstė, kad ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimu galėjo būti palaikyti jo teiginiai, jog teisėsauga galėjo klausytis R. M. Račkausko pokalbių, ir tai, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų pradžioje, o ne birželį, kai meras buvo sulaikytas. Seimo narys BNS sakė šiomis dienomis gavęs STT pranešimą, kad jo paties atžvilgiu taikytos procesinės prievartos priemonės, tai yra elektroninių priemonių kontrolė. R. M. Račkauskas Panevėžio meru 2015 metais buvo išrinktas kaip judėjimo „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ atstovas. Kilus nesutarimams su P. Urbšiu iš šio judėjimo pasitraukė beveik visa savivaldybės tarybos frakcija, įskaitant patį merą. P. Urbšys nutarė šiemet pats kandidatuoti į Panevėžio miesto mero postą. Teisėsaugos vykdomame tyrime R. M. Račkauskui pateikšti įtarimai prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba, mero patarėjai ir verslo atstovams – prekyba poveikiu. STT įtaria, kad Panevėžio miesto savivaldybėje galimai buvo piktnaudžiaujama tarnyba ir duodami neteisėti nurodymai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. BNS žiniomis, STT pareigūnų akiratyje atsidūrė viešieji pirkimai, susiję su Aukštaitijos sporto komplekse planuojamu 50-ies metro plaukimo baseinu, taip pat požeminių konteinerių bei savivaldybės rinkodaros programos „Atsinaujinantis Panevėžys“ konkursai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.