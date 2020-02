„Mokytojai verti didžiausios pagarbos ir dėmesio. Kviečiame tęsti šią gražią tradiciją ir raginame siūlyti kandidatūras renkant geriausius metų mokytojus. Be to, norime, kad jie būtų pasveikinti tuomet, kai visa šalis susitelkia, švenčia, nuoširdžiai dėkoja šios profesijos atstovams, jų garbei organizuojami renginiai didžiosiose arenose. Tikimės, kad apdovanojimai per profesinės dienos minėjimą padarys mokytojams šią šventę dar didesnę ir gražesnę“, – sako ministras A. Monkevičius.

Mokytojo, kuris pretenduoja į Metų mokytojo premiją, veikla turi pasižymėti šiomis savybėmis: pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškų vertybių diegimu, nuostatų pozityvumu kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymosi sąlygas, ugdomosios veiklos meistriškumu, inovatyviais metodiniais darbais, aktyvia, kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumu dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų ir kt.

Kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybės, kiti mokyklų savininkai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai, švietimo, mokslo ir sporto ministras. Visų pirma, kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba, vadovui ir mokyklos tarybai. Po to kandidatūras, išskyrus valstybines ir nevalstybines mokyklas, tvirtina savivaldybių sudarytos komisijos ir pateikia ministerijai. Valstybinių mokyklų pateiktas kandidatūras tvirtina mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovo sudaryta komisija. Nevalstybinės mokyklos rekomendacijas Metų mokytojo premijai gauti ir kitus dokumentus gali teikti tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Visas pateiktas kandidatūras svarstys ministro patvirtinta Metų mokytojo premijos atrankos komisija.

Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje. Premijos dydis – 120 BSI (4680 eurų).