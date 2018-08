Pasak „Sodros“ atstovo Sauliaus Jarmalio, apie 150 tūkst. asmenų gaus ne tik didesnę pensiją, bet ir priskaičiuotą nuo metų pradžios nepriemoką. „Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi sukaupęs 35 metus stažo ir jo pensija po perskaičiavimo nuo rugpjūčio padidėjo 4 eurais, jis papildomai gaus beveik 30 eurų iš „Sodros“ už pirmus septynis šių metų mėnesius“, – sakė S. Jarmalis. Jis priminė, kad pensijos didės visiems senjorams, kurie jau turi sukaupę daugiau nei 30 metų stažo. Laiškai su sprendimais apie perskaičiuotos pensijos dydį gali pasiekti gyventojus ir prieš mokant didesnę pensiją, ir jau ją išmokėjus. „Sodros“ teigimu, visos padidintos pensijos ir nepriemokos bus išmokėtos iki rugsėjo pabaigos.











