Karo prievolininkų sąrašai bus sudaromi atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterių programa. Į sąrašus taip pat bus įtraukiami ir aukštųjų mokyklų studentai, bet jie turės apsisprendimo laisvę – arba stabdyti studijas ir tarnauti devynis mėnesius, arba nenutraukus studijų pasirinkti jaunesnių karininkų vadų mokymus, kurie trunka trejus metus, arba studijuoti ir tarnauti krašto apsaugos pajėgose taip pat trejus metus.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos viršininku, ats. plk. Arūnas Balčiūnas sakė, kad šių metų šaukimui, be abejonės, įtakos turės ir pandemija.

„Pandemija prasidėjo praeitų metų pavasarį, todėl jau turėjome tą pirmą iššūkį ir patirtį vykdant praeitų metų šaukimą. Be abejo, atsižvelgdami į tas pastabas, pastebėjimus, iššūkius, vykdysime ir šių metų šaukimą. Aišku, praeitais metais vykdydami šaukimą turėjome apribojimus ir dėl sveikatos patikrinimų karo prievolininkams, kuriuos planuota šaukti.

Šiais metais sveikatos patikrinimo yra neplanuojama stabdyti, todėl tas procesas turėtų vykti sklandžiau. Dabar yra apribotas judėjimas, todėl atvykimai bus reikalingi tik pasitikrinti sveikatą, kitais atvejais tikrai rekomenduojame nevykti, o, visų pirma, susisiekti, paskambinti, parašyti el. laišką ir jeigu yra poreikis, tik tada atvažiuoti.“

Kita vertus, sakė jis, galbūt didesnis iššūkis yra tarnybos sąlygos kariniuose vienetuose, nes ten taip pat yra apribojimai, saugumo ir higienos reikalavimai.

„Tačiau karinis pasirengimas vyksta ir kariuomenė turi būti pasirengusi vykdyti visas užduotis, kurios yra keliamos.“

A. Balčiūnas akcentavo, kad sveikatos patikrinti nuotoliniu būdu yra neįmanoma, tačiau jeigu asmenys jaučia kokius nors simptomus, karščiuoja, tuomet turėtų apie tai pranešti ir vėliau pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

„Kitas aspektas, kad visiems atvykusiems, kurie šiaip jaučiasi gerai, yra patikrinama temperatūra, apklausiami, ar neturėjo kontaktų, tik tada pradedamas medicininis patikrinimas. Medicinos darbuotojai tikrai laikosi visų saugumo reikalavimų – kaukių dėvėjimo, dezinfekcijos po kiekvieno karo prievolininko apžiūros.“

Dėl savaitgalių spręs atskirai

Paklaustas, kokios baudos gresia vengiantiems tarnybos, atsargos pulkininkas aiškino, kad dažnai nesusipratimai įvyksta ne iš blogos valios.

„Visi tikri nėra baudžiami administracinėmis baudomis, mat dažnai pasitaiko, kad jie pamiršo, laiku nepasižiūrėjo arba praleido terminą. Taip, praeitais metais esame nubaudę beveik devynis tūkstančius, bet į tą skaičių įeina ne tik praeitų metų šaukimo sąrašuose atsidūrę karo prievolininkai, bet ir ankstesniuose. Procesas per vienerius metus nesibaigia, todėl vengiantys tarnybos yra toliau ieškomi. (…) Lyginant su 2019 m., turiu pasakyti, kad praeitais metais buvo nubausta ketvirtadaliu mažiau.“

Jis taip pat sakė, kad pagal galiojantį administracinį nusižengimų kodeksą (ANK), baudos gali siekti nuo 30 iki 400 eurų ir patarė per pandemiją užsienyje gyvenantiems šauktiniams bet kokiu atveju susisiekti su atitinkamu padaliniu.

Paklaustas, ką per devynis tarnybos mėnesius gali užsidirbti šauktiniai, A. Balčiūnas pasidžiaugė, kad karo prievolininkams šiek tiek didėja išmokos.

„Nuo 50 iki 80 eurų ir bendrai karo prievolininkas, kuris atėjo savo noru ir labai gerai ją atliko, už devynis mėnesius gali gauti iki 3200 eurų.“

Jis tuo pačiu nurodė, kad įstatymas numato, jog karo prievolininkams du kartus per visą tarnybos laikotarpį priklauso atostogų po septynias dienas, tačiau dėl išvažiavimų savaitgaliais bus sprendžiama atskirai.

„Taisyklės dėl atostogų kariuomenėje tikrai yra laikomasi ir jeigu girdėtoje, didžioji dalis šauktinių buvo išleisti per Kalėdas ir Naujuosius metus namo. Be abejo, ir per Velykas bus greičiausiai išleisti, o dėl savaitgalinių išleidimų, priklausys nuo pandemijos ir nuo tos situacijos, kuri bus šalyje.“

Pasiteiravus, ar daug karių nori tęsti karjerą po atliktos privalomos tarnybos, komentavo, jog kiekvienais metais tikrai norinčiųjų nemažėja.

„Atlikus tarnybą apie 25 proc. kandidatuoja į profesinę tarnybą ir džiugu, kad tas skaičius nemažėja. Kokybė irgi gerėja, nes ateina vis daugiau tokių, kurie turi specifinius įgūdžius.(...) Deja, ne visus jau galime priimti, nes paskutiniais metais pretenduoja daugiau nei yra vietų.“