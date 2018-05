Turto bankas pranešė paskelbęs projekto investicinio projekto konkursą. „Tikiu šios idėjos nauda. Esame atviri ir laukiame rinkos dalyvių pasiūlymų investicinio projekto viešame pirkime,“ – pranešime spaudai sako laikinasis Turto banko vadovas Marius Kliokys. Projekto rengėjai turės įvertinti 6-8 ministerijų nekilnojamojo turto poreikį, išanalizuoti ekonomines ir finansines projekto įgyvendinimo alternatyvas, įskaitant teritorijas. Preliminariai skaičiuojama, kad ministerijų patalpų plotas turi siekti iki 25 tūkst. kv. metrų. Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis šią savaitę BNS teigė, kad planai dėl ministerijų iškėlimo bus pristatyti rudenį. Šiuo metu Vyriausybė ir 14 ministerijų yra įsikūrusios skirtinguose pastatuose ir skirtinguose miestuose. Kelios ministerijos yra įsikūrusios UNESCO saugomoje Vilniaus senamiesčio teritorijoje, kitos ministerijos – senos sovietinės statybos statiniuose. Pastatų energetinio efektyvumo klasės svyruoja nuo C iki E, tad išlaikymo sąnaudos yra didelės. Vyriausybė mano, kad būtų tikslinga sumažinti eksploatavimo kaštus iki 70 proc. įrengiant modernų A++ energetinio naudingumo klasės pastatų kompleksą vienoje vietoje.

