K. Jaskelevičius teigia, kad nors tuo metu S. Skvernelis ėjo Trakų kelių policijos viršininko pareigas, jis buvo sustabdytas Vilniuje. Ir bauda, anot kelių eismo taisykles pažeidusio asmens, buvo didesnė nei maksimali.

Patikslinta 20.22 val. Premjeras S. Skvernelis DELFI patikslino, kad iš tiesų skyrė baudą neblaiviam vairavusiam K. Jaskelevičiui, tačiau pridūrė, kad tai padarė ne kelyje, o savo kabinete, Trakuose, kur tuo metu ir dirbo.

K. Jaskelevičius buvo sustabdytas Vilniuje, prie Vingio parko, tačiau registruotas buvo Trakuose, todėl jo nusižengimą svarstė Trakų pareigūnai.

S. Skvernelis taip pat atsiprašė, kad įvardijo, jog K. Jaselevičiaus jau nebėra. Premjero teigimu, jį buvo pasiekusios tokios žinios. (Daugiau apie tai skaitykite čia)

Jaskelevičius: vienas kažkuris mykė, mykė

„Padariau tą pažeidimą, važiavau neblaivus. Buvo nustatytas lengvas girtumas, – teigė K. Jaskelevičius. – Neatsimenu, ar 0,8, ar 1 prom.“

K. Jaskelevičius pasakojo, kad jį sustabdė policijos pareigūnų ekipažas. „Baudė mane, – pasakojo vyras, teigiantis, kad jį sustabdė tuo metu pareigūnu dirbęs S. Skvernelis. – Liepė pūsti, visa procedūra. Buvo mandagūs, atsimenu. Vienas kažkuris mykė, mykė, labai gailėjo manęs, kad man taip nepasisekė. Tokia lyg užuomina buvo.“

K. Jaskelevičius teigė, kad neatsimena, iš kurio pareigūno pastebėjo užuominų. „Tik prisimenu, kad man liko toks įspūdis, kad jei aš ten būčiau pasiūlęs, tai tos baudos nebūtų, – kalbėjo vyras. – 2000 litų tais laikais buvo milžiniška bauda.“

Vyras tvirtino, kad baudą sumokėjo ir jokių priekaištų tuo metu niekam neturėjo. „Mane sustabdė Vilniaus mieste, prie Vingio parko. Jis, būdamas Trakų policininkas, kažkodėl pramogavo Vilniuje. Ir jis kai aiškina, kad neuždėjo antspaudo, neva tas antspaudo nebuvimas buvo formalus pretekstas. Man atrodo, kad jis jo sąmoningai nedėjo, nes jei uždės su Trakų žyme, tai ko Vilniuje medžioja, – svarstė K. Jaskelevičius. – Gal jo viršininkas į tai ir atkreipė dėmesį.“

Kęstutis Jaskelevičius Prisimenu, kad jei būčiau pasiūlęs, tai tos baudos nebūtų. 2000 litų tais laikais buvo milžiniška bauda.

K. Jaskelevičius svarstė, kad turėjo būti nurodyta, kurioje vietoje buvo nubaustas pažeidėjas.

„Aš niekam nesiskundžiau. Gal kartais atkreipiau dėmesį į baudos dydį, nes turi būti adekvatu pažeidimui. Pagal to meto kodeksą, maksimali bauda turėjo būti 1500 litų, – įvardijo vyras ir pakartojo, kad jam buvo skirta dviejų tūkstančių bauda. – Tai gal dar už greičio viršijimą. Gal aš greitį kažkiek viršijau.“

K. Jaskelevičius teigė, kad nežino, kodėl būtent dėl šio įvykio vėliau buvo vykdomas patikrinimas. Jis tik svarstė, kad „galbūt kažkas pamatė, kad ne tas rajonas ar baudos dydis, dvi aplinkybės“.

„Niekam nerašiau, niekam nesiskundžiau, man buvo gėda, todėl pabrukęs uodegą sėdėjau“, – teigė vyras ir prisipažino, kad tuo metu, 1999-aisiais, jau buvo baigęs Seimo nario kadenciją.

Debatuose S. Skvernelis teigė, kad asmens, kurį jis baudė, jau nėra gyvo. „Moralinė žala, – tvirtino vyras, kurio pavardė taip pat nuskambėjo iš kandidato į Prezidento postą lūpų. – Šiandien visi pažįstami skambina ir su vainikais važiuoja.“

K. Jaskelevičius prisipažino, kad jau girdėjo raginimų iš pažįstamo advokato kreiptis į teismą. „Nes tai moralinė žala ir ją turi atlyginti“, – kalbėjo vyras, tačiau pridūrė, kad kreiptis į teismą neketina.

Skvernelis: jo jau nėra gyvo

Pirmadienio vakarą LVŽS kandidatas į Prezidento postą Saulius Skvernelis dalyvavo BNS organizuotuose debatuose kartu su TS-LKD kandidate Ingrida Šimonyte ir Gitanu Nausėda.

G. Nausėda besibaigiant debatams paprašė S. Skvernelio patikslinti, kokią tarnybinę nuobaudą ir kodėl jis buvo gavęs 1999-aisiais.

„Skirtingai nuo mano oponento pono Skvernelio, kurio turbūt kartais padėjėjai pameta mano CV pirmąjį puslapį, mes pasikėlėme jūsų abiejų dešimtmečių veiklos puslapius ir 1999 metus, jūs gal patikslinsite, kur jūs gavote tą nuobaudą, apie kurią dabar yra plačiai kalbama. Man tiesiog norėtųsi sužinoti, kokia buvo tos nuobaudos gavimo priežastis? Nes, žinote, pikti liežuviai prisigalvoja visokių prasimanymų, kalba labai negražiai“, – teiravosi G. Nausėda.

S. Skvernelis, padėkojęs už klausimą, įvardijo, kad veiklos patikrinimai yra įprasta praktika.



„Ačiū labai, geras klausimas, turiu tikrai puikią auditoriją atsakyti. 20 metų senumo istorija, tiek teisėjai, apie kuriuos šiandien kalbėjome, tiek pareigūnai, nagrinėdami administracines bylas (...) atlieka įrodymų vertinimą. Tai noriu priminti, kad tuo metu buvau pareigūnas ir nagrinėjau, nepravarinėjau, bet nagrinėjau labai daug administracinių bylų. Ir kada buvo atliktas (mano) veiklos patikrinimas, tai irgi yra įprasta praktika, buvo nuspręsta, kad buvo neteisingai kvalifikuota viena administracinėje byloje esanti veika. Pabrėžiu, viena iš šimtų ir tūkstančių bylų“, – kalbėjo kandidatas į Prezidento postą.

G. Nausėda dar kartą paprašė patikslinti. S. Skvernelis įvardijo du atvejus: vieną dėl įvykio, kai automobilis buvo nesuvaldytas, ir kitą, kuriame buvo nubaustas K. Jeskelevičius.

Saulius Skvernelis Galiu ir šiandien įvardyti ir asmenį, jo jau nėra gyvo jau, tai ponas Kęstutis Jaskelevičius.

„Jeigu kas dar prisimena, eismo įvykiai tokie būdavo, kada reikėdavo kviesti policiją į įvykio vietą, kada vairavo automobilį vairuotojas, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio, apvirto, sugadino savo transporto priemonę ir kelią, kelio sankasą. Tai tuo metu tikrintojams neužteko teisinių žinių pripažinti, kad pareigūno tarnybinis pranešimas, kuris įvykio vietoje būna ir parašo, kokia žala padaryta, kad buvo sugadinta ir kelio sankasa. Buvo pareikalauta po to (...) specialios pažymos iš kelininkų. Ji buvo gauta, aišku, bet vėlai, ir aš nubaudžiau tą žmogų griežčiau, negu numato įstatymas. Ne per švelniai, bet per griežtai. Tai yra tuo metu sankcija buvo nuo 100 iki 500 litų už 127 straipsnio 2 dalį, – įvardijo S. Skvernelis. – Reikėjo bausti pagal šeštą dalį su ženkliuku „prim“, kadangi žalos lyg nebuvo padaryta, ir skirti 20 litų baudą.“

Antras atvejis – transporto priemonės vairavimas esant neblaiviam. „Galiu ir šiandien įvardyti ir asmenį, jo jau nėra gyvo jau, tai ponas Kęstutis Jaskelevičius. Išnagrinėjus bylą, matyt, nemažai čia jūsų esančių, turėjo santykių su policija, kur nagrinėja bylą policininkas ir ant nutarimo uždeda antspaudą, kuriame yra jo vardas, pavardė ir dedamas parašas. Tai ant to nutarimo aš antspaudo savo neuždėjau, nors ir yra kvitas, čekis, sumokėta 2000 litų bauda už pažeidimą, susijusį su transporto priemonės vairavimu esant neblaiviam, – kalbėjo S. Skvernelis. – Vidaus reikalų ministerijos generalinis inspektorius man apskundus sprendimą konstatavo, kad pažeidimai yra nešiurkštūs, paprastai ir dėl to, kas yra spekuliuojama dėl griežto papeikimo, jis buvo panaikintas, buvo pakeistas į pastabą.“

Kandidatas taip pat tvirtino, kad vėliau tie patys asmenys jį paaukštino. „Dar daugiau – su šita nuobauda aš buvau paaukštintas į Policijos departamentą tų pačių žmonių. Dar daugiau – po keturių mėnesių anksčiau laiko tą pastabą panaikino. Tai mano vienintelė pastaba per 25 metų tarnystę Lietuvos policijoje ir apie 30 įvairiausių apdovanojimų tiek žinybinių, tiek ir tarpvalstybinių“, – tvirtino S. Skvernelis.