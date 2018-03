Savo feisbuko paskyroje ji pasidalijo istorija, nutikusia prieš 7 metus. Tuomet ji dirbo LRT sporto žurnaliste.

„Vienas iš darbdavių pradėjo prie manęs priekabiauti. Vieną kartą jis uždarė kabineto duris, pripylė viskio taurę ir pradėjo kalbėti, kokia aš graži ir talentinga, koks gražus mano kūnas ir kad jis manęs nori... Tada aš grubiai patraukiau jo rankas ir pabėgau... Po kelių mėnesių buvau atleista iš darbo“, – tikino L. Janušonytė.

Kai atsisakė miegoti su vadovu, neteko akreditacijos, turėjo atsisakyti karjeros

Pasak jos, lietuviškasis #metoo įsisiautėjo, tačiau ji jau nebežino, kas yra tiesa, o kas – ne. L. Janušonytė sakė esanti už moteris ir suprantanti, kad daug metų jos, būdamos prislėgtos savo vyrų, kolegų ir vadovų priekabiavimų, bijojo netekti darbo, sutuoktinio, bijojo pačios savęs.

„Buvo laikai, kartais bijojau... Bet niekada neleidau savęs išnaudoti, daryti kažką, ko pati nenorėjau, niekada nebuvau vedusio vyro bute vėlų vakarą... Oi ne, meluoju, buvau daug kartų, nes mūsų draugai vedę ir dažnai pakviečia į svečius. Daug metų rašiau ta tema apie moteris, sporto žurnalistes ir seksualinį priekabiavimą, daugiau kitose šalyse, nei Lietuvoje.

Esu Tarptautinės sporto žurnalistų federacijos moterų komisijos pirmininkė ir esu susidūrusi su daugeliu priekabiavimo atveju. Mano kolegė iš Kongo atsisakė miegoti su laikraščio, kuriame dirba, vadovu, ir tuomet neteko akreditacijos į olimpines žaidynes, į pasaulio futbolo čempionatą ir t.t. Jos , profesionalios žurnalistės, darbas buvo sustabdytas. Ji turėjo atsisakyti savo karjeros, savo svajonės, darbo, pinigų... Dėl to, kad... Tokių pavyzdžių turiu daug...“, – dėstė žurnalistė.

Pradeda suprasti vyrus, nes moterys esą gali sužlugdyti juos per minutę

L. Janušonytė taip pat aiškino norinti paklausti INFO TV ir daugelio, kas liko paveikti politiko Mykolo Majausko istorijos: „Tai buvo kas?“.

„Mergina, kurios vardo mes nežinome, ta, kuri vėlyvą vakarą, pasak jos, nuėjo į vedusio vyro butą ir tada patyrė tą #metoo? Po to, nors nieko baisaus nenutiko, negrįžo namo (namai nepasigedo? Pilnametė? Mano tėvai būtų pasigedę), tada permiegojo pas draugę ir po nnnnnn metų papasakojo... Na, netikiu!

Gal aš klystu, tačiau pirmiausiai patarčiau nueiti į prokuratūrą ir ten išdėstyti argumentus ne anonimiškai. Žinot, pradedu suprasti vyrus, moterys gali sužlugdyti juos per minutę! Be argumentų! Jauskime ribas. Aš prieš seksualinį priekabiavimą, bet būkime teisingos. Dabar politiko Majausko, vyro Majausko, tėvo Majausko, sūnaus Majausko reputacija yra sužlugdyta, galbūt pats jis yra ant ribos po kažkieno anonimo parodymo“, – aiškino ji.

Anot L. Janušonytės, neatmetama ir versija, kad galbūt kam nors reikia sužlugdyti M. Majauską.

R. Paleckis: man tai naujiena

DELFI primena, kad L. Janušonytė darbą LRT paliko 2011 m. liepą. Tuomet DELFI ji sakė, kad pasitraukia dėl nesutarimų su tuometinės Lietuvos televizijos (LTV) direktoriumi Rimvydu Paleckiu. Tiesa, R. Paleckis tvirtino, kad L. Janušonytė pareigų neteko dėl darbe padarytų klaidų ir negebėjimo vadovauti sporto redakcijai. Žurnaliste ji dirbo 30 metų.

Penktadienį pasiteiravus, ar teko ką girdėti apie L. Janušonytės patirtas seksualines priekabes, R. Paleckis pripažino iš DELFI pirmą kartą išgirdęs ir apie jos įrašą feisbuke, ir apie galbūt nederamą LRT darbuotojų elgesį.

„Taip, aš jos išėjime dalyvavau, tuo metu dirbau, bet šis įrašas ir tai, kas jame išsakyta, man – naujiena. Net negalėčiau komentuoti, nes nieko nežinau apie tokį dalyką, jei jis iš viso buvo“, – svarstė pašnekovas.

Paklaustas, galbūt prieš 7 metus L. Janušonytė apie tai jam, vadovui, pasakojo, R. Paleckis tikino negalintis to prisiminti.

„Arba Laima turėtų tiksliau pasisakyti, tada būtų galima tiksliau pasisakyti... Už save garantuoju, kad taip nedariau ir nesielgiau, tai iš viso ne mano stilius ir būdas, bet, apskritai, klausimas, ar taip buvo“, – dvejojo jis.

Pasak R. Paleckio, tam, apie ką kalbama, reikėtų atskiro tyrimo, nes išsakomi labai rimti dalykai, tačiau kol kas informacijos – pernelyg mažai.

„Geriausia, kad tie, kurie tą viešina, būtų kuo labiau konkretūs, nes tuomet būtų galima ir konkrečiai reaguoti. Dabar taip bendrai... Susilaikyčiau nuo komentarų. Be to, kad tokio įvykio neprisimenu. Mano žiniomis, taip nebuvo, bet jei kažkas žino kitaip, gali pateikti faktų ir įrodymų, be abejo, reikėtų atitinkamai tai ir vertinti“, – sakė jis.

Manė, kad R. Paleckis užsisėdo

Tiesa, penktadienį su L. Janušonyte DELFI susisiekti nepavyko.

„Taip, išeinu. Mūsų keliai su LTV direktoriumi labai nesutapo. (...) Tai tęsėsi jau labai seniai. (...) Kaip sakau, užsisėdo ir viskas, arba turi savų tikslų. Mano nervai ir sveikata man brangesni“, – 2011 m. DELFI teigė ji.

Tuomet žurnalistė manė, kad nemalonę užsitraukė dėl asmeninių R. Paleckio ambicijų, nesutarimų esą nekilo su LRT generaliniu direktoriumi Audriumi Siaurusevičiumi.

L. Janušonytė 2011 m. buvo ne tik LRT sporto prodiuserė, sporto redakcijos vadovė, bet ir Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF), Tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos (AIPS) viceprezidentė. Ji skundėsi, kad negalėjo dalyvauti AIPS veikloje nei kaip organizacijos viceprezidentė, nei kaip LSŽF prezidentė.

„Neleisdavo vykti, dalyvauti kongresuose, nors pats AIPS prezidentas asmeniškai skambino ir prašė išleisti, rašė laiškus“, – tikino žurnalistė.

„Aišku, skaudu, kad kai kas vertina ne profesionalumą, ne patirtį, įdirbį, ryšius, kuriuos turiu. Patikėkite, jeigu kažkam kažko reikia susijusio su sportu – ar telefono, ar sužinoti kokią nors informaciją – visi pirmiausia skambina man. Be abejo, skaudu, bet kai tavęs nevertina, negali dirbti savo darbo taip gerai, kaip gali dirbti, viskas netenka prasmės. Kai eini į darbą ir žinai, kad prie tavęs kabinėsis, nėra malonu“, – apmaudo neslėpė L. Janušonytė.

R. Paleckis: ji gali dirbti žurnaliste, tačiau ne vadovauti

„Mano manymu, jos darbe buvo padaryta principinių klaidų. Jos vadovavime mačiau rimtų trūkumų ir tai ne kartą sakiau. Išsiskyrė nuomonės dėl darbo vertinimo – kadangi aš prisiimu atsakomybę ne tik už sportą, bet ir už visą televiziją, o ji tik dalis televizijos, natūralu, kad mano atsakomybė didesnė. Tačiau ji užsispyrė, nesutiko ir pusę metų tokia situacija tęsėsi. Anksčiau ar vėliau taip turėjo pasibaigti, pagaliau ji parašė pareiškimą“, – 2011 m. DELFI teigė R. Paleckis.

LTV vadovas akcentavo, kad L. Janušonytės veikla nepatenkintas ne tik jis, bet ir vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas, programų direktorius Rolandas Maskoliūnas.

„Kiekvienas žmogus turi būti maksimaliai savo vietoje. Mano manymu, vadovaudama sporto redakcijai, Laima nebuvo savo vietoje. Bet dirbti sporto žurnaliste, manau, ji gali“, – sakė R. Paleckis.

Jis neigė L. Janušonytei uždraudęs skaityti sporto žinias „Panoramoje“. R. Paleckio tvirtinimu, L. Janušonytei pasiūlyta skaityti sporto žinias už gaunamą sporto redakcijos vadovės atlyginimą, tačiau ji su tuo nesutiko.

Nori patikslinti situaciją

Vakar savo feisbuko paskyroje žurnalistė L. Janušonytė paviešino įrašą, kuriame prabilo apie seksualinį priekabiavimą, tačiau penktadienio vakarą nusprendė patikslinti situaciją. Ji teigė, kad buvo neteisingai suprasta.