Keturis naikintuvus „F-16“ ir patruliavimui jūroje skirtą orlaivį „P-3C“ atsiuntę portugalai Baltijos šalių oro erdvę saugo jau ketvirtą kartą. Nuo gegužės keturių mėnesių pratybų laikotarpiui Klaipėdoje taip pat dislokuota kuopa portugalų sausumos karių. Šiauliuose bus surengtas oficialus dvišalis ministrų Azeredo Lopeso ir Raimundo Karoblio susitikimas. Jie aptars Portugalijos indėlį į NATO atgrasymo priemones Baltijos regione, Baltijos šalių oro policijos misiją, nesenai įvykusiame NATO viršūnių susitikime priimtus sprendimus, ES gynybos politiką, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.