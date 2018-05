Keturis mėnesius Baltijos erdvę saugojusius Danijos karinių oro pajėgų karius keičia Portugalijos ir Ispanijos karinių oro pajėgų vienetai. 47-ajai NATO oro policijos misijos rotacijai vadovausianti Portugalija Baltijos šalių erdvėje patruliuos su keturiais naikintuvais F-16, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). Be to, misiją sustiprins Ispanija ir Prancūzija. Pirmoji į Šiaulius atsiunčia šešis naikintuvus „Eurofighter Typhoon“, antroji – keturis naikintuvus „Mirage” 2000-5 į Estijos oro bazę Amaryje. Anot KAM pranešimo, sustiprinti oro policijos misiją pasiūlė sąjungininkai. „Sustiprinta NATO oro policijos misija Šiauliuose užtikrins didesnį sąjungininkų lankstumą saugant NATO oro erdvę Baltijos regione ir suteiks geresnes galimybes treniruotėms su Baltijos šalių oro erdvės stebėjimo ir kontrolės vienetais, Baltijos šalių ir sąjungininkų sausumos ir jūrų pajėgų vienetais, taip pat treniruotėms teikiant oro paramą Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuotoms NATO priešakinių pajėgų kovinėms grupėms“, – teigiama KAM pranešime. Portugalų pamainą sudarys iki 90 karių: lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Ispanijos karinių oro pajėgų kariai NATO oro policijoje Baltijos šalyse dalyvaus penktą kartą. Jų kontingentą sudarys apie 130 karių. Misiją baigiantys Danijos Karališkųjų karinių oro pajėgų kariai oro erdvės apsaugą vykdė su keturiais naikintuvais F-16. Misijoje dalyvavo beveik 200 karių, jie keitėsi kas mėnesį.

