Populiarios „Youtube“ laidos kūrėjas dešimtmetį vaikams vengė mokėti alimentus

Tik bylai nukeliavus į teismą vaizdo tinklaraštininkas sugebėjo pripažinti kaltę ir susitarti dėl skolos grąžinimo, įsipareigojo per porą metų padengti įsiskolinimą, be to, kas mėnesį dar mokėti vaikams po 500 eurų išlaikymą bei atlyginti buvusiai žmonai advokato išlaidas.