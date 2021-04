Populiariausi velykinių naujagimių vardai pastarąjį dešimtmetį – Lukas ir Emilija

Per dešimtmetį Luko vardu pavadinta 30 berniukų, Emilijos – 26 mergaitės.

Velykiniams berniukams taip pat dažnai duoti Nojaus (28), Mato (28), Dominyko (21), Kajaus (19), Domo (17), Emilio (14), Dovydo (13), Jono (12), Jokūbo (12), Igno (12), Arno (11), Kristupo (11), Gusto (11), Adomo (11), Roko (11), Beno (10) vardai.

Mergaitėms – Viltės (19), Gustės (16), Kamilės (15), Lėjos (15), Gabrielės (14), Gabijos (14), Ievos (13), Saulės (12), Godos (12), Ugnės (12), Urtės (11), Elzės (11), Evos (11), Smiltės (10), Austėjos (10), Aistės (10) vardai.

„Pastarąjį dešimtmetį per Velykas gimusioms mergaitėms daugiausiai buvo suteiktas Emilijos vardas, kuris kasmet puikuojasi ir populiariausių mergaičių vardų dešimtukuose. Tačiau po jos esantys Viltės, Gustės ar Kamilės vardai ne visuomet atsiduria topuose, tad galima sakyti, kad tai tam tikras velykinių mergaičių vardų išskirtinumas“, – BNS sakė Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.

Anot jo, nuo 2010-ųjų kasmet per šią šventę Lietuvoje įregistruojama vidutiniškai po 150 naujagimių.

„Tam tikra išimtis buvo 2019 metais, kai įregistruota per 220 gimimų. O štai praėjusiais metais per Velykas, kurios buvo balandžio 12–13 dienomis, šalyje įregistruoti 132 naujagimiai. Tačiau tai nebuvo mažiausias per Velykas gimusių naujagimių skaičius – mažiausiai vaikų per dvi šventines dienas šalyje gimė 2017-aisiais – iš viso 129 kūdikiai“, – kalbėjo M. Samkus.

Kaip rodo pernai gruodžio viduryje surinkti Registrų centro duomenys, praėjusiais metais populiariausi berniukų vardai buvo Benas, Markas, mergaičių – Lėja, Amelija.