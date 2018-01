Per šešis paskutinius 2017 metų mėnesius Emilijos vardą gavo 156 mergaitės, Mato – 213 berniukų, rodo Registrų centro skelbiami duomenys. Per pastarąjį pusmetį taip pat labai populiaru buvo dukroms suteikti Austėjos, Liepos (po 137), Kamilės (134), Sofijos (125), Lėjos (123), Gabijos ir Luknės (po 120), Amelijos (114) ir Viltės (111) vardus. Madingiausių vyriškų vardų dešimtuke po Mato rikuojasi Lukas (185), Jokūbas (168), Dominykas (159), Domas ir Kajus (po 147), Benas (143), Adomas (133), Augustas ir Emilis (128). Iš viso 2017 metų liepos 1 – gruodžio 31 dienomis Lietuvoje registruotas 18 tūkst. 851 gimimas.











