„Popiežiaus Pranciškaus vizitas planuojamas kitų metų rudenį“, – sakė prezidentės atstovė spaudai Daiva Ulbinaitė. Pasak jos, Vatikanas artimiausiu metu turėtų paskelbti tikslią vizito datą ir statusą. Popiežius Pranciškus © Sipa / Scanpix Popiežiumi Pranciškus buvo išrinktas 2013-ųjų kovo 13d. Prieš tai šventikas buvo Buenos Airių vyskupu, o kardinolu paskirtas 2001-aisiais. Popiežius Pranciškus Reuters / Scanpix Paskutinį kartą popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje lankėsi 1993 metų rugsėjo 4-8 dienomis. Jis buvo pirmasis ir vienintelis Lietuvoje lankęsis popiežius. Popiežius į Lietuvą atvyks minint valstybės šimtmetį. Estijos žiniasklaida šią savaitę pranešė apie galimą Šventojo Tėvo vizitą į Taliną. Skvernelis: pasirengimo darbai popiežiaus vizitui jau numatyti Lietuva jau yra numačiusi darbus, kuriuos reikės atlikti rengiantis kitais metais planuojamam popiežiaus Pranciškaus vizitui, sako premjeras Saulius Skvernelis. „Mes esame numatę pasirengimo darbus, jau buvome susitikę ir kalbėjomės. Taip pat, kadangi tai yra didžiulis įvykis valstybei, esame nusimatę ir tam tikrus poreikius, kuriuos turėsime, kalbant ir apie žmonių suaugumą, infrastruktūrą“, – žurnalistams trečiadienį sakė premjeras. Jis sakė nemanantis, kad norint užtikrinti saugumą vizito metu reikėtų samdyti papildomas pajėgas. „Aš nemanau, kad mums reikės kažką samdyti papildomai – mes turime savo struktūras, tiesiog reikia pažiūrėti. Nes jeigu lygintume su 1993 metų popiežiaus vizitu, buvo jauna valstybė ir mes išvis nieko neturėjome: prisimenu, kaip reikėjo kolegoms užtikrinti iššūkį su saugumu. Dabar mes turime puikiai veikiančias tarnybas“, – sakė S. Skvernelis. Saulius Skvernelis DELFI / Karolina Pansevič Prezidentūra trečiadienį BNS patvirtino, kad popiežius kitąmet rudenį planuoja apsilankyti Lietuvoje. S. Skvernelis sakė, kad kol kas neturi oficialaus patvirtinimo iš Vatikano, ir sakė nekomentuosiantis datų ir vizito, kol jo nebus. „Bent jau aš, kiek žinau, tokio oficialaus (patvirtinimo) nebuvo. (...) Matyt, Prezidentūra gavo oficialiai“, – sakė jis. Argentinoje gimęs 80-metis Jorge Mario Bergoglio (Chorchė Marijus Bergoljas) popiežiumi tapo 2013 metais. Per vienas pirmųjų savo darbo dienų pontifikas atsisakė specialaus limuzino su vairuotoju. Liberalesnių pažiūrų popiežius pasižymi gailestingumo, atjautos skurstantiems ir tolerancijos idėjomis. Lietuvoje pontifikas vienintelį kartą lankėsi 1993 metais, praėjus keliems metams po to, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Tada šalyje viešėjo popiežius iš Lenkijos Jonas Paulius II. Jis tuomet lankėsi Vilniaus arkikatedroje, prie Aušros vartų, meldėsi Antakalnio kapinėse prie Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapų. Šventasis Tėvas taip pat aukojo mišias Vingio parke, buvo susitikęs su lenkų bendruomenės atstovais. Be to, Jonas Paulius II lankėsi Kaune, Kryžių kalne netoli Šiaulių, Šiluvoje. 2011 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Romos katalikų tikėjimą išpažįsta 77 proc. šalies gyventojų. I. Vaišvilaitė: Popiežiaus vizito metu gali būti keliami migracijos, socialinės atskirties klausimai Buvusi Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė sako, kad kitąmet planuojamo popiežiaus Pranciškaus vizito akcentais greičiausiai taps ne tik religiniai, bet ir socialinės atskirties, emigracijos klausimai. Jos manymu, vizitas nėra proginis ir jo taip pat nereikėtų sieti su šimtmečio minėjimu. „Tai tikrai yra ne proginis vizitas, sukakčių minėjimas, o, be jokios abejonės, ganytojinis vizitas. Popiežius niekada nevažiuoja pas kažkokią grupę tikinčiųjų, jis važiuoja pas tos šalies, kurią lanko, visuomenę. Manau, kad vizitas palies Lietuvai svarbius, ir, sakyčiau, skaudžius klausimus: turime galvoti apie emigraciją, labai didelę socialinę atskirtį, išorės grėsmes, kaip jas išgyvena visuomenė“, – BNS sakė ambasadorė, šiuo metu vadovaujanti Lietuvos atstovybei prie UNESCO. Ji taip pat pabrėžė, kad kiekvieno popiežiaus vizito darbotvarkėje įtraukiami ir socialinio teisingumo, gailestingumo klausimai. „Žinia yra labai džiugi. Tai būtų antras popiežiaus vizitas Lietuvoje ir regione, sakyčiau, po ilgos pertraukos. Tas klausimas buvo svarstomas, pats popiežius Pranciškus yra ne kartą sakęs, kad nori atvažiuoti į Lietuvą, bet tai buvo greičiau intencija, kurią popiežius išsako daug kam“, – teigė diplomatė. Irena Vaišvilaitė DELFI / Mindaugas Ažušilis Ji pabrėžė, kad popiežiaus vizito nuosekliai siekė prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vatikane su popiežiumi susitikus tik jį paskyrus 2013-aisiais, taip pat 2015-aisiais, jį į Lietuvą kvietę buvęs ir dabartinis premjerai Algirdas Butkevičius, Saulius Skvernelis, Lietuvos Bažnyčios vadovai. Anot jos, visi jie stengėsi kuo labiau pristatyti tokio vizito reikmę ir reikšmę. Ambasadorė taip pat ragino būsimo vizito nelyginti su Jono Paulios II-ojo vizitu prieš 25-erius metus, kuris buvo neįprastai ilgas ir „unikalus įvykis, kuris niekuomet nebus pakartotas“. Ji taip pat abejojo, ar planai aplankyti Lietuvą būtent kitąmet atsirado dėl 2018-aisiais minimo valstybės atkūrimo šimtmečio, kadangi ši data be Lietuvos svarbi ir kitoms valstybėms regione. „Popiežius visuomet susitinka su marginalizuotomis žmonių grupėmis: kaliniais, kartais – ligoniais, kenčiančiais nuo priklausomybės ligų. Visuomet yra mažiau paradiniai dalykai (...). Pažiūrėkite į šį popiežių: jis niekada niekur nevyko švęsti, jis tikrai nėra vaza ant šimtmečio minėjimo stalo“, – teigė ji.











1372 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.