Saulėtą vėsų rytą prie vizito organizavimo prisidėję jaunuoliai savanoriai pontifiką išlydėjo giedodami giesmes ir padovanojo jam marškinėlius su užrašu „Savanoris“. Popiežius Pranciškus šeštadienį ir sekmadienį lankėsi Vilniuje ir Kaune, o pirmadienį viešėjo Latvijoje, tačiau vakare vėl sugrįžo nakvynei į nunciatūrą Vilniuje. Antradienį popiežius išskrenda į Estiją. Iš Talino vakare jis grįš į Romą. Estijoje popiežius susitiks su prezidente Kersti Kaljulaid, vėliau sakys kalbą valdžios ir visuomenės atstovams. Tada Šventasis Tėvas dalyvaus visiems krikščionims skirtame jaunimo susitikime Šv. Karolio bažnyčioje. Susiję straipsniai: Popiežiaus Pranciškaus vizitas Kaune: viena bendruomenės detalė liko nepastebėta Popiežius Pranciškus Lietuvoje – istorinio vizito akimirkos Kiek vėliau Pranciškus Šv. Petro ir Pauliaus katedroje susitiks su žmonėmis, kuriems padeda Bažnyčios išlaikomos paramos organizacijos – alkoholikais, benamiais, skurdžiomis šeimomis. Vizitą Estijoje popiežius baigs šv. Mišiomis Laisvės aikštėje. Estų visuomenė yra viena nereligingiausių pasaulyje, o krikščionių katalikų dalis joje siekia mažiau nei vieną procentą – apie 4,5 tūkstančio.

