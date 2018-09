Užsienio žiniasklaidoje rašoma, kad į Santakos slėnį klausytis popiežiaus laikomų Mišių atvyko apie 100 tūkst. tikinčiųjų, švietė graži rudeninė saulė.

„Pranciškus pagerbė tiek Nacių eros žydų aukas, tiek lietuvius, kurie buvo deportuoti į gulagus Sibire ar kankinti tėvynėje per Sovietų okupaciją“, – rašo Independent.

Šiame kontekste daugelis užsienio žiniasklaidos priemonių priminė, jog daugiau nei 200 tūkst. Lietuvos žydų buvo nužudyti nacių ir pačių lietuvių, vietos kolaborantų. Pabrėžiama, kad prieš šią tragediją Vilnius buvo laikomas „Šiaurės Jeruzale“ dėl savo svarbos žydų politikai ir kultūrai. Dabar Lietuvoje žydų bendruomenę sudaro apie 3 tūkst. žydų.

„Revizionizmo klausimas suskaidė lietuvius, kuomet karo metu eiliniai žmonės kartu su naciais okupantais žudė žydus, taip išnaikinant žydų populiaciją Vilniuje. Daugelis Holokausto aktyvistų taip pat kritikuoja kai kuriuos lietuvius už bandymą prilyginti žydų naikinimą su Sovietų Sąjungos vykdytais nusikaltimais prieš lietuvius“, – rašo Deutchwelle.

Užsienio žiniasklaida taip pat daug dėmesio skyrė aprašant popiežiaus Pranciškaus raginimams atpažinti galimas kylančias nepakantumo grėsmes, vėlgi pasikartojančius antisemitizmo atvejus.

„Prieš 75 metus ši Tauta matė galutinį Vilniaus Geto panaikinimą, tokiu būdu užbaigiant prieš dvejus metus pradėtą tūkstančių žydų naikinimą. Kaip kad skaitome Išminties knygoje, žydų tauta perėjo per pažeminimus ir kankinimus. Prisimindami šiuos laikus, prašykime Viešpatį, kad suteiktų mums įžvalgumo dovaną, kad galėtume laiku atpažinti pražūtingas užuomazgas pasirodančias įvairiais pavidalais, kurie atrofuoja to nepatyrusių kartų širdį, kad jie nepasiduotų sirenos giesmių vilionėms“, – sakė popiežius Pranciškus.

„Popiežius perspėjo apie pagundas, kurios „gali slypėti kiekvieno žmogaus širdyje“, norint būti labiau privilegijuotu ar pranašesniu už kitus. Jis taip pat meldė įžvalgumo, kad „laiku būtų atpažintos pražūtingumo užuominos“, – Šventojo Tėvo kalbą aprašė Washington Post, pridedant kad visoje Europoje, įskaitant Lietuvą, reiškiasi kraštutinės dešinės, ksenofobiniai ir neo–fašistiniai politiniai judėjimai.

Daugybėje portalų aprašant popiežiaus Pranciškaus kalbą Kaune, Santakos slėnyje, aprašyta ir Lietuvos istorija. Skaitytojams priminta, kad Baltijos šalys savo nepriklausomybę paskelbė 1918 metais, bet buvo aneksuotos Sovietų Sąjungos 1940 metais po slapto susitarimo su nacistine Vokietija. Pridedama, kad Vatikanas ir daugybė Vakarų šalių atsisakė pripažinti aneksiją.

Socialiniuose tinkluose – pietų akimirkos

Mišias Santakos slėnyje popiežius Pranciškus užbaigė lietuviškais žodžiais: „Gražaus sekmadienio! Skanių pietų!”

Ir iš ties pats popiežius Pranciškus išvyko pietauti. Kaip socialiniame tinkle „Twitter“ rašo Vatikano naujienos (angl. Vatican News), nors Baltijos šalyse nėra suorganizuotų oficialių susitikimų su vyskupais, popiežius su jais kartu papietavo. Vatikano spaudos centro direktorius Gregas Burke‘as pasidalino nuotrauka, kurioje užfiksuotas popiežius bei vyskupai, kalbant maldą prieš valgį.

Na visita do #PapaFrancisco aos países bálticos não estão previstos encontros oficiais com os #bispos, por se tratar de grupos reduzidos. Em compensação, o Papa almoçará todos os dias com eles. Este foi o almoço deste domingo #PopeVisitsLT #PopeInBaltics #Lituânia @GregBurkeRome pic.twitter.com/XUmowHmib5— Vatican News (@vaticannews_pt) September 23, 2018