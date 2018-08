Popiežiaus vizitas: išlaidos scenoms, apsaugai ir raginimas Bažnyčiai atskleisti sąmatas

Nors beveik visos vizitui besirengiančios institucijos paviešino preliminarias išlaidų sąmatas, Bažnyčia žada tai padaryti po popiežiaus apsilankymo. Vyriausybėje praėjusią savaitę posėdžiavo darbo grupė, vertinanti vizitui planuojamų išleisti lėšų pagrįstumą. Ministrų kabinetas liepos pradžioje nusprendė kompensuoti iki 1,75 mln. eurų, skiriamų pasirengti rugsėjį vyksiančiam dviejų dienų pontifiko vizitui. Daugiausiai lėšų per Užsienio reikalų ministeriją planuojama skirti Lietuvos Katalikų bažnyčiai – daugiau kaip 1,2 mln. eurų. Vadovybės apsaugos departamentui (VAD) per Vidaus reikalų ministeriją bus skirta iki 248 tūkst. eurų. Ragina Bažnyčią atskleisti sąmatas Visos Vyriausybės nutarime minimos valstybinės institucijos BNS pateikė preliminarias planuojamų išlaidų lenteles, išskyrus Vidaus reikalų ministeriją, kuriai pavaldus VAD – ji tvirtina negalinti to padaryti saugumo sumetimais. Vicekancleris A. Mačiulis sako, jog visos būsimo vizito sąmatos galėtų būti teikiamos po to, kai darbo grupė patvirtins galutines išlaidas rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu Bažnyčia žada išleistų pinigų sąmatą paviešinti po popiežiaus Pranciškaus vizito. Ji teigia dabar sąmatų neteikianti, nes šios yra preliminarios ir gali keistis. Be Vyriausybės skirtų 1,2 mln. eurų Bažnyčia sako iš savo lėšų, įvairių fondų ir žmonių aukų vizitui surinkusi dar 0,5 mln. eurų. Liepą platintame pranešime Bažnyčia rašė, kad „į Lietuvą atvažiuojant kukliam, prabangos nemėgstančiam popiežiui, lėšų suma, kurią preliminariai numatė Vyriausybė, gali atrodyti didelė“. Visgi ji tvirtino, kad vizito kainą atpirks pozityvus dėmesys žiniasklaidoje ir galimybė žmonėms pabūti arti Šventojo Tėvo. Valstybės skirtas lėšas Bažnyčia ketina panaudoti įrengiant scenas Vilniaus Katedros aikštėje, Lukiškių aikštėje ir Kauno Santakos parke, nedidelei pakylai Aušros Vartų papėdėje, taip pat šių vietų garso ir apšvietimo technikai, ekranams, elektrifikacijai ir kitiems techniniams sprendimams. DELFI / Lukas Bartkus Pinigų žadama skirti ir susitikimų su popiežiumi dalyviams skirtai infrastruktūrai – sektorių žymėjimui, informacinėms palapinėms, savanorių paviljonui, nuorodų ir žemėlapių stendams, konteineriams. „Šiems darbams būtinas išlaidas Vyriausybė kompensuotų po Popiežiaus vizito pagal išlaidas įrodančius finansinius dokumentus. Po vizito Bažnyčia planuoja pateikti viešą popiežiaus vizitui organizuoti skirtų savo išlaidų ataskaitą“, – BNS sakė atstovė spaudai Santa Kančytė. Savo lėšas Bažnyčia žada skirti registracijos į susitikimus organizavimui, savanorių komandos paruošimui, susitikimų programų parengimui, komunikacijai, scenų projektavimui, liturginiams reikmenims šv. Mišioms Santakos parke, papamobilio atgabenimui į Lietuvą ir kitiems organizaciniams darbams. Vyriausybinei darbo grupei priklausanti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovė Diana Vilytė sako, kad tiek valstybės kompensuojamas, tiek savo lėšas Bažnyčia išleis nevykdydama viešųjų pirkimų. Jos teigimu, tai savaime nereiškia, jog pinigus Bažnyčia leis neefektyviai, tačiau siekdama užkirsti kelią interpretacijoms ji turėtų sąmatas paviešinti. „Turbūt nereikėtų visos teisinės bazės ir viešųjų pirkimų reikalavimų apskritai, jeigu žmonės laikytųsi dešimties Dievo įsakymų“, – BNS sakė VPT direktorė. „Viešinimas visada yra sveikos, brandžios visuomenės indikatorius. Jeigu mes paviešiname, niekada nekils skandalai, o slėpimas ir neviešinimas kelia klausimus, o iš to prasideda mitų kūrimai“, – pridūrė ji. Savivaldybės – nuo apsauginių tvorelių iki biotualetų Vilniaus miesto savivaldybė sako popiežiaus vizitui išleisianti beveik 160 tūkst. eurų, o tai reiškia, kad apie trečdalį sumos jai gali tekti pasidengti iš savo biudžeto. Daugiausiai pinigų savivaldybė išleis apsauginėms tvorelėmis – beveik 105 tūkst. eurų. Dar 25 tūkst. eurų turėtų kainuoti gatvių apšvietimo atramų pakeitimas ir dažymas, o po 10 tūkst. eurų – biotualetai ir jų priežiūra bei konteineriai ir teritorijos tvarkymas. Mažesnes sumas sostinės valdžia skirs laikinų kelio ženklų įrengimui, informaciniams skydams, vėliavėlių ir gairelių pakabinimui, lauko reklamai. Kauno miesto savivaldybė taip pat daugiausia pinigų – beveik 62 tūkst. eurų – išleis laikinosioms tvoroms. 51 tūkst. eurų savivaldybė išleis specialiai dangai važiavimo takams, svečių zonoms įrengti, apie 50 tūkst. eurų – biotualetai. Sveikatos apsaugos ministerija daugiausiai pinigų skirs būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimui – daugiau nei 28 tūkst. eurų. AFP / Scanpix Pirmos pagalbos kuprinėms išlaidos sieks beveik 18 tūkst. eurų, greitosios medicinos pagalbos budėjimui – beveik 11 tūkst. eurų. Dar kelis šimtus eurų planuojama skirti savanorių maitinimui. Vidaus reikalų ministerija BNS nepateikė Vadovybės apsaugos departamento poreikių sąmatos. Anot jos, tai yra įslaptinti dokumentai. „Iš vienoms ar kitoms priemonėms skirtų lėšų gali paaiškėti tam tikros apsaugos detalės, kurios nėra viešojo intereso dalis ir atskleistos gali daryti tiesioginės žalos vizito saugumui“, – BNS sakė vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius. Tuo metu visuomeninis transliuotojas LRT, taip pat prašė Vyriausybės papildomų lėšų popiežiaus vizitui pasirengti, tačiau šiandien atsakymo, ar gaus prašomų lėšų, sako dar neturintis. „Dėl LRT prašymo skirti papildomus 90 tūkst. eurų popiežiaus vizito nušvietimui iš Vyriausybės vakar gavome atsakymą, kad Vyriausybės kanclerio įsakymu patvirtinta darbo grupė savo darbo dar nebaigė“, – BNS teigė LRT atstovė spaudai Virginija Bunevičiūtė. Pasak jos, papildomi pinigai būtų skirti kilnojamųjų televizijos stočių aptarnavimui, televizijos signalo perdavimui, didesniam darbo užmokesčio tarifui padengti. Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis rugsėjo 22–23 dienomis. Vėliau jis vyks į Latviją ir Estiją. Šventasis Tėvas Lietuvoje su prezidente Dalia Grybauskaite, valdžios ir visuomenės atstovais bei diplomatais. Popiežius lankysis Aušros vartų koplyčioje, Katedros aikštėje susitiks su jaunimu, viešės Vilniaus arkikatedroje, Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Jis taip pat vyks į Kauną, kur Santakos parke laikys Šv. Mišias, vietos kurijos rūmuose pietaus su vyskupais, Kauno arkikatedroje susitiks su dvasininkais.

