Popiežiaus staigmena lietuviams: prabilo lietuviškai ir palinkėjo „skanių pietų“

Šventasis Tėvas savo kalboje skyrė dėmesio ir žydų tragedijai. Jis susirinkusiesiems priminė Vilniaus Geto istoriją ir ragino stengtis nepasiduoti nedoroms ir pražūtingoms užuomazgoms.

„Nedoru vadinamas žmogus, kuris engia vargšą, nepasigaili našlės, net negerbia senelio. Nedorėlis mano, kad jo jėga yra teisingumo matas. Engti silpnuosius, naudoti jėgą bet kokia forma, primesti mąstymo būdą, ideologiją, dominuoti kalboje, naudoti prievartą ar represijas siekiant palaužti tuos, kurie tiesiog savo kasdieniu gyvenimu, garbingu, paprastu, darbščiu ir solidariu elgesiu skelbia, kad kitoks pasaulis ir kitokia visuomenė yra įmanoma.



Nedorėliui per maža vien to, kad vedamas savo užgaidų daro, ką nori; dar daugiau, jis nenori, kad kiti darytų gera ir taip atskleistų jo elgesio užmačias. Nedorėlio blogis siekia sunaikinti gėrį.

Popiežius Pranciškus atvyko į Kauno santaką © DELFI / Rafael Achmedov

Prieš 75 metus ši Tauta matė galutinį Vilniaus Geto panaikinimą, tokiu būdu užbaigiant prieš dvejus metus pradėtą tūkstančių žydų naikinimą. Kaip kad skaitome Išminties knygoje, žydų tauta perėjo per pažeminimus ir kankinimus. Prisimindami šiuos laikus, prašykime Viešpatį, kad suteiktų mums įžvalgumo dovaną, kad galėtume laiku atpažinti pražūtingas užuomazgas pasirodančias įvairiais pavidalais, kurie atrofuoja to nepatyrusių kartų širdį, kad jie nepasiduotų sirenos giesmių vilionėms“, – sakė popiežius Pranciškus.

Jis nurodė, kokias priemones siūlė Jėzus, kad tauta, visuomenė, nepasiduotų troškimams būti geresniais už kitus iš gauti daugiau privilegijų.

„Evangelijoje Jėzus mums primena apie pagundą: troškimą būti pirmiems, būti pranašesniais už kitus, kad atidžiai budėtume ir nepasiduotume jai, kuri gali užsimegzti kiekvieno žmogaus širdyje. Kiek kartų yra atsitikę taip, kad kuri nors tauta ima manyti esanti pranašesnė už kitą, turinti daugiau teisių nei kita, daugiau privilegijų išlikti arba užkariauti. Kokias priemones siūlo Jėzus, kai pasireiškia tokios užuomazgos mūsų širdyse ar kurios nors visuomenės arba tautos mentalitete? Tapti pačiu paskutiniu visų tarnu; būti ten, kur niekas nenori eiti, kur niekas neužklysta, pačiame atokiausiame užkampyje; ir tarnauti, kuriant susitikimo erdves su pačiais paskutiniais, su atstumtaisiais. Jei galia tam tarnautų, jeigu leistume Evangelijai persmelkti mūsų gyvenimus, tuomet solidarumo globalizacija iš tiesų būtų tikrove“, – kalbėjo jis.

Šventasis Tėvas savo kalboje paminėjo ir Šiaulių rajone stūkstantį Kryžiaus kalną. Jis paskatino žmones rūpintis vieni kitais.

„Čia, Lietuvoje yra Kryžių kalnas, kur tūkstančiai žmonių nuo amžių statė kryžius. Kviečiu Jus, kalbėdami Viešpaties Angelo maldą, prašyti Mergelės Marijos, kad mums padėtų pastatyti mūsų tarnystės kryžių, mūsų apsisprendimą būti ten, kur mūsų reikia, ant to kalno, ant kurio gyvena paskutiniai iš paskutinių, kur reikalingas mūsų jautrus dėmesys atstumtiesiems, mažumoms, kad pašalintume iš mūsų aplinkos, iš mūsų kultūrų polinkį nieku paversti kitą, tęsti atstūmimą tų, kurie mums nepatinka ir trukdo mūsų patogumui.

Jėzus mažiausiąjį pastato į centrą, jį pastato mūsų visų akivaizdoje, kad jaustume atsakomybę atsiliepti. Prisimindami Mergelės Marijos „taip“, prašykime, kad ir mūsų „taip“ padarytų tokiu dosniu ir tokiu vaisingu kaip Jos“, – sakė pontifikas.

Popiežius Pranciškus į surinkusiuosius kreipėsi, kaip į brolius ir seseris ir kalbėjo apie einamą krikščionio kelią.

Popiežius Pranciškus teigė, kad evangelistas Morkus pasakoja Jėzaus mokinystę, apie tai, kad mokinystė apima iš išbandymų, ir skausmo momentus. Morkus savo Evangelijoje prisimena, kad tris kartus Jėzus pranašavo apie savo kančią , o jie, apaštalai, tuos tris kartus išsakė savo sutrikimą ir pasipriešinimą, bet Viešpats visus šiuos tris kartus norėjo juos mokyti.

„Krikščionio gyvenimo kelias visuomet veda per kryžių, kuris tuo metu atrodo, kad niekada nesibaigs. Praėjusios kartos yra išgyvenusios okupacijos įkarštį, kančią tų, kurie buvo tremiami, netikrumą dėl tų, kurie negrįžo, įskundimų ir išdavystės gėdą“, - sako popiežius.

Išminties knyga mums kalba apie teisiojo persekiojimą, apie tą, kuris patiria užgaules ir kančias vien tik todėl, kad yra geras. Kiek daug iš jūsų gali papasakoti pirmuoju asmeniu arba giminėje esančiųjų istorijas apie tai ką, tik ką perskaitėme. Kiek daug iš jūsų matėte svyruojantį tikėjimą dėl to, kad Dievas neatėjo apginti jūsų; kad nepaisant ištikimybės Jam, Jis neįsikišo į jūsų istoriją. Kaunas žino, ką tai reiškia; visa Lietuva tai gali paliudyti, kai nukrečia šiurpas vien tik ištarus žodį Sibiras, arba getai Vilniuje, Kaune ir kitur; visi vienbalsiai su apaštalu Jokūbu gali sakyti, jo laiško, kurį ką tik girdėjome, žodžiais: kankina, žudo, pavydi, kovoja ir kelia karus.

„Tačiau mokiniai nenorėjo, kad Jėzus jiems kalbėtų apie skausmą ir kryžių; jie nieko nenori žinoti apie išbandymus ir kančias. Ir šventasis Morkus primena, kad jie buvo susirūpinę kitais reikalais, kad grįždami namo diskutavo apie tai, kuris iš jų yra didžiausias. Broliai ir seserys, valdžios ir garbės troškimas yra labai paplitęs gyvenimo stilius tų, kurie nepajėgia išgyti iš savo praeities žaizdų, ir galbūt todėl šiandien nenori įsipareigoti darbui.

Todėl ir diskutuoja apie tai, kaip kas labiau sužibėjo, kieno praeitis buvo tyresnė, kas turi daugiau teisių nei kiti gauti privilegijas. Šitaip paneigiame mūsų istoriją, „kuri yra garbinga kančiomis, viltimi, kasdiene kova tarnystei, sunaudotu gyvenimu, nuolatiniu sunkiu darbu“. Tai sterilus ir tuščias požiūris – dabarties kūrime neturėti kontaktų su mūsų tikinčios liaudies iškentėta realybe. Negalime būti kaip tie dvasiniai „ekspertai“, kurie vertina tik išorę ir visą laiką praleidžia kalbėdami apie tai, „kaip reiktų daryti“, - savo kalbą tęsė popiežius.

Šventasis Tėvas prakalbo ir apie emigraciją, vienišus senolius, bei pasimetusį jaunimą ir tai, kaip svarbu dovanoti save, netrokštant būti herojais.

„Jėzus, žinodamas, ką jie galvoja, pasiūlo jiems priešnuodį šių kovų dėl valdžios ir pasiaukojimo atmetimo akivaizdoje; ir kad suteiktų iškilmingumo tam, ką nori pasakyti, atsisėda, kaip Mokytojas, pašaukia juos, ir atlieka veiksmą: centre pastato vaiką, berniuką, kuris įprastai užsidirbdavo smulkiųjų ir atlikdamas darbus, kurių niekas nenorėjo daryti.

Popiežius Pranciškus atvyko į Kauno santaką © DELFI / Rafael Achmedov

Ką čia šiandien, šį sekmadienio rytą, Jis pastatys į centrą? Kas iš mūsų bus tie patys mažiausieji, patys vargingiausieji, kuriuos privalome priimti šimtosiose nepriklausomybės metinėse? Kas yra tie, kurie neturi nieko, kuo galėtų atsilyginti, kad atmokėtų už mūsų pastangas i mūsų savęs apribojimą dėl kito? Galbūt tai mūsų miesto etninės mažumos arba bedarbiai, kurie yra priversti emigruoti. Galbūt tai vieniši seneliai, o gal jaunuoliai, nerandantys gyvenimo prasmės, nes yra netekę savo šaknų. „Centre“ – reiškia esantis vienodu atstumu taip, kad nė vienas negalėtų dėtis nematąs, niekas negalėtų teigti, kad „tai kitų atsakomybė“, nes „aš nepastebėjau“ arba „esu per toli“. Dovanoti save netrokštant būti herojais, be aplodismentų, be noro būti pirmais“, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

Visa Lietuva tai gali paliudyti, kai nukrečia šiurpas vien tik ištarus žodį Sibiras, arba getai Vilniuje.

Katalikų Bažnyčios vadovas pabrėžė bendruomenės reikšmę, solidarumą su visos Lietuvos žmonėmis ir visa žmonija.

„Ten, Vilniaus mieste, Vilnelės upei tenka aukoti savo vandenį ir netekti vardo įtekant į Nerį; čia, Kaune, yra tas pats: Neris praranda savo vardą atiduodama vandenį Nemunui. Tai mums kalba apie tai, kad būtume „išeinanti“ Bažnyčia, nebijotume išeiti ir eikvoti save net tada, kai atrodo, kad tampame nematomi, prarasti save dėl pačių mažiausių, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose.

Tačiau žinokime, kad tas išėjimas, kai kuriais atvejais reikalaus sulėtinti žingsnį, palikti nuošalėj nerimą ir skubėjimą, kad išmoktume pažvelgti į akis, išklausyti ir palydėti likusį kelkraštyje. Kartais reiks elgtis, kaip sūnaus palaidūno tėvui, kuris prie durų laukia grįžtančio, kad galėtų jas atverti, kai tik sūnus prisiartins; arba kaip mokiniai, kuriems riekia išmokti tai, kad kai priimi mažutėlį, priimi patį Jėzų.

Popiežius Pranciškus atvyko į Kauno santaką © DELFI / Rafael Achmedov

Tad būtent dėl to esame čia, nekantraujame priimti Jėzų Jo žodyje, Eucharistijoje, mažuosiuose. Priimti, kad jis sutaikytų mus su mūsų praeitimi ir lydėtų mus dabartyje, kuri savo iššūkiais ir savo ženklais mus nuolat įkvepia. Kad sektume kaip mokiniai, nes visa kas žmogiška nėra svetima Kristaus mokinių širdžiai, ir tokiu būdu jaučiame, kaip tampa mūsų savastimi džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas, patiriami dabarties meto žmonių, ypač neturtingųjų ir visų prispaustųjų. Štai kodėl mes kaip bendruomenė tikrai ir giluminiai esame solidarūs su žmonija – su šio miesto ir visos Lietuvos žmonėmis – ir su jos istorija, norime dovanoti gyvenimą tarnystėje ir džiaugsme, ir tokiu būdu skelbti visiems, kad Jėzus Kristus yra vienintelė mūsų viltis“, – susirinkusiesiems Kaune sakė Šventasis Tėvas.

Saulėtame Kaune skambant giesmėms, atviru papamobiliu atvykusį Katalikų bažnyčios vadovą minia pasitiko mojuodama Lietuvos trispalvėmis ir Vatikano vėliavomis.

Nuo ankstaus ryto aikštėje giedotos giesmės, rodyti dokumentiniai filmai, tikintieji dalijosi savo liudijimais.

Renginį nušviesti atvyko apie 200 užsienio žurnalistų, naktį dvylikoje Kauno mokyklų nakvojo 1400 piligrimų iš Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos ir Rusijos, BNS sakė organizatoriai.

Prieš mišias kreipdamasis į tikinčiųjų minią vyskupas Kęstutis Kėvalas sakė, kad Bažnyčios parama labai svarbi įtvirtinant Lietuvos laisvę.

„Mes esame įveikę išorinę okupaciją. Mes žinome, ką reiškia su malda stoti net prieš tankus, ką reiškia stoti į Baltijos kelią ir išgyventi bendrystę. Mes žinome, kad Dievo žodis veikia“, – kalbėjo dvasininkas.

Prieš 25 metus, praėjus trejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Kauno Santakoje mišias aukojo tuometinis popiežius Jonas Paulius II./pre>

Popiežius jau atvyko į Kauną.



„Kas vyksta Kaune“ žurnalistės kalbinta vilnietė Inga pasakoja, kad bendrystės jausmas žiūrint per televizorių niekada nebus toks, kaip esant čia vietoje ir išgyvenant viską drauge.

„Man popiežiaus vizitas reiškia labai daug. Negalėjau dalyvauti kuomet buvo atvykęs popiežius Jonas Paulius II, tai dabar labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti, kada atvyksta popiežius Pranciškus, kuris yra Katalikų Bažnyčios galva čia žemėje ir kartu Kristaus vietininkas. Džiugina ta bendrystė, kurią išgyvename kartu mes tikintieji liudydami savo tikėjimą ir tikiuosi tas padrąsinantis žodis, kurį girdėsime smigs mums į širdį“, – teigė Inga.

Šilutiškė Birutė iš Šilutės išvyko apie ketvirtą valandą ryto, o Kaune įsikūrė jau apie septintą. Pasak jos, Šilutės parapijoje bilietus užsisakė net 166 žmonės.

Kartu atvyko apie 30 šeimų. Birutė popiežių pamatys ne pirmą kartą. Vieną kartą jau matė jį Vatikane, tačiau ji tvirtina, kad dabartinis susitikimas bus tikrai reikšmingas – šalia daugybė bendraminčių, tūkstančiai žmonių melsis kartu. Šilutiškė taip pat tikisi popiežių iš arti pamatyti jam važiuojant pro šalį.

„Atvykome pačiu laiku, spėjome jau ir įsikurti savo sektoriuje, jis tolimesnis nuo scenos, bet matosi ekranai. Taip pat tikimės pamatyti pravažiuojantį popiežių, esame visiškai šalia tvorelės. Policininkas patikino mus, kad tikrai pamatysime.

Tikrai daug užsieniečių atvyko, daug lietuvių iš kitų miestų suvažiavo. Šalia iš Panevėžio žmonės, iš Telšių. Iš visos Lietuvos suvažiavę, parapijų klebonai organizavo.

Šiaip popiežių pamatyti žmogui per gyvenimą lemta vieną ar du kartus daugiausiai. Jis vienintelis popiežius pasaulyje nešantis gėrį ir atjautą“, – DELFI pasakojo šilutiškė Birutė.



Dešimtys tūkstančių tikinčiųjų sekmadienio rytą susirinko į Kauno Santaką dalyvauti popiežiaus Pranciškaus aukojamose šv. mišiose.

Nuo ankstaus ryto aikštėje giedamos giesmės, rodomi dokumentiniai filmai, tikintieji dalijasi savo liudijimais. Žmonės į pamaldas nešasi dideles ir mažas vėliavas, kėdutes.

Tikimasi, kad Santakoje susirinks apie 100 tūkst. žmonių. Mišios prasidės 10 valandą.Su maža dukryte vežimėlyje į mišias atėję Tomas ir Elena Petrauskai sakė negalėję praleisti šio istorinio įvykio.Praktiškai visame Kauno Senamiestyje eismas sustojo – po policijos užkardas praleidžiamas tik viešasis transportas bei specialius leidimus turintys vairuotojai.

Daugiausiai piligrimų iš visos Lietuvos į Santaką atvyksta autobusais – Jonavos gatvėje jų stovi išrikiuota kelios dešimtys ir skaičius nuolat didėja.

„Iš toli atvykome – atkeliavome iš Rokiškio“, - ankstų rytą šypsojosi žmonės.

Prie patikros punkto jau po penktos valandos ryto išsirikiavo didžiulės žmonių eilės. Būtent nuo penktos apsauga pradėjo įleisti žmones į sektorius.



Norintys patekti į mišias turi praeiti nuodugnią patikrą bei praeiti metalo detektorių. Patikra panaši, kaip oro uostuose.

Santakos prieigose budi itin didelės pareigūnų pajėgos, besiruošiant pasitikti popiežių patikrinti net Senamiesčio šuliniai.

Šv. Mišios Santakos parke prasidės 10 valandą. Po rytinių mišių Pranciškus Kauno arkivyskupijos kurijoje pietaus ir ilsėsis, o apie 15 val. Kauno arkikatedroje susitiks su dvasininkais. Apie 14.40 val. Popiežius papamobiliu nuo Kauno arkivyskupijos kurijos vyks iki katedros. Po šio susitikimo Pranciškus grįš į Vilnių.





DELFI žurnalistų kalbinti savanoriai neslėpė, kad pirmoji popiežiaus vizito Lietuvoje diena buvo sunki, tačiau itin reikšminga.

„Labai sunkiai, bet yra labai daug emocijų, esu laiminga. Taip, pamačiau popiežių iš arti. Savanoriauju, nes tai man suteikia laimės, man patinka, kaip žmonės su manimi bendrauja. Žinoma, būna visokių žmonių, bet su kiekvienu žmogumi šypsena tik didėja. <...> Iš tiesų, sunkiausia buvo neprarasti savitvardos“, - neslėpė mergina.

„Pirmoji diena buvo sunki, sukėlė daug emocijų. Pamačiau popiežių, fotografavau, pasidalinau. Savanoriauju, nes ieškau pažinčių iš kitų šalių, ieškau tiesiog bendrų minčių. Žmonės buvo gana mandagūs, tačiau kartais galbūt pritrūkdavo kantrybės“, - tikino dar viena kalbinta savanorė mergina.

Savanoriia pripažįsta, kad visus sunkumus atperka tai, ką jiems pavyko pamatyti popiežių iš labai arti.

„Šiandien visi sunkumai, kurie turėtų būti sunkūs, kaip galbūt šaltis ir alkis, nebuvo tokie sunkūs, nes buvo įdomus darbas.

Buvo nuostabu, daug įspūdžių, visko, galbūt daugiau tai ir nepasikartos. Pamačiau popiežių iš labai arti“, - sakė savanorė.