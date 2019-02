„Niekas neturėtų apsigauti dėl šio pratimo, kuriuo nelabai kas pasiekiama, išskyrus preteksto vienpartinei režimo diktatūrai išsaugojimą“, – sakoma M. Pompeo pareiškime. „Visą procesą ženklino rūpestingai surežisuotas politinis teatras ir viešų debatų slopinimas“, – sakė jis. M. Pompeo smerkė Kubą už protestuotojų sulaikymą prieš balsavimą, įskaitant tai, ką jis pavadino telefonų konfiskavimu. „Griežtai smerkiame šiuos bandymus nutildyti taikius protestus, rodančius, kad Kubos lyderiai bijo Kubos žmonių“, – sakė jis. Kubos gyventojai sekmadienį triuškinamai nubalsavo už konstitucijos pataisas, įtvirtinančias socializmo vaidmenį šioje saloje, pirmadienį pranešė rinkimų komisija. Kubiečiai turėjo retą galimybę balsuoti „ne“, ir uždrausta opozicija, kuri paprastai ragina susilaikyti, kvietė atmesti konstituciją. Referendumas buvo surengtas Jungtinėms Valstijoms didinant spaudimą šiai komunistų valdomai salai. M. Pompeo šiuo metu svarsto, ar leisti išeiviams iš Kubos kelti bylas JAV teismuose dėl konfiskuoto turto. Buvęs JAV prezidentas Barackas Obama ėmėsi susitaikymo su Kuba žingsnių ir sakė, kad pusę amžiaus trukusios pastangos nušalinti Fidelį Castro bei jo įpėdinius buvo nesėkmingos ir izoliavo Ameriką.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.