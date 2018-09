„Čia G. Nausėda atlieka nemažiau svarbų vaidmenį. Jis turi dilemą dėl to, kad gavo laišką su kvietimu dalyvauti rinkimuose kaip ir Ingrida Šimonytė bei Vygaudas Ušackas, tačiau jo dilema susideda iš to, jog jei jis eina į rinkimus, jis susiriša su partija, o to jis akivaizdžiai nenori ir kalba, kad nenori būti vienos partijos kandidatu. Iš kitos pusės – partijos paramos jam reikia“, – LRT TELEVIZIJAI sakė R. Urbonaitė.

Pasak politologės, tikėtina, kad I. Šimonytė nuspręs dalyvauti prezidento rinkimuose, ir šis sprendimas taptų dar viena dilema G. Nausėdai.

„G. Nausėdai iškiltų didelė rizika, kad jis pralaimės rinkimus I. Šimonytei. Ir tada jo rinkimų kampanija apskritai prasidės pralaimėjimu jau partijos vidiniuose rinkimuose – turbūt ne koks potėpis kampanijos pradžiai“, – svarstė R. Urbonaitė.

Susidariusi situacija kelia klausimų ir patiems konservatoriams. R. Urbonaitės manymu, jiems reikia kandidato, kuris galėtų rimtai varžytis rinkimuose.

„Ar tai gali būti G. Nausėda, ar vis dėlto I. Šimonytė turi tuos kol kas geresnius šansus antrame ture pasigalinėti, yra didžiulis klausimas. Panašu, kad drama iš vidinių rinkimų persikelia į strategavimą ir už ką statys konservatoriai, jeigu jie nori tikrai stipraus kandidato. Nes gali būti, kad dabar jų taip norima I. Šimonytė gali turėti netgi mažiau šansų negu G. Nausėda“, – sakė R. Urbonaitė.

