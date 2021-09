Politologas: valdančiųjų vietoje, Vilniaus centre sudėčiau į vitriną politinį zoologijos sodą

Štai Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas Virgis Valentinavičius laidoje teigė, jog protestų dažnume nemato nieko naujo.

„Mitingai ateina ir nueina. Vienais laikais jų buvo mažiau, kitais – daugiau. Dabar vienintelis išskirtinumas pastarojo laikotarpio, kad mitingai buvo pasiekę riaušinį kaitros tašką“, – sakė politologas.

Jis prisiminė, jog akmenys į Seimo langus skriejo ir 2009 metais, ir dar anksčiau, vykstant žemdirbių protestams. Politologas tikino, jog protestai ir jų pobūdis priklauso nuo to, kas tai daro. O paskutinių mitingų organizatoriai, anot V. Valentinavičiaus, marginalios jėgos.

„Tai politine prasme marginalūs žmonės, kuriuos mobilizuoja dabartinės Vyriausybės politika. Jie eina ir sako savo nuomonę pačiais įvairiausiais klausimais. Bet viskas prasidėjo nuo Partnerystės įstatymo ir Stambulo konvencijos, bet mes dabar matome, kad faktiškai maršistai oponuoja viskam“, – sakė V. Valentinavičius.

MRU docentas V. Valentinavičius teigė, jog ši žmonių grupė bando įrodinėti, kad visuomenė yra nepatenkinta ir tokių kaip jie yra dauguma. Politologas taip pat tikino, jog protestuotojus dabar palaiko ir buvę valdančiosios koalicijos nariai.

„Nors tai yra tikrai nedidelė grupė žmonių, kuri turi labai skardų balsą. Jie neatsirado tuštumoje, tai turi ir didelę įtaką parlamentinei politikai. Tai yra tokia gatvinė ataka prieš valdančiuosius. Ir ją labai aiškiai reguliuoja buvusios valdančiosios partijos iš anos koalicijos.

Ramūno Karbauskio ir Agnės Širinskienės tiesioginės užuojautos maršistams ir reikalavimai su jais kalbėtis. Ir akivaizdu, kad pagal vertybes ir stilistiką ir Darbo partija yra čia pat, ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija ž Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA–KŠS)“, – Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ sakė MRU docentas V. Valentinavičius.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus patarėjas Ginas Dabašinskas laidoje priminė, jog demokratija „yra technologija valdymo ir valdymosi“.

„Ir aš manau, kad vienu metu, vienoje situacijoje ji gali veikti efektyviau, kitoje – mažiau efektyviai. Pripažįstama visuotinai, kad mėginimas garsiai šnekėti yra demokratinio veikimo būdas nuo graikų laikų. (…) Griežtai kalbant, demokratija yra daugumos sprendimas. Susirinko tam tikra grupė ir nusprendė vieningai, nes mažuma pakluso daugumos sprendimui“, – laidoje svarbiausias sąvokas aptarė G. Dabašinskas.

Jis tikino, jog šios „žaidimo taisyklės“ nebeveikia tada, kada per pusę pasidalinama.

„Dažnai nebūna per pusę, dėl to ir veikia. Bet kai būna per pusę – pradeda buksuoti. Čia vienas apribojimas, o kitas – aljansas tarp demokratijos ir liberalizmo. Buvo ilgai diskusija didžiulė, juk liberalai buvo labai nepatenkinti demokratija. Juk yra individas ir jo laisvė“, – Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ kalbėjo pašnekovas G. Dabašinskas.

Jis tikino, kad į dalies situacija nepatenkintų asmenų kritiką reikia atsižvelgti, kitaip kaupsis nepasitenkinimas ir demokratinė sistema buksuos.

„Todėl, maršistai, ar ne, klausimas toks – ką daryti su tuo nepasitenkinimu. Dabar jis koncentruojasi ties tam tikromis asmenybėmis, politinėmis jėgomis. Bet nepasitenkinimas turi savybę daugintis ir kiti visuomenės nariai užsikrečia kaip infekcija“, – laidoje kalbėjo G. Dabašinskas.

Sutrikimas ar neapykanta?

Nepasitenkinimas dabartinės valdžios sprendimais liejasi įvairiais klausimais. Politologas V. Valentinavičius Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ dėstė, jog protestuojantys netiki rinkimų rezultatais.

„Mūsų maršistai sako, jog ši Vyriausybė neteisėta, ją reikia versti. (…) Tai yra rinkimų rezultato nepripažinimas. Tai čia yra viena, bet kai jiems šiuo klausimu realiai pritaria LVŽS lyderis, tai tada klausiame – kam tai naudinga yra“, – savo poziciją dėstė V. Valentinavičius.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus patarėjas G. Dabašinskas ragino pradžiai suvokti, kas „su mumis darosi“.

„Pirminis dalykas yra apskritai suvokti, kas su mumis darosi. Ir šiuo atveju demokratijos, kaip valdymo forma, kuria galima bendrauti su visuomene ir leisti jai išsisakyti. (…) Čia klausimas yra toks – koks mūsų santykis su tais, kurie priima sprendimus“, – teigė G. Dabašinskas.

Jis priminė, jog pandemijos kontrolės formos ir įvestos taisyklės yra nesuprantamos ne tik Lietuvoje, bet ir beveik visame Vakarų pasaulyje.

V. Valentivačius teigė, kad į gatves išeinančių asmenų dalis yra nedidelė. Galbūt, jo teigimu, yra tylinti dauguma, kuri nėra patenkinta tam tikrais sprendimais, bet skaičiai rodo, kad Galimybių pasus, kuriuos taip kritikuoja protestuotojai, naudoja dauguma.

O į protestus susirenka asmenys, kurie naudoja šlykštų žodyną ir atvirai lieja neapykantą valdantiesiems.

„Aš valdančiųjų vietoje pastatyčiau didelę vitriną Vilniaus centre ir sudėčiau ten į tokį politinį zoologijos sodą visus tuos su plakatais, iškeltais pirštais asmenis. Kad žmonės tai matytų kiekvieną dieną, kas tai per politinė jėga yra“, – apie maršo organizatorius ir dalyvius Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ sakė V. Valentinavičius.

G. Dabašinskas prieštaravo politologui ir teigė, kad pagrindinė protestuojančių žmonių žinutė nėra agresija, o paprasčiausias sutrikimas.

„Tai yra daug sutrikusių žmonių Lietuvoje. Nedidelė dalis ateina, atvažiuoja, velniai žino iš kur. Niekas nesupranta, kas gali mūsų laukti. Ir dar tikisi iš valdžios bent kiek racionalių sprendimų, paaiškinimų. (…) Daliai visuomenės nėra iki galo aišku, jai vis tiek reikia aiškinti. Tai yra žmonės, kurie nėra agresyvūs, jie iš esmės sudaro daugumą. (…) Jie sutrikę, kainos kyla – dujos, elektra, sprendimai keičiasi – į degalines neįleis, po to jau įleis.

Aš turiu galvoje, šitame chaose turėtų būti aiškesnis tegul ir balsas, kad ir abejotinus sprendimus priimantis, bet garantuojantis, kad tie sprendimai bus nuoseklūs ir judantys link tam tikro tikslo“, – Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ sakė G. Dabašinskas.