Aptarė esamą situaciją





Kaip teigė laidos pašnekovas A. Medalinskas, daug atgarsių socialinėje erdvėje sulaukęs paskutinis rusų „raketų lietus“ jo nenustebino. Anot politologo, to buvo tikimasi, o ir visą pastarąjį mėnesį nuotaikos šalyje buvo neramios.

„Iki to laiko, pastarąjį mėnesį rusai visą laiką atakavo dronais, šachedais ir, iš tikrųjų, tie šachedai yra patobulinti ir dėl to jie skrenda daug toliau. Pavyzdžiui, šiandien ryte tais dronais buvo atakuotas ir Lvovas, taigi nuotolis dronų praskridimo – taip pat pasikeitė. Dronai kodėl leidžiami? Viena vertus, yra pabandoma atakuoti pigesnėmis priemonėmis tuos objektus, kurie yra svarbūs Rusijai, tai yra tiek kariniai, tiek ekonominiai, strateginiai objektai, o paskui, aišku, reikia laukti to raketų lietaus ir tas raketų lietus, kuris buvo praėjusiais metais irgi metų gale, gruodžio 31 dieną, simbolizuoja pradžią to raketų apšaudymo, ką, aš manau, Rusija darys“, – kalbėjo jis.

Alvydas Medalinskas © DELFI / Žygimantas Gedvila

Vis dažniau pasigirsta ir kalbos apie intensyvėjančias atakas Krymo pusėje, o, apžvalgininkų teigimu, būtent Krymas gali būti pagrindinis Ukrainos 2024-ųjų metų tikslas. A. Medalinskas įvertino, ko gali siekti ir kokių veiksmų dėl Krymo srities gali imtis ukrainiečiai.

„Iš vienos pusės, Krymas gali būti Ukrainos tikslas, bet, iš kitos pusės, yra suvokimas, kad štai čia Ukraina gali parodyti tam tikrus rezultatus ir tie rezultatai yra svarbūs ne tik karine, strategine prasme, bet net ir psichologine prasme, Ukrainos žmonėms“, – tvirtino jis.

Anot politologo, Krymo teritorija kažkada buvo tarsi pilka erdvė, apie kurią buvo kalbama ir diskutuojama itin atsargiai, tačiau dabar – situacija ir požiūris į situaciją ten pasikeitė.

„Kažkada tie patys vakariečiai sakė, kad gal neapšaudykite ten, bet ukrainiečiai prasiveržė savo argumentais ir dabar tai yra ta teritorija, kur ir Rusija supranta, kad ji bus apšaudyta, bet svarbiausia, kad supranta ir Ukraina, ir Vakarai. Ši teritorija iš tos pilkosios tapo būtent ta tolimojo nuotolio atakų teritorija ir čia klausimas kils, aš manau, žiemą, kai bus labai sunkūs mūšiai įvairiuose karštuose taškuose. Iš tikrųjų, Rusija labai aktyviai spaus“, – teigė A. Medalinskas.

Karas Ukrainoje © Scanpix / Reuters

Artėjančių rinkimų reikšmė



Nors daugybė ekspertų dalijasi prognozėmis, kad, artėjant prezidento rinkimams Rusijoje, Vladimirui Putinui gali tekti šiek tiek atsitraukti ir padaryti ramesnę pauzę karo veiksmuose, esą jam nebūtų naudinga iššaukti neigiamas visuomenės emocijas, vis dėlto, kaip pastebėjo politologas A. Medalinskas, realybė yra kiek kitokia.

„Aš ir anksčiau buvau tas ekspertas, kuris truputį prieštaraudavo tai nuomonei, kurią išsakydavo dauguma ekspertų. Kai kurie jų sakė, kad jokio karo nebus, o aš sakiau, kad karas bus ir, kad gali būti labai didelis karas, tad ir šiuo atveju aš tikrai prieštaraučiau. Aš manyčiau, kad kaip tik iki rinkimų Putinas yra davęs komandą pasiekti kuo didesnių rezultatų mūšio lauke“, – tvirtino jis.

Anot pašnekovo, dabar rusai nori ir siekia atsiimti teritorijas, kurias ukrainiečiams pavyko užimti per vasarą.

„Pauzės gal gali būti per tas stačiatikių Kalėdas, gal dar kažkada, bet tai tikrai nebus mėnesio pauzė prieš rinkimus“, – teigė A. Medalinskas.

Įvertino Amerikos poziciją



Dažnai diskutuojama apie tai, kaip į karą Ukrainoje žvelgia pagrindinė paramos tiekėja Amerika. Tiesa, būtent dėl paramos klausimo Vakarams skrieja itin daug kritikos, esą jos tiesiog nepakanka realiems veiksmams įvykdyti, o štai A. Medalinsko manymu, paramos jėga gali atsigauti visai netikėtai ir iš kiek kitokios pusės.

„Aš manau, kad parama gali atšilti iš labai netikėto kampo, tai yra iš respublikonų, nes respublikonams yra svarbu pamurkdyti demokratus ir parodyti, kad jie nieko negali. Atkreipkime dėmesį, kad už tą Bideno labai garsų pasiūlymą apie 106 milijardus, kuris man buvo absoliučiai nerealus, žvelgiant į Amerikos situaciją, praktiškai nebalsavo net ir respublikonai, kurie labai aktyviai remia Ukrainą. Kodėl? Suvokia, kad tai yra rinkiminės kampanijos elementas ir čia mes turėtume matyti rinkiminės kampanijos elementus iš abiejų pusių dabar“, – teigė jis.

Karas Ukrainoje © Scanpix / Reuters

Politologo teigimu, šiuo metu tikėtis, kad šios dvi pusės įvykdys realų ir prasmingą dialogą – sudėtinga.

„Aš manau, kad patys respublikonai supranta, kad jie, jeigu pasistengtų, gali paimti dalį demokratų elektorato, kuris pasisako už Ukrainą, bet mano, kad Bideno administracija yra per daug atsargi ir, kaip vertina kai kurie respublikonų politologai ar ekspertai, silpna ir prarandanti lyderystę pasaulyje. Šia prasme, aš neatmetu varianto, kad respublikonai gali išeiti su iniciatyva, neatmetę demokratų, pasinaudoję savo perviršiu ir suvokę, kad demokratų tarpe irgi yra žmonių, kurie įvairiai žiūri į tas tų pačių demokratų iniciatyvas ir supranta, kad kai kurios jų yra realios, o kai kurios ne“, – svarstė A. Medalinskas.

Laukia rimti iššūkiai



Pasak A. Medalinsko dabar Ukrainos laukia labai rimtas ir įtemptas kelių mėnesių etapas.

„Ukrainai dabar kyla milžiniški iššūkiai. Pirmas dalykas yra Ukrainos kariuomenės kontingentas ir jos profesionalumas. Daug profesionalų jau žuvo šiame kare, tad reikia daryti mobilizaciją ir surinkti tuos 500 tūkstančių, ir panašiai. Taip pat svarbu apgalvoti kaip mobilizuoti, kaip parengti, kaip juos apmokyti ir kaip nesukelti sumaišties viduje valstybės, kuri irgi gali dėl mobilizacijos kilti“, – kalbėjo A. Medalinskas.

Karas Ukrainoje © Scanpix / Reuters

Be to, pašnekovo teigimu, daug problemų kyla ir dėl ginkluotės tiekimo bei finansavimo klausimų.

„Vakarai tikrai nepatiekia visos reikiamos ginkluotės, tad jie ir neturėjo tikėtis rezultatų, apie kuriuos kalbėjo ir gynybos ekspertai, ir politikai. Pateikite – tada tikėkitės rezultatų. Dėl ginkluotės klausimo ir viso to sąmyšio Vakaruose atsiranda dar viena problema, kuri dabar yra pati aktualiausia – tai finansavimas. Valstybė yra daužoma, visas ekonominis potencialas yra daužomas, dabar bus daužoma dar ir energetika, tad laukia pakankamai sunkus išbandymas. Pradeda trukti lėšų ne tik administracijos veiklai, bet ir kariuomenės, ir visų jėgos struktūrų finansavimui. Čia yra didžiulė problema. Patriotizmas yra patriotizmas, bet žmonėms ir gyventi dar reikia už kažką“, – teigė A. Medalinskas.

Karo prognozės 2024-iesiems metams



Kaip teigė politologas A. Medalinskas, dabar, žvelgiant į karo prognozes 2024-iesiems metams, svarbu suprasti, kad viskas priklauso nuo vieno labai svarbaus momento, apie kurį, jo teigimu, nepraneša nei Vakarai, nei rusai, o Ukrainai tai yra valstybinė paslaptis.

„Tai yra klausimas, ar Ukraina spėjo pastatyti tokius įtvirtinimus, kokius rusai pastatė į Pietus nuo Zaporožės, kol vyko mūšiai prie Avdijivko, prie Limano, netoli Kupensko. Aš manau, kad užminavimą jie tikrai padarė, bet galbūt dar ir kitus įtvirtinimus. Kitaip atsiranda įvairiuose taškuose ta vadinama plačioji erdvė“, – teigė A. Medalinskas.

Alvydas Medalinskas © DELFI / Žygimantas Gedvila

Tiesa, pašnekovo teigimu, iškyla ir antras svarbus klausimas.

„Yra antras klausimas, kurio mes Lietuvoje nekeliame. Tai yra sausio mėnuo ir tai jau yra nebe Ukraina, o Taivanas. Yra klausimas, ką galvoja Kinijos vadovas, žvelgdamas į tokią Vakarų ir, visų pirma, Amerikos poziciją. Ar jis galvoja, kad Vakarai yra pakankamai stiprūs? Jis dabar yra panašiuose svarstymuose, kaip Putinas vasario 24-ąją dieną 2022 metų, o gal dar ir anksčiau. Jeigu Taivane jam kažkas nepatinka po rinkimų, kurie sausio mėnesį, yra klausimas – atakuoti ar ne? Jeigu ten užvirs dalykai, tai čia jau yra ne „Hamas“ su Izraeliu. Ten atsiveria visai kiti geopolitiniai dalykai, svarbūs ir Ukrainai, ir bendrai Europai, kalbant apie Europos saugumą“, – tvirtino A. Medalinskas.

