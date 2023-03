Politologas: nepaisant Benkunsko, konservatoriai šios nakties nenorės prisiminti

Kalpokas: konservatoriai šios nakties nenorės prisiminti

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas, politologas Ignas Kalpokas Delfi sakė, kad konservatoriai šios nakties nenorės prisiminti.

„Konservatoriams ši naktis viena iš tų, kurias jie labai norės pamiršti. Jie gali kiek nori guostis, kad Vilnius – tas pagrindinis didysis prizas, bet su visa pagarba Molėtams, Kupiškiui ir Pasvaliui jie ne tokių rezultatų tikėjosi ir tikrai labai akivaizdžiai suveikė efektas, kai jeigu antrame ture konservatorius, rinkėjai balsuos už bet ką, kad tik ne konservatorius laimėtų“, – Delfi teigė politikos ekspertas.

Anot pašnekovo, čia galima rasti analogijų su 2016 metų Seimo rinkimais, kai antrajame ture vienmandatėse valstiečiai tiesiog nušlavė konservatorius.

„Tie aidai turėtų būti labai nemalonūs konservatoriams ir jie turi pusantrų metų tam, kad permąstytų, tai vis dėlto ką greituoju būdu galima padaryti, kad jie nebūtų ta didžiausia blogybė rinkėjams, svarstantiems ką daryti antrajame ture“, – teigė politologas.

Kalbėdamas apie to priežastis I. Kalpokas išskyrė tai, kad konservatoriai yra viena labiausiai žmones poliarizuojančių jėgų. Yra žmonės, kurie visada už juos balsuoja ir tie, kurie niekada nieku gyvu nebalsuos už šios partijos atstovus.

Be to, jis atkreipė dėmesį į tai, kad žmonės konservatorius labiausiai tapatina su Vyriausybe, su valdančiosios daugumos politika ir siekia bausti.

Laimėjo ne tik socialdemokratai

Politologas šių rinkimų laimėtoja nenori vadinti tik Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), anot jo, turint omenyje, tai, kad yra valdžioje, gerai juose pasirodė ir Liberalų sąjūdis.

„Socialdemokratai, aišku, yra laimėtojai, bet reikia prisiminti, kad jie nestartavo iš pačios geriausios pozicijos. Prieš 4 metus jiems buvo gana probleminis laikotarpis su partijos skilimu, jų reitingas nebuvo labai aukštas. Tad jie startavo nuo palyginti žemos pozicijos, todėl natūralu, kad dabar jų rezultatas pagerėjęs“, – apie socialdemokratų pasirodymą savivaldos rinkimuose kalbėjo politologas.

I. Kalpokas atkreipė dėmesį, kad Liberalų sąjūdis merų skaičių padidino.

„Jei žiūrėsime į valdančiąsias partijas, tai vienintelis Liberalų sąjūdis turi kuo džiaugtis“, – patikino jis.

Laisvės partijos situacija miglota

Anot I. Kalpoko, Elektrėnuose užgeso Laisvės partijos viltys turėti bent vieną merą.

„Yra pavojus, kad po kitų Seimo rinkimų gali būti dar didesnis nulis. Žiūrint į perspektyvą, veriasi labai miglota situacija“, – apie šios partijos perspektyvas kalbėjo I. Kalpokas.

Jis atkreipė dėmesį, kad laisviečiai dabar turės dar mažiau matomumo net ir kalbant apie Vilnių, kuris laikomas šios partijos tvirtove.

Kitos politinės naujokės – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ rezultatą, anot jo, galima vertinti dvejopai.

„Ir pats S. Skvernelis mėgsta akcentuoti, kad partijai tik vieni metai ir štai kokie geri rezultatai“, – kalbėjo politologas. Tačiau, anot jo, pažiūrėjus atidžiau, didelė pergalė iškovota nebent Alytaus rajone. Tuo metu Neringoje, Lazdijuose, Šilutėje laimėjo ne naujokai.

„Ten, kur pasiėmė egzistuojančius, stiprius skyrius, jau populiarius politikus, esamus merus, ten jie ir puikiai pasirodė. Bet nuo nulio kad būtų ką nors labai užsiauginę, čia galima būtų mėginti ginčytis“, – pabrėžė jis.

I.Kalpoko teigimu, turint omenyje tai, kad valstiečiai išgyveno rimtą skilimą, jų rezultatas nėra blogas.

„Ten, kur buvo pakankamai saugu, ten susirinko – Raseiniuose jiems pasisekė, kad išėjo prieš konservatorius, tas pats nutiko su Šakiais. Bet kad kažkuo labai reikėtų džiaugtis... Na, tokie darbiniai rinkimai, pavadinkime taip. Pasirodė, kad yra reikšminga politinė jėga, bet kalnų nenuvertė“, – valstiečių pasirodymą įvertino jis.

Jastramskis: aiškios pergalės ir pralaimėjimai

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) docentas politologas Mažvydas Jastramskis sekmadienio naktį įvardijo rinkimų laimėtojus ir pralaimėtojus.

„Savivaldos rinkimai tuo ir yra įdomūs, kad nors tai yra lokalūs rinkimai, bet bendrai susumavus rezultatus visada gali pamatyti, kurios partijos yra trajektorijoje į viršų, kurios labiau į apačią.

Gana akivaizdu, kad LSDP kaip opozicinė partija iškilo į viršų. Po truputį jie susigrąžina savo pozicijas, kurias turėjo maždaug prieš dešimt metų“, – sakė M. Jastramskis.

Vertindamas Tėvynės sąjungos rezultatus, VU TSPMI politologas teigė, jog pastebimas balsavimas prieš šią partiją.

„Vilniaus miestas yra gana ryški išimtis. Bet dabartiniais duomenimis jie 5 merus turi. Tai tikrai yra nedaug – dvigubai mažiau nei anksčiau. Panašu, kad buvo tas balsavimas prieš konservatorius, kuris galėjo jiems kainuoti kelis merų postus“, – kalbėjo jis.

M. Jastramskis juokavo, jog Vilniaus miesto mero postas yra „vertas pusės savivaldybių“.

„Tame bendrame konservatorių pralaimėjime yra viena išlyga, kurie jiems suteikia šitoje vietoje vilčių. Nes Vilniaus mero postas yra vienas svarbiausių postų Lietuvoje“, – pabrėžė jis.

V. Benkunską nuo A. Zuoko skyrė 10 798 balsai, suskaičiavus 152 iš 156 apylinkių rezultatus. Už V. Benkunską balsavo 111 658, o Už A. Zuoką – 100 860 rinkėjai.

LVŽS po pirmojo rinkimų turo, anot VU TSPMI docento, atrodė prastai. Bet po abiejų turų iškovoti 7 merų postai. Politologas sakė, kad savivaldos rinkimų rezultatai šiai partijai nenubrėžia aiškaus kelio parlamento rinkimuose.

„Visos trys opozicinės partijos pasirodė gerai. Pralaimėtojas opoziciniame flange yra Darbo partija, kuri neturės nė vieno mero posto“, – Delfi sakė M. Jastramskis.

Laisvės partija savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose taip pat neiškovojo nė vieno mero posto. Anot M. Jastramskio, didelių rezultatų jis ir nesitikėjo.

„Tai yra partija, kuri savo programoje ir ideologijoje akcentuoja labai aiškiai nišinius dalykus, kurie aktualūs nacionaliniu, bet ne savivaldos lygiu. Tai jeigu kandidatas yra iš Laisvės partijos, jis automatiškai nepopuliarus dėl tų nacionalinio lygmens dalykų.

Juo labiau, kad jie turėjo Remigijų Šimašių kaip merą, dar vienos kadencijos jis nesiekė, tad buvo mažai šansų, kad kažką kito laimėtų. Tas nestebina“, – įžvalgomis su Delfi dalijosi jis.

Bet dar vienam rinkimų naujokui – Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ sekėsi kiek geriau. Tai, anot VU TSPMI docento M. Jastramskio lėmė kitos priežastys.

„Jie tuos merus gavo realiai persivilioję iš kitų politinių jėgų, ar kažkokius nepriklausomus buvusius merus. Tai tas naujumas sąlyginis, bet 5 merai yra geriau nei 0 merų, akivaizdu. Tokia paraiška jų yra eiti į priekį“, – rezultatus komentavo jis.

Politologas M. Jastramskis teigė, jog opozicinių partijų flange LSDP šiuo metu iškyla kaip lyderiai.

„Ir jie tikriausiai pasinaudos šitokia banga kaip partijos Nr 1. Lietuvoje“, – sakė politologas M. Jastramskis.

Urbonaitė įvertino TS–LKD rezultatus: vienas blogiausių partijos pasirodymų

Kaip Delfi sakė Mykolo Romerio universiteto (MRU) lektorė, politologė Rima Urbonaitė, penki merai konservatoriai, įvertinus abiejų turų rezultatus, partijai nesako nieko gero.

„Iš esmės mes turime turbūt vieną blogiausių konservatorių pasirodymų savivaldos rinkimuose. Matyt, antrame ture galėjo labai stipriai imponuoti būtent tas balsavimas prieš ir bendros rinkėjų nuotaikos konservatorių atžvilgiu, bet pergalė Vilniuje yra labai svarbi dėl to, kad vis dėlto Vilniuje koncentruojasi labai nemažai rinkėjų. Čia mes turime nemažai ir vienmandačių, ir Seimo rinkimuose tai jau bus aktualu.

Dėl to sakyčiau, kad taip, rezultatas labai prastas, bet jį gelbėja Vilniaus mero pozicija ir tai, kiek partija sugebėjo laimėti mandatų taryboje. Čia yra vienintelis pozityvas“, – įvertino R. Urbonaitė.

Jos vertinimu, čia suveikė jau kone „klasika“ tapęs „antro turo prakeiksmas“ konservatoriams.

„Laisvės partija yra renkanti dar nemažai balsų didžiuosiuose miestuose, ypač Vilniuje, tai aš manau, kad Seimo rinkimams jie dar gali pasiruošti ir bent kažkiek mandatų surinkti, bet klausimas, ar Laisvės partija galės perlipti tą 5 proc. barjerą. Sakyčiau, kad šansus dar išlaiko, bet savivaldoje nesugebėjo įsitvirtinti. Tiesa, turi balsų Vilniuje, nes partija sugebėjo taryboje gauti devynis mandatus – tai nėra nieko, vadinasi, dar bent kažkiek galima pasispardyti“, – kalbėjo MRU politologė.

R. Urbonaitė taip pat įvertino socdemų pasirodymą, kuris, anot jos, rodo, kad partija grįžta į seniau turėtas pozicijas.

„Jei nuo 2019 metų mes matome labai rimtą skirtumą, tai pažiūrėjus nuo 2015 metų, mes faktiškai galime matyti, kad grįžtama į įprastas vėžes. Aišku, tai tikrai sėkmingi rinkimai, kuriuos socdemai laimi dar ir dėl to, kad komitetų konkurencija labai stipriai sumažėjo. Tai grįžimas į geras pozicijas. Tai leidžia geriau pasiruošti Seimo rinkimams, nors tai nereiškia, kad jau socdemai gali švęsti pergalę parlamento rinkimuose 2024 metais“, – įvertino pašnekovė.

Ekspertės vertinimu, rezultatais turėtų džiaugtis ir valstiečiai.

„Praėję rinkimai, kai jie patys buvo valdžioje, žinoma, buvo gana skausmingi. (...) Dabar buvo didelė rizika, kad S. Skvernelio atsiskyrimas ir partijos sukūrimas taps „akmuo po kaklu“, tai, įvertinant šį veiksnį, sakyčiau, kad valstiečiai turi tikrai neblogas pozicijas šiuo metu“, – kalbėjo R. Urbonaitė.

Kalbėdama apie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ rezultatus, ji svarstė, kad partija galbūt tikėjosi geresnio pasirodymo Savivaldos rinkimuose.

„Skvernelio dedamoji turėjo būti pakankamai svarbi, bet vis dėlto Savivaldos rinkimai reikalauja geros partijos struktūros savivaldybėse, gerai įsidirbusių skyrių ir panašių dalykų. Žinant, kad nebuvo spėta taip lengvai suburti viso to, galų gale, visko daug politikų perviliojimo ir panašių dalykų, tai tikėtis labai gero rezultato turbūt būtų buvę vis tiek naivoka“, – pridūrė politologė.

Visų rinkiminių štabų nuotaikas ir kadrus iš jų galite pažiūrėti čia.

2023 m. II rinkimų turas

Vilniaus rajone – virsmas. Meru tampa socialdemokratas Robert Duchnevič, surinkęs 50,2 proc. rinkėjų balsų. Jis nedideliu skirtumu aplenkė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškųjų šeimų sąjungos kandidatą Waldemar Urban, surinkusį 49,07 proc.

Telšių rajone laimėjo socialdemokratas Tomas Katkus, gavęs 52,62 proc. balsų. Antras liko Algirdas Bacevičius (Tautos ir teisingumo sąjunga), turintis 45,89 proc. balsų.

Vilniaus rajone tęsiasi intriga. Suskaičiavus 53 iš 54 apylinkių duomenis, Waldemar Urban (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškųjų šeimų sąjunga) turi 50,16 proc. balsų, o socialdemokratas Robert Duchnevič turi 49,11 proc. balsų.Suskaičiuotas 82,9 tūkst. rinkėjų iš 86,6 tūkst. apsisprendimas. Liko nesuskaičiuoti Didžiosios Riešės balsai.

Landsbergis: rezultatai regionuose nepribloškė“Tėvynės sąjungos pergalė Vilniuje, gaunant miestiečių pasitikėjimą tiek mero, tiek Tarybos narių rinkimuose yra rinkėjų signalas, kokią kryptį turi rinktis partija. Nuoseklus Valdo Benkunsko darbas politinėje bendruomenėje ir patirtis dirbant bei atstovaujant vilniečius miesto Taryboje buvo įvertintas. Rezultatai regionuose nepribloškė, tačiau priežastis išsamiai analizuosime”, - teigia konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis.

Varėnos rajone, suskaičiavus 27 iš 29 apylinkių duomenis, rezultatas svyra Algio Kašėtos (Politinis komitetas „Drauge su Jumis“) naudai – 51,16 proc. Antroje vietoje lieka socialdemokratas Povilas Saulevičius, turintis 47,94 proc. balsų.

Vilniaus rajone, suskaičiavus 51 iš 54 apylinkių duomenis, Waldemar Urban (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškųjų šeimų sąjunga) turi 51,5 proc. balsų, o socialdemokratas Robert Duchnevič turi 47,77 proc. balsų.Suskaičiuotas 76,2 tūkst. rinkėjų iš 86,6 tūkst. apsisprendimas.

Pasvalio rajone, suskaičiavus 35 iš 35 apylinkių duomenis, laimi konservatorius Gintautas Gegužinskas su 51,87 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatė Neringa Trinskienė, turinti 47,3 proc. balsų.

Vilniaus rajone intriga sprendžiasi keliose paskutinėse apylinkėse: suskaičiavus 50 iš 54 apylinkių duomenis, Waldemar Urban (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškųjų šeimų sąjunga) turi 51,7 proc. balsų, o socialdemokratas Robert Duchnevič turi 47,55 proc. balsų.Suskaičiuotas 72 tūkst. rinkėjų iš 86,6 tūkst. apsisprendimas.

Vilniuje – viskas aišku: sostinės meru tampa Valdas Benkunskas. Suskaičiavus 143 iš 156 apylinkių rezultatus, jis turi proc. 51,15 balsų, o Artūras Zuokas – 47,55 proc.23.30 val buvo įvertintas 410,4 tūkst. iš 453,3 tūkst. rinkėjų apsisprendimas.

Pasvalio rajone, suskaičiavus 34 iš 35 apylinkių duomenis, laimi, tikėtina, konservatorius Gintautas Gegužinskas su 51,73 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatė Neringa Trinskienė, turinti 47,43 proc. balsų.

Kėdainių savivaldybėje meras jau aiškus. Suskaičiuoti balsai visose 52 apylinkėse. Laimėjo socdemas Valentinas Tamulis – 51,08 proc. Antras – Darbo partijos atstovas Viktoras Fiodorovas. Tai reiškia, kad Darbo partija Lietuvoje liko be merų pozicijų.

Zuokas pasveikino BenkunskąA. Zuokas pripažino pralaimėjimą ir pasveikino Benkunską. Žurnalistams štabe taip pat patvirtino, kad dalyvaus Seimo rinkimuose. Vilniaus mieste tarp kandidatų į merus persvara didėja: Valdas Benkunskas turi 51,3 proc. balsų, o Artūras Zuokas – 47,4 proc. balsų, suskaičiavus 138 iš 156 apylinkių rezultatus. Įvertintas 394,5 tūkst. iš 453,3 tūkst. rinkėjų apsisprendimas (įskaitant nebalsavusius)

Zuokas pripažįsta pralaimėjimą: Vilniaus mieste tarp kandidatų į merus persvara didėja: Valdas Benkunskas turi 51,3 proc. balsų, o Artūras Zuokas – 47,4 proc. balsų, suskaičiavus 138 iš 156 apylinkių rezultatus. Įvertintas 394,5 tūkst. iš 453,3 tūkst. rinkėjų apsisprendimas (įskaitant nebalsavusius)

Šimašius pas konservatorius: atvažiavau pasveikintiĮ konservatorių štabą po 23 valandos atvyko kadenciją sostinės mero poste baigiantis Laisvės partijos atstovas Remigijus Šimašius. Kaip pats teigė – pasveikinti V. Benkunsko. „Atvažiavau pasveikinti, nes visiškai akivaizdu, kad nedidelė persvara, bet V. Benkunskas turėtų tapti Vilniaus meru vilniečių pasitikėjimo dėka“, – žurnalistams sakė jis. R. Šimašius sakė besidžiaugiantis dėl to, nes tai reiškia, kad nenusimato grįžimo į vakarykštę dieną. „Aišku, Valdui bus iššūkių parodyti, darbais įrodyti, kad jis tą pasitikėjimą iškovojo“, – sakė jis. Svarstydamas kodėl dalis žmonių neatėjo balsuoti, R. Šimašius sakė, kad galbūt dalis pavargo nuo pokyčių, galbūt kita dalis kaip tik norėjo dar radikalesnių pokyčių. Apie galimas koalicijas sostinės taryboje R. Šimašius kalbėti nenorėjo. Jis sakė šia tema kol kas turėjęs tik vieną pokalbį. „Bet kokiu atveju rengiamės vienokiomis ar kitokiomis derybomis, bet ne tam buvo laikas, dėliojamės iš savo programos dalykus kas turėtų būti pagrindiniai akcentai“, – pabrėžė kadenciją baigiantis meras.

Šilalėje laimi „Vardan Šilalės krašto“ kandidatas Tadas Bartkus: suskaičiavus 26 iš 27 apylinkių balsus, jis laimi su 52,68 proc. Konservatorius Jonas Gudauskas turi 46,12 proc. balsų.

TS-LKD šaltinių duomenimis, Vilnius laimėtasTS–LKD šaltinių duomenimis, suskaičiavus iš 220 tūkst. 10 tūkst. balsų, Valdo Benkunsko atotrūkis 11 000. Vilniuje 23.00 val. įvertintas 358,2 tūkst. iš 453,3 tūkst. rinkėjų apsisprendimas (įskaitant nebalsavusius). Lieka suskaičiuoti mažiau nei šimtą tūkstančių rinkėjų, arba apie 50 tūkst. gautų balsų. Suskaičiuoti 127 iš 156 apylinkių balsai.V. Benkunskas 23 val. duomenimis turėjo 50,66 proc. balsų ir lenkė Artūrą Zuoką, kuris turėjo 48,02 proc.

Vilniaus rajone skirtumas visai nedidelis ir gali apsiversti: suskaičiavus 47 iš 54 apylinkių duomenis, Waldemar Urban (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškųjų šeimų sąjunga) turi 51,19 proc. balsų, o socialdemokratas Robert Duchnevič turi 48,06 proc. balsų.Suskaičiuotas 64,1 tūkst. rinkėjų iš 86,6 tūkst. apsisprendimas (įskaitant nebalsavusius).

Vilniaus mieste tarp kandidatų į merus persvara didėja: Valdas Benkunskas turi 50,66 proc. balsų, o Artūras Zuokas – 48,02 proc. balsų, suskaičiavus 127 iš 156 apylinkių rezultatus.Vilniuje 23.00 val. suskaičiuotas 358,2 tūkst. iš 453,3 tūkst. rinkėjų apsisprendimas (įskaitant nebalsavusius).

Tubis džiaugiasi pergale ir tikisi, kad oponentai neprašys surengti naujų rinkimų Anykščiuose Į Anykščių rajono merus išrinktas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Kęstutis Tubis džiaugiasi pergale ir tiksi, kad antrajame rinkimų ture pralaimėję oponentai neskųs rezultatų teismui.„Aš manau, kad mano varžovai neturės (pagrindo – ELTA) skųsti. Jie turėjo visas galimybes, visą laiką agituoti ir dalinti medžiagą, lankytis kolektyvuose“, – sekmadienio vakarą LRT žurnalistei sakė K. Tubis.Po Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimų, apie tai, kad svarstoma reikalauti surengti naujus rinkimus Anykščiuose buvo užsiminęs pats K. Tubis. Pasak kandidato, į Anykščių vadovo postą, jam ir jo varžovui rinkimuose – Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltam Dainiui Žiogeliui – nebuvo sudarytos vienodos sąlygos.

Konservatoriai prarado ilgametę savivaldybę: demokratai žada naują darbo kultūrąKaip Delfi sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ štabo vadovas Arnoldas Pikžirnis, partija jau švenčia pergalę ir Alytaus rajone, kuriam net 16 metų valdė konservatorius Algirdas Vrubliauskas. Suskaičiavus beveik visas apylinkes, demokratų kandidatė Rasa Vitkauskienė užtikrintai laimėjo. „Ateinantys rezultatai iš Alytaus rajono aiškiai rodo, kad tiesioginis bendravimas su žmonėmis ir dialogo kultūra yra daug paveikesnė už administracinio resurso naudojimą bei aroganciją. Pokyčiai, kurių gyventojai laukė nuo 1997 m. ateina į Alytaus rajoną – esame tikri, kad Rasos Vitkauskienės nauja darbo kultūra taps dar viena Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sėkmės istorija“, – komentavo A. Pikžirnis.

Šilutės rajone meru tampa Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Vytautas Laurinaitis. Jis, suskaičiavus 37 iš 37 apylinkių duomenis, turi 59,04 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Žygimantas Kurlianskas, turintis 39,09 proc. balsų.

Zuoko štabas pasikeitusių rezultatų nesupreikšmina: lūžiai būna į visas puses Įvykusio lūžio laikinasis „Laisvės ir teisingumo“ pirmininkas Artūras Paulauskas nesureikšmina. „Lūžiai būna į visas puses – ir į vieną, ir į kitą – taip, kad nėra ko panikuoti. Laukiame rezultatų“, – sakė A. Paulauskas. Nepaisant to, kad daugiau nei pusė apylinkių rezultatus suskaičiavo, partijos laikinasis lyderis dar teigė negalintis skelbti nei pralaimėjimo, nei pergalės. „Kad sunkus (turas), tai tikrai nuotaikų buvo, Artūras sunkiai dirbo. Pažiūrėkite, kiek jis turėjo susitikimų, kiek bendravo su įvairiomis bendruomenėmis, įvairiausiuose mikrorajonuose“, – komentavo A. Paulauskas. Jo teigimu, rinkimų kampanija nebuvo itin agresyvi. „Aš daug kampanijų praėjęs, visada laukiu pačios blogiausios, tai čia dar nebuvo pati blogiausia“, – pridūrė A. Paulauskas.

Suskaičiavus 117 iš 156 Vilniaus apylinkių balsus, į pirmąją vietą išsiveržė V. Benkunskas. Jis šiuo metu pirmauja su 50 proc. balsų, tačiau A. Zuoko atotrūkis nedidelis, jis kol kas yra surinkęs 49 proc. balsų. Konservatorių štabe ši naujiena buvo palydėta šūksniais ir plojimais.

Varėnos rajone rezultatas apylygis: suskaičiavus 26 iš 29 apylinkių duomenis, pirmauja Algis Kašėta (Politinis komitetas „Drauge su Jumis“), jam tenka 50,58 proc. balsų. Antroje vietoje lieka socialdemokratas Povilas Saulevičius, turintis 48,54 proc. balsų.

Vilniaus rajone drama atsinaujina: suskaičiavus 43 iš 54 apylinkių duomenis, Waldemar Urban (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškųjų šeimų sąjunga) turi nedidelę persvarą – 55,5 proc. balsų, o socialdemokratas Robert Duchnevič turi 44,69 proc. balsų. Suskaičiuotas 52,4 tūkst. rinkėjų iš 86,6 tūkst. apsisprendimas (įskaitant nebalsavusius).

Vilniaus miesto mero rinkimuose – lūžis: šiuo metu, suskaičiavus 117 iš 156 apylinkių rezultatus, su 50,08 proc. balsų jau pirmauja konservatorių kandidatas Valdas Benkunskas.Jis aplenkė iki šiol pirmavusį Artūrą Zuoką (partija „Laisvė ir teisingumas“) – 48,6 proc. balsų.Vilniuje 22.45 val. įvertinas 322 tūkst. rinkėjų iš 453,3 tūkst. apsisprendimas (įskaitant nebalsavusius).

Vilniaus rajone dar nėra viskas aišku: suskaičiavus 39 iš 54 apylinkių duomenis, Waldemar Urban (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškųjų šeimų sąjunga) turi 59,1 proc. balsų, o socialdemokratas Robert Duchnevič turi 40,03 proc. balsų. Įvertintas 42 tūkst. rinkėjų iš 86,6 tūkst. apsisprendimas (įskaitant nebalsavusius).

Šilalėje skirtumas svyra „Vardan Šilalės krašto“ kandidato Tado Bartkaus naudai: suskaičiavus 23 iš 27 apylinkių duomenis, jis pirmauja su 53,17 proc. balsų. Konservatorius Jonas Gudauskas turi 45,58 proc. balsų.

Anykščių rajone jau taip pat laimėtojas aiškus. Iš 35 apylinkių duomenis pateikė 34. Laimi „valstietis“ Kęstutis Tubis – 52,27 proc. Antras – socdemas Dainius Žiogelis – 47,73 proc.

Preliminariais Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, Telšių rajone prie pergalę švenčia Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narys Tomas Katkus. Suskaičiavus 32 apylinkių iš 33 balsus, T. Katkus turi 52,28 proc. rinkėjų palaikymo. Tuo metu Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) kandidatas į mero postą šiame mieste Algirdas Bacevičius kol kas renka 46,23 proc. balsų.

Vilniaus mieste rezultatas beveik lygus: suskaičiavus 99 iš 156 apylinkių rezultatus, konservatorių kandidatas Valdas Benkunskas turi 48,99 proc., o A. Zuokas – 49,66 proc.Vilniaus miesto rinkėjų skaičius (įskaitant nebalsavusius) – 453,3 tūkst., jau įvertintas 272,2 tūkst. rinkėjų apsisprendimas.

Sinkevičius: programą minimum įvykdėmSocialdemokratų būstinėje – laimės šūksniai ir plojimai.„Penki merai jau mūsų, programą minimum įvykdėm!“ – konstatavo socialdemokratų vicepirmininkas Mindaugas Sinkevičius.Socialdemokratai pergalę antrajame mero rinkimų ture skelbia Telšių rajone, Radviliškio ir Panevėžio rajonuose, Mažeikių ir Biržų rajonuose, ir daug vilčių deda į rezultatus Vilniaus rajone.

Vyšniauskas: rezultatai nėra tokie, kokių tikėjomėsKol kas du konservatorių kandidatai išsiveržė į priekį antrajame merų rinkimų ture. Partijos rinkimų štabo vadovas po 22 valandos žurnalistams paskelbė, kad V. Benkunskas 3 tūkstančiais balsų yra priekyje A. Zuoko Vilniuje. Be V. Benkunsko rinkimuose sekasi ir Pasvalyje kandidatuojančiam konservatoriui Gintautui Gegužinskui. Ir tai – viskas, nors į antrąjį rinkimų turą pateko 11 konservatorių kandidatų. Komentuodamas tai A. Vyšniauskas žurnalistams sakė, kad Vilnius yra „supertaurė“. „Jis mums be galo yra svarbus, kitoje Lietuvos dalyje matome, kad rezultatai ko gero nėra tokie geri, kokių tikėjomės. Analizuosime kodėl taip yra“, – kalbėjo jis. Dabar jis sakė išvadų daryti negalintis, nes tam reikia gilesnių analizių. Pasak štabo vadovo, artimiausiu metu vyks štabo posėdis, jame bus aptariami rinkimų rezultatai. „Bet tam, kad pasakytume, kas rinkimuose įvyko, kas buvo gerai, kas blogai, tam reikia gilesnių analizių, vien iš greitų rezultatų rinkimų naktį negalima daryti jokių išvadų“, – kalbėjo politikas.

Zuoko žmona: tai buvo įtemptas laikotarpisKaip sakė A. Zuoko žmona Augusta Zuokė, rinkimų laikotarpis buvo įtemptas.„Buvo daug intensyvių debatų ir viso kito, bet aš visą rinkiminę kampaniją vertinčiau kaip labai gerą, kaip labai sklandžią“, – Delfi sakė kandidato žmona.Ji įvertino ir agitacijos laikotarpį.„Kai vienas pradeda kandžiotis, kitas turi atgal irgi kąsti. Nėra to, kad krikščioniškai galima atsukti kitą žando pusę. Čia tiesiog turi būti kova – aš suprantu, kad tai yra dalis viso reikalo“, – kalbėjo A. Zuokė.

Visagine pirmauja LVŽS kandidatas Erlandas Galaguz su 51,65 proc. balsų, suskaičiavus 15 iš 16 apylinkių duomenis. Antroje vietoje lieka partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatė Dalia Štraupaitė, turinti 46,76 proc. balsų.

Telšių rajone drama sprendžiasi socialdemokrato Tomo Katkaus naudai. Jis, suskaičiavus 32 iš 33 apylinkių duomenis, pirmauja turėdamas 52,28 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Algirdas Bacevičius (Tautos ir teisingumo sąjunga), turintis 46,23 proc. balsų.

Vilniaus mieste įtampa auga. Duomenys suskaičiavus 79 iš 156 apylinkių rezultatus: Artūras Zuokas – 50,95 proc., Vladas Benkunskas – 47,7 proc., skirtumas toliau mažėja.

Anot konservatorių rinkimų štabo vadovo A. Vyšniausko, Vilniaus mero rinkimuose į pirmąją vietą iškopė V. Benkunskas, jis pirmauja 3 tūkst. balsų. Šią informaciją konservatorių štabas gavo sulaukęs žinių iš stebėtojų rinkimų apylinkėse .

Vilniaus miesto duomenys suskaičiavus 60 iš 156 apylinkės: Artūras Zuokas – 52,61 proc., Vadas Benkunskas – 46,01 proc., skirtumas toliau mažėja.

„Valstiečių“ partija pagal merų skaičių pirmauja – 8 merų pozicijos. Antri socdemai – 7 merų pozicijos. Konservatoriai turi 1 mero poziciją.

Zarasų rajone mere, tikėtina, tampa liberalė Nijolė Guobienė, turinti 55,67 proc. balsų, suskaičiavus 15 iš 18 apylinkių duomenis. Socialdemokratas Nikolajus Gusevas antras su 43,08 proc. balsų.

Elektrėnuose rezultatai jau taip pat aiškūs. Iš 15 apylinkių duomenis pateikė 10. Užtikrintai laimi liberalas Gediminas Ratkevičius – 68,65 proc. Antra lieka Laisvės partijos atstovė Silva Lengvinienė – 31,35 proc. Šis „laisvietės“ pralaimėjimas reiškia, kad Laisvės partija Lietuvoje lieka be merų pozicijų.

Telšių rajone rezultatas apylygis: suskaičiavus 23 iš 33 apylinkių duomenis, pirmauja socialdemokratas Tomas Katkus su 53,38 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Algirdas Bacevičius (Tautos ir teisingumo sąjunga), turintis 45,45 proc. balsų.Utenos rajone meru, tikėtina, taps Marijus Kaukėnas (Politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“). Jis, suskaičiavus 24 iš 32 apylinkių duomenis, turi 58,37 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Vitalijus Šeršniovas (Stipri Utena), turintis 40,62 proc. balsų.

Alytaus rajone rezultatai nepalankūs ilgai dirbusiam šiame poste konservatorių merui. Iš 41 apylinkės duomenis pateikė 35. Laimi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė Rasa Vitkauskienė – 57,15 proc. Antras – dabartinis meras, konservatorius 42,85 proc.

Šilalėje skirtumas itin nedidelis: suskaičiavus 20 iš 27 apylinkių duomenis, situacija apylygė: „Vardan Šilalės krašto“ kandidatas Tadas Bartkus tebepirmauja su 50,24 proc. balsų. Konservatorius Jonas Gudauskas turi 48,52 proc. balsų.

Šakių rajone, suskaičiavus 24 iš 32 apylinkių duomenis, aiškiai pirmauja LVŽS kandidatas Raimondas Januševičius, turintis 61,11 proc. balsų. Antroje vietoje esantis konservatorius Edgaras Pilypaitis turi 37,99 proc. balsų.

Pagėgiuose laimėtojas jau taip pat aiškus. Iš 11 apylinkių duomenis pateikė 10. Užtikrintai laimi liberalas Vaidas Bendaravičius – 61,62 proc. Antras – Lietuvos regionių partijos atstovas Kęstas Komskis (38,38 proc.).

Demokratai džiaugiasi rezultatais: užtikrintai pirmauja keturiose savivaldybėseDemokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ štabo vadovas Arnoldas Pikžirnis pasidžiaugė pirmaisiais rezultatais, kurie kai kuriose savivaldybėse partijai, panašu, prognozuoja sėkmę.„Labai aiškiai matome signalus, kad rinkėjai nori darbų tęstinumo Lazdijuose bei Šilutėje. Pagal VRK skaičius, tikrai džiaugiamės, kad Ukmergės vairą rinkėjai patiki mūsų komandos nariui Dariui Varnui“, – Delfi sakė A. Pikžirnis.Jis nebuvo linkęs kol kas vertinti rezultatų Alytaus rajone, kur gerokai į priekį išsiveržusi demokratų kandidatė Rasa Vitkauskienė. Daug metų rajonui vadovavęs konservatorius Algirdas Vrubliauskas kol kas atsilieka.„Tikimės, kad rinkėjai visgi rinkosi permainas, bet galutinių rezultatų turime palaukti“, – pridūrė A. Pikžirnis.

Vilniaus miesto duomenys suskaičiavus 41 iš 156 apylinkės duomenis: Artūras Zuokas – 53,43 proc., Vadas Benkunskas – 45,29 proc., skirtumas mažėja.

Vilniaus rajone atotrūkis didėja ne socialdemokrato naudai, suskaičiavus 30 iš 54 apylinkių duomenis, Waldemar Urban (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškųjų šeimų sąjunga) tampa beveik nebepavejamas – turi 64,08 proc. balsų, o socialdemokratas Robert Duchnevič turi 34,97 proc. rinkėjų balsų.

Konservatorius Audrius Petrošius susirinkusiems žurnalistams pripažino, jog kova šį sekmadienį baigta, nes A. Vaitkus tampa nebepavejamas. Iš 54 apylinkių duomenis pateikė 36. Laimi Arvydas Vaitkus – 63,80 proc. Antras – konservatorius Audrius Petrošius (36,80 proc.).

Skvernelis įvardijo didžiausią partijos konkurentą – tai ne valstiečiaiDemokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys Aurelijus Veryga antrąjį savivaldybių tarybų ir merų rinkimų turą vertina optimistiškai.S. Skvernelis, kurio vadovaujama Demokratų sąjunga antrame ture turi 6 kandidatus, spėjo, kad iš jų kokie 4–5 turėtų laimėti.„Panašu, kad Lazdijuose stipriai pirmauja Ausma Miškinienė, Šilutėje Vytautas Laurinaitis ir taip pat pirmauja Alytaus rajone“, – komentavo S. Skvernelis.A. Veryga sakė, kad valstiečiai norėtų po antro turo turėti visus 10 į antrą turą išėjusių merų, bet nesiryžo prognozuoti, kiek jų būtų realu turėti – esą įvairiai gali susidėlioti ir, pvz., protesto balsai. Tačiau ypatingos viltys dedamos į Šiaulių rajoną, Panevėžio rajoną, kur LVŽS merai dirbo ir anksčiau.Paklaustas apie rezultatus didžiuosiuose, A. Veryga sakė, kad partija yra patenkinta rezultatais Kaune: „Kaune mes esame patenkinti rezultatais, nes Kaune niekada nesame turėję frakcijos, dabar turime 4 narius taryboje. Tai, aišku, turbūt nėra toks rezultatas, kurio norėjome, nes programa maksimum buvo antras turas, bet pritrūko ir tikrai mažiau dabar surinko „Vieningas Kaunas“ ir meras, negu praeituose rinkimuose. Tikrai žengėme žingsnį į priekį ir Klaipėdoje, Kaune turime narių taryboje. Sakyčiau, tai visai neblogas rezultatas, nes prieš tai nė vieno žmogaus neturėjome.O dėl Vilniaus – atskira tema sostinė ir koks rinkėjas – dešinys ar kairys. Labai mėgsta jį savinti. Sako, kad dideli miestai – labiau dešinė. Bet klausimas, kas yra ta dešinė dabar. Ar iš tikrųjų tie, kurie sako, kad dešinė, tokie ir yra. Ar nėra, kad mieste yra dešinė, o regione – kairė. Manau, kad nacionaliniai rinkimai truputį tuos rinkimus pagrynins“, – spėjo A. Veryga.S. Skvernelis anksčiau buvo LVŽS narys, tačiau sukūrė naują partiją į kurią perėjo dalis LVŽS narių. Nepaisant to, anot S. Skvernelio, jų užsakymu atlikti sociologiniai tyrimai rodo, kad abi politinės partijos yra orientuotos į skirtingą rinkėją ir rinkimų rezultatai tą patvirtina.„Seimo rinkimuose, manau, bus analogiškai. Mes esame skirtingo elektorato atstovai. Mes, tikriausiai, esame vieni iš tų, kur su socialdemokratais teks kariauti, kovoti ar konkuruoti“, – mano S. Skvernelis.A. Veryga sakė: „Mums šie rinkimai buvo labai svarbūs vien dėl to, kad pažiūrėtume, kiek išsipildė tos „laidotuvių“ prognozės, kurios buvo sakytos: suskilo, kažkas kažką turėjo suvalgyti. Nieko panašaus neįvyko.Aišku, matyt, dalį elektorato dalinasi šitos dvi politinės jėgos. Tam tikrą dalyką matome mes, nes šiek tiek mažiau gavome mandatų taryboje, bet tikrai ne tiek, kiek buvo prognozuojama.Sutikčiau su Sauliumi, kad mes gryninamės tam tikrą elektoratą ir manau, kad pakankamai aiškiai mes save pozicionuojame, kokios mūsų pažiūros ir esame gana unikalūs, nes tuos dalykus, apie kuriuos kalbame, ir kitos politinės partijos bando sakyti. Neturime konfliktų regione ir tai yra mūsų stiprybė“. S. Skvernelio nuomone, savivaldos rinkimai yra asmenybių, vietos lyderių kova.„Jeigu žmonės matė, kad meras dirbo sėkmingai, dauguma nelinkę rizikuoti ir rinktis kažko kito, išskyrus tuos atvejus, kai per dešimtmečius jiems nusibosta ta pati dauguma, tas pats meras, kuris dažnausiai būna viskam arba daug kam abejingas, tada pokytis įvyksta.Bet iš karto pakeisti 2–3 kadencijas sėkmingai dirbantį merą praktiškai neįmanoma. Be to, ką darbai rodo, yra ir administracinis resursas didžiulis: yra savivaldybės, kur nuo administracijos vadovo, iki mokyklos valytojos turi būti tos pačios partijos nariai ir, deja, mes matome ir šiuose rinkimuose, kad tada vežami žmonės, organizuojama rinkiminė kampanija. Tikrai teko vaikščioti pačiam nuo durų iki durų, nuo namo iki namo – tokie dalykai matosi“, – teigė S. Skvernelis.S. Skvernelis neslėpė, kad Demokratų sąjunga tikėjosi tarybos narių Vilniaus ir Kauno savivaldybėse, tačiau pritrūko 12 balsų.„Deja, sunkiai suvokiama, kad neįmanoma įrodyti rinkimų komisijai, jog 12 balsų per kelių šimtų tūkstančių miestą neįmanoma perskaičiuoti. Ir, aišku, pritrūko Vilniuje iki frakcijos. Jeigu būtume turėję šituose dviejuose miestuose savo tarybos narius, frakcijas, sakyčiau, kad lūkesčiai buvo tokie, kokie buvo“, – sakė Demokratų sąjungos vadovas.

Biržų rajone laimėtojas aiškus. Duomenis pateikė 26 apylinkės iš 32. Laimi socdemas Kęstutis Knizikevičius – 60,20 proc. Antras – „Biržų atgimimo“ atstovas Kęstutis Isakas (39,80 proc.).

Dar prieš 22 valandą sekmadienį paaiškėjo 14 naujų merų. Pateikiame naujausią jų sąrašą.Kupiškio rajone laimėtojas jau taip pat aiškus. Iš 24 apylinkių duomenis pateikė 20. Laimi „valstietis“ Vidmantas Paliulis – 54,51 proc. Antras – konservatorius Dainius Bardauskas – 45,49 proc. Skuodo rajono meras – LVŽS kandidatas Stasys Gutautas, jis turi 63,95 proc. balsų, suskaičiavus 19 iš 22 apylinkių rezultatus.. Antroje vietoje lieka Lietuvos regionų partijos kandidatė Audronė Pitrėnienė, turinti 34,76 proc. balsų.Kalvarijų savivaldybės meras jau irgi aiškus. Iš 17 apylinkių duomenis pateikė 14. Laimi komiteto „Siekime kartu“ atstovas Nerijus Šidlauskas – 64,30 proc. Antras – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Karolis Babeckas (35,70 proc.).Raseinių rajone meru, tikėtina, tampa Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Arvydas Nekrošius. Jis, suskaičiavus 40 iš 46 apylinkių duomenis, turi 54,55 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Andrius Bautronis su 44,57 proc. balsų.Mažeikių rajone laimėtojas jau taip pat aiškus. Duomenis iš 33 apylinkių pateikė 28. Laimi socdemė Rūta Matulaitienė – 56,44 proc. Antras – „valstietis“ Linas Memys (43,56 proc.).Klaipėdos rajone jau galima sveikinti dabartinį merą, „valstietį“ Bronių Markauską – 72,34 proc. Nuo jo atsiliko liberalas Justas Ruškys – 27,66 proc. Iš 34 apylinkių duomenis pateikė 24.Lazdijų rajono mero rinkimuose artėja Miškinienės triumfas Suskaičiavus daugiau nei pusę balsų antrajame Lazdijų rajono rinkimų apylinkėse, aiškėja, kad Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatė Ausma Miškinienė taps rinkimų nugalėtoja.Panevėžio rajone balsai jau beveik suskaičiuoti. Iš 40 apylinkių duomenis pateikė 39. Laimi socdemas Antanas Pocius – 59,70 proc. Antras liko „valstietis“ – 40,30 proc.Jurbarko rajone taip pat laimėtojas jau aiškus. Iš 29 apylinkių duomenis pateikė 23. Laimi išsikėlęs pats Skirmantas Mockevičius – 58,63 proc. Nuo jo atsilieka konservatorius Daivaras Rybakovas – 41,37 proc.Ukmergės rajone meru, tikėtina, tampa Darius Varnas iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, jam, suskaičiavus 19 iš 26 apylinkių duomenis, tenka 64,79 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Darbo partijos kandidatas Rolandas Janickas, turintis 34,24 proc. balsų.Kaišiadoryse laimėtojas jau aiškus – liberalas Šarūnas Čėsna (66,23 proc.). Nuo jo gerokai atsilieka konservatorius Vytenis Tomkus (33,77 proc.). Duomenis jau pateikė 20 apylinkių iš 27.Kelmės rajone laimėtojas jau aiškus. Duomenis jau pateikė 27 apylinkės iš 35. Užtikrintai laimi „Laisvės ir teisingumo atstovas“ Ildefonsas Petkevičius – 74,36 proc. Socdemas Stasys Jokubauskas – antras (25,64 proc.).Radviliškio rajono meras – socialdemokratas Kazimieras Račkauskis, kuris, suskaičiavus 20 iš 28 apylinkių balsus, turi 64,33 proc. balsų. Antra liekanti konservatorė Jolanta Margaitienė turi 34,39 proc. balsų.Šiaulių rajone meras aiškus: suskaičiavus 30 iš 39 apylinkių duomenis, pirmauja LVŽS kandidatas Česlovas Greičius su 74,27 proc. balsų, jis per plauką netapo meru pirmajame ture. Antroje vietoje lieka socialdemokratas Darius Simonavičius, turintis 24,29 proc. balsų.

Trakų rajono meru, tikėtina, tampa Liberalų sąjūdžio kandidatas Andrius Šatevičius su 61,31 proc. balsų, suskaičiavus 21 iš 27 apylinkių duomenis. Antroje vietoje lieka Jaroslav Narkevič (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga), turintis 37,08 proc. balsų.

Kupiškio rajone laimįtojas jau taip pat aiškus. Iš 24 apylinkių duomenis pateikė 20. Laimi „valstietis“ Vidmantas Paliulis – 54,51 proc. Antras – konservatorius Dainius Bardauskas – 45,49 proc.

Skuodo rajono meras – LVŽS kandidatas Stasys Gutautas, jis turi 63,95 proc. balsų, suskaičiavus 19 iš 22 apylinkių rezultatus.. Antroje vietoje lieka Lietuvos regionų partijos kandidatė Audronė Pitrėnienė, turinti 34,76 proc. balsų.

Kalvarijų savivaldybės meras jau irgi aiškus. Iš 17 apylinkių duomenis pateikė 14. Laimi komiteto „Siekime kartu“ atstovas Nerijus Šidlauskas – 64,30 proc. Antras – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Karolis Babeckas (35,70 proc.).

Raseinių rajone meru, tikėtina, tampa Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Arvydas Nekrošius. Jis, suskaičiavus 40 iš 46 apylinkių duomenis, turi 54,55 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Andrius Bautronis su 44,57 proc. balsų.

Mažeikių rajone laimėtojas jau taip pat aiškus. Duomenis iš 33 apylinkių pateikė 28. Laimi socdemė Rūta Matulaitienė – 56,44 proc. Antras – „valstietis“ Linas Memys (43,56 proc.).

Vilniaus mieste mūšis itin įtemptas – Artūro Zuoko atotrūkis padidėjo: suskaičiavus 27 iš 156 apylinkių rezultatus, konservatorių kandidatas Valdas Benkunskas turi 44,63 proc., o A. Zuokas – 54,1 proc.

Klaipėdos rajone jau galima sveikinti dabartinį merą, „valstietį“ Bronių Markauską – 72,34 proc. Nuo jo atsiliko liberalas Justas Ruškys – 27,66 proc. Iš 34 apylinkių duomenis pateikė 24.

Lazdijų rajono mero rinkimuose artėja Miškinienės triumfas Suskaičiavus daugiau nei pusę balsų antrajame Lazdijų rajono rinkimų apylinkėse, aiškėja, kad Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatė Ausma Miškinienė taps rinkimų nugalėtoja.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, šiuo metu suskaičiuoti balsai 15 iš 25 Lazdijų rajono apylinkių. Pirmaujanti A. Miškinienė renka 64,57 proc. balsų., o jos oponentas, Krikščionių sąjungos atstovas, buvęs Lazdijų meras Artūras Margelis 34,49 proc. balsų.

Panevėžio rajone balsai jau beveik suskaičiuoti. Iš 40 apylinkių duomenis pateikė 39. Laimi socdemas Antanas Pocius – 59,70 proc. Antras liko „valstietis“ – 40,30 proc.

Jurbarko rajone taip pat laimėtojas jau aiškus. Iš 29 apylinkių duomenis pateikė 23. Laimi išsikėlęs pats Skirmantas Mockevičius – 58,63 proc. Nuo jo atsilieka konservatorius Daivaras Rybakovas – 41,37 proc.

Ukmergės rajone meru, tikėtina, tampa Darius Varnas iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, jam, suskaičiavus 19 iš 26 apylinkių duomenis, tenka 64,79 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Darbo partijos kandidatas Rolandas Janickas, turintis 34,24 proc. balsų.

Laisvės partijos viltis žlungaElektrėnuose jau taip pat aiškėja laimėtojas. Duomenis pateikė 9 apylinkės iš 15. Laimi liberalas Gediminas Ratkevičius – 69,51 proc. Antra Laisvės partijos atstovė Silva Lengvinienė – 30,49 proc.

Kaišiadoryse laimėtojas jau aiškus – liberalas Šarūnas Čėsna (66,23 proc.). Nuo jo gerokai atsilieka konservatorius Vytenis Tomkus (33,77 proc.). Duomenis jau pateikė 20 apylinkių iš 27. Alytaus rajone duomenis jau pateikė 23 apylinkės iš 41. Laimi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė Rasa Vitkauskienė – 57,14 proc. Konservatorius ir dabartinis meras Algirdas Vrubliauskas atsilieka – 42,86 proc.

Sinkevičius: tikimės 5–7 merų papildomaiSocialdemokratų būstinėje žurnalistų kalbintas Jonavos rajono meras, socialdemokratų vicepirmininkas Mindaugas Sinkevičius reiškė viltį, kad po antrojo turo partija turės papildomai 5–7 merus.„Aš manau, kad optimistinės prognozės, kad gal 5 tikrai laimėsim, ir jos kol kas gerėja, tendencijos yra labai neblogos. Aišku, kad mes matome pirmiausia balsavimo rezultatus iš mažųjų apylinkių, kaimiškų. Ką matome – Radviliškio kaimiškosiose teritorijose laimime vos ne dvigubai, matom, kad Zarasuose irgi kaimiškosiose apylinkėse laimim. Mažeikiuose, skambinau ką tik, irgi iš kaimiškų teritorijų mes turim persvarą. Klausimas, ar miestiškose teritorijose bus kažkoks kitoks požiūris“, – socialdemokratų būstinėje žurnalistams komentavo politikas.Jei ir miestiškose apylinkėse socialdemokratams pasiseks, tikimasi, kad po antrojo turo partija papildomai turės 7 merus.Paklaustas apie rezultatus Vilniaus rajone, M. Sinkevičius teigė, kad rezultatus turi tik iš mažųjų apylinkių, tačiau, anot jo, rezultatus lems rinkėjų balsavimas didžiosiose, kur esą potencialiai palaikančių socialdemokratų daugiau.„Bet net ir iš mažųjų, sakyčiau, tradiciškai prolenkiškų apylinkių mes matome apylygę kovą. Taip konkurentas (LLRA-KŠS kandidatas Waldemaras Urbanas) turi tam tikrą atotrūkį, bet tai nėra gąsdinantis atotrūkis“, – komentavo politikas.Kol kas, pasak jo, optimistiškai nuteikia ir nemažas rinkėjų aktyvumas Vilniaus rajone.Komentuodamas situaciją Vilniuje, M. Sinkevičius teigė, kad dėl ėjimo į koaliciją ar dėl darbo opozicijoje čia apsispręs partijos skyrius.„Mes nė vieno statuso – nei dalyvavimo daugumoje, nei opozicijoje – nesikratom. Mes iš principo džiaugiamės, kad grįžom į politinę areną Vilniaus mieste, mes buvom nebematomi, tai tas sugrįžimas jau daug savaime reiškia“, – kalbėjo jis ir teigė, kad socialdemokratai dėl bendro darbo Vilniuje kalbėsis, jei bus kviečiančių.„Bet tikrai nebėgsim tą patį vakarą, tą pačią naktį su kažkuo tartis, prašyt postų“, – tikino M. Sinkevičius.

Šilalėje suskaičiavus 16 iš 27 apylinkių duomenis, situacija apylygė: „Vardan Šilalės krašto“ kandidatas Tadas Bartkus tebepirmauja su 51,15 proc. balsų. Konservatorius Jonas Gudauskas turi 47,55 proc. balsų.

Vilniaus rajone drama – suskaičiavus 14 iš 54 apylinkių duomenis, socialdemokratų kandidatas Robert Duchnevič vejasi pirmaujantį Waldemar Urban (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškųjų šeimų sąjunga). W. Urban turi 56,51 proc. balsų, o R. Duchnevič turi 42,57 proc. rinkėjų balsų.

Klaipėdos mieste duomenis jau pateikė 12 apylinkių iš 54. Laimi Arvydas Vaitkus (komitetas „Ištikimi Klaipėdai“) – 64,60 proc. Antras – konservatorius Audrius Petrošius (35,40 proc.)

Šiuo metu visoje Lietuvoje duomenis suskaičiavo 695 apylinkės iš 1181, suskaičiuoti 428779 rinkėjų balsai.

Vilniaus mieste konservatorių kandidatas Valdas Benkunskas prisivijo Artūrą Zuoką: atitinkamai 45,98 proc. už V. Benkunską ir 52,72 proc. už A. Zuoką, suskaičiavus 15 iš 156 apylinkių rezultatus.

Zarasų rajone situacija apsivertė: suskaičiavus 10 iš 18 apylinkių duomenis, pirmauja liberalė Nijolė Guobienė, turinti 54,7 proc. balsų. Antras socialdemokratas Nikolajus Gusevas su 43,46 proc. balsų.

Socialdemokratai Radviliškyje ir Mažeikiuose skelbia pergalę„Skelbiame Radviliškyje tikrai pergalę (kandidatas Kazimieras Račkauskis - Delfi), jau ir pasveikinom, ir mineralinio išgėrėm putojančio. O Mažeikiuose žinom, kad dar ne iki galo viskas suskaičiuota, bet matosi ne tik kaimiškų teritorijų, bet ir miestų apylinkių balsai ir traktuojam, kad Rūta Matulaitienė, mūsų kandidatė, irgi laimėjo. Tai turėsim dar vieną merę moterį savo gretose“, - Delfi komentavo socialdemokratų vicepirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Varėnos rajone, suskaičiavus 19 iš 29 apylinkių duomenis, pirmauja Algis Kašėta (Politinis komitetas „Drauge su Jumis“), jam tenka 51,93 proc. balsų. Antroje vietoje lieka socialdemokratas Povilas Saulevičius, turintis 47,27 proc. balsų.

Trakų rajone, suskaičiavus 13 iš 27 apylinkių duomenis, pirmauja Liberalų sąjūdžio kandidatas Andrius Šatevičius su 71,31 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Jaroslav Narkevič (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga), turintis 27,1 proc. balsų.Ukmergės rajone, suskaičiavus 12 iš 26 apylinkių duomenis, pirmauja Darius Varnas iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, jam tenka 63,56 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Darbo partijos kandidatas Rolandas Janickas, turintis 35,37 proc. balsų.Utenos rajone, suskaičiavus 11 iš 32 apylinkių duomenis, pirmauja Marijus Kaukėnas (Politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“) su 58,27 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Vitalijus Šeršniovas (Stipri Utena), turintis 40,73 proc. balsų.

Šilutės rajone, suskaičiavus 23 iš 37 apylinkių duomenis, pirmauja Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Vytautas Laurinaitis su 60,2 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Žygimantas Kurlianskas, turintis 37,87 proc. balsų.Telšių rajone, suskaičiavus 19 iš 33 apylinkių duomenis, pirmauja socialdemokratas Tomas Katkus su 54,69 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Algirdas Bacevičius (Tautos ir teisingumo sąjunga), turintis 44,06 proc. balsų.

Raseinių rajone, suskaičiavus 33 iš 46 apylinkių duomenis, pirmauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Arvydas Nekrošius, turintis 54,81 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Andrius Bautronis su 44,46 proc. balsų. Skuodo rajone, suskaičiavus 14 iš 22 apylinkių duomenis, pirmauja LVŽS kandidatas Stasys Gutautas su 66,31 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Lietuvos regionų partijos kandidatė Audronė Pitrėnienė, turinti 32,41 proc. balsų.Šakių rajone, suskaičiavus 18 iš 32 apylinkių duomenis, pirmauja LVŽS kandidatas Raimondas Januševičius, turintis 64,73 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Edgaras Pilypaitis su 34,41 proc. balsų.

Kelmės rajone laimėtojas jau aiškus. Duomenis jau pateikė 27 apylinkės iš 35. Užtikrintai laimi „Laisvės ir teisingumo atstovas“ Ildefonsas Petkevičius – 74,36 proc. Socdemas Stasys Jokubauskas – antras (25,64 proc.).

Radviliškio rajono meras – socialdemokratas Kazimieras Račkauskis, kuris, suskaičiavus 20 iš 28 apylinkių balsus, turi 64,33 proc. balsų. Antra liekanti konservatorė Jolanta Margaitienė turi 34,39 proc. balsų.

Laimi A. Zuokas, konservatoriai nesijaudinaPasirodė pirmieji rezultatai iš Vilniaus miesto: suskaičiavus 9 iš 156 apylinkių balsus, laimi A. Zuokas, jis kol kas surinko 58 proc. rinkėjų balsų, V. Benkunskas – 40 proc. Tai komentuodamas konservatorių rinkimų štabo vadovas Andrius Vyšniauskas sakė, kad Vilniuje pirmiausiai atkeliauja tų apylinkių, kuriose stipriausia Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga. „Visiškai normalu ir taip dažniausiai būna, kad lenkiškai kalbantys, rusiškai kalbantys Vilniaus gyventojai balsuoja už A. Zuoką, tiesiog jie turi kažkokį ypatingą santykį“, - sakė jis. A. Vyšniauskas ragino sulaukti didžiųjų apylinkių – Centro, Antakalnio ir kitų balsų. „Tada rezultatas, matomai, bus kitoks“, - teigė politikas. Tuo metu pirmuosius rezultatus A. Zuoko štabas pasitiko džiugiai – pasigirdo plojimai. „Turime!“, – džiūgavo bendražygiai.

Pasvalio rajone, suskaičiavus 25 iš 35 apylinkių duomenis, pirmauja konservatorius Gintautas Gegužinskas su 50,99 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatė Neringa Trinskienė, turinti 48,14 proc. balsų.

Alytaus rajone iš 41 apylinkės duomenis jau pateikė 19. Laimi Rasa Vitkauskienė nuo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos – 59,34 proc. Antras – konservatorius Algirdas Vrubliauskas (40,66 proc.).

Šiaulių rajone meras aiškus: suskaičiavus 30 iš 39 apylinkių duomenis, pirmauja LVŽS kandidatas Česlovas Greičius su 74,27 proc. balsų, jis per plauką netapo meru pirmajame ture. Antroje vietoje lieka socialdemokratas Darius Simonavičius, turintis 24,29 proc. balsų.

Visagine, suskaičiavus 6 iš 16 apylinkių duomenis, pirmauja LVŽS kandidatas Erlandas Galaguz su 52,31 proc. balsų. Antroje vietoje lieka partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatė Dalia Štraupaitė, turinti 46,19 proc. balsų.

Vilniaus rajone, suskaičiavus 4 iš 54 apylinkių duomenis, pirmauja Waldemar Urban (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškųjų šeimų sąjunga), jis turi 62,82 proc. balsų. Socialdemokratas Robert Duchnevič antras, jis turi 36,5 proc. rinkėjų balsų.

Klaipėdoje duomenis jau pateikė 5 apylinkės iš 54. Laimi Arvydas Vaitkus – 66,14 proc. Nuo jo atsilieka konservatorius Audrius Petrošius – 33,86 proc.

Vilniaus mieste konservatorių kandidatas Valdas Benkunskas vejasi Artūrą Zuoką (partija „Laisvė ir teisingumas“), bet pastarasis vis dar laimi: atitinkamai 40,34 proc. už V. Benkunską ir 58,39 proc. už A. Zuoką, suskaičiavus 9 iš 156 apylinkių rezultatus.

Ignalinos rajone iš 20 apylinkių balsus jau suskaičiavo 2. Laimi socdemas Justas Rasikas – 52,85 proc. Antras „valstietis“ Laimutis Ragaišis – 47,15 proc.

Kalvarijos savivaldybėje iš 17 apylinkių balsus jau suskaičiavo 8. Laimi Nerijus Šidlauskas (komitetas „Siekime kartu“) – 68,42 proc. Antras – Karolis Babeckas nuo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“. Jis surinko 31,58 proc.

Biržų rajone iš 32 apylinkių duomenis pateikė 18. Laimi socdemas Kęstutis Knizikevičius – 58,39 proc. Antras – Kęstutis Isakas (Biržų atgimimas). Jis surinko 41,61 proc. Kaišiadorių rajone duomenis iš 27 apylinkių pateikė 13. Laimi liberalas Šarūnas Čėsna – 68,30 proc. Antras – konservatorius Vytenis Tomkus (31,70 proc.). Kupiškio rajone duomenis jau pateikė 11 apylinkių iš 24. Laimi „valstietis“ Vidmantas Paliulis – 54,66 proc. Antras – konservatorius Dainius Bardauskas – 45,34 proc.

Prof. Landsbergis: po šių rinkimų peršasi amžina išvadaAukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis specialioje Delfi laidoje sekmadienio vakarą teigė, jog iki šiol nedžiugina rinkėjų aktyvumas. Paklaustas, kokias išvadas jis daro po šių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, V. Landsbergis situaciją įvertino ironiškai. „Po pirmo rato atrodė labai gerai. Visos partijos laimėjo – kaip jos apie save kalbėjo. Visos laimėjo arba labai sustiprino savo pozicijas. Tai gerai, visi einame į priekį. Nors balsavo tik pusė žmonių. Kitai pusei vienodai rodo, čia yra prastai. Ir tai lyg šį kartą buvo daugiau balsuotojų. Rinkėjų pasyvumas tebėra tam tikras negeras ženklas“, – laidoje kalbėjo prof. V. Landsbergis. Jis juokavo, kad kadangi rinkimuose nedalyvauja jis, tai ir nėra rinkėjams už ką atiduoti savo balso. Paprašytas įvertinti Tėvynės sąjungos pasirodymą šiuose rinkimuose, prof. V. Landsbergis užsiminė apie ilgalaikes tendencijas. „Ne vieną kartą mes matėme, kaip būdavo, kad atrodo, jog Tėvynės sąjunga pirmauja. O paskui visi susivienija ir visi tokie laisvi darbuotojai prieš vadinamuosius konservatorius. Ir pasirodo, kad nėra taip. Ir nesvarbu, kad viena partija gavo daugiau už kitas, bet jeigu visos kitos ant jos pykti ar pavydi, nuteiktos įkąsti, tai ir kanda“, – Delfi laidoje sakė prof. V. Landsbergis. Jis specialioje Delfi laidoje kėlė klausimą, ar yra teisinga leisti rinkimuose dalyvauti tik tiems rinkimams susibūrusiems politiniams komitetams, kai, anot jo, tikslas tėra „paimti valdžią“. „Jie eina paimti valdžios, jeigu jiems pasiseks. Kokią jie gali turėti programą, jeigu jų vakar nebuvo iš viso?“ – klausė prof. V. Landsbergis. TS–LKD garbės pirmininkas V. Landsbergis tikino, jog jeigu V. Benkunskas rinkimus laimės ir norės jo patarimo, jis kažką jam ir patars. Paklaustas apie politinės diskusijos kultūrą ir šią savaitę dažnai aptarinėtą komiko, visuomenininko Olego Šurajevo vizitą Seime, prof. V. Landsbergis teigė, jog tai yra bendrosios kultūros ir politinės kultūros problema. „Jeigu politinė kultūra yra tokia, kad labai gerai yra išeiti ir užvažiuoti jiems ten, išvadinti visaip, kartais būna pagundų pavartoti kokią metaforą. Aš irgi nesu visai be nuodėmės, bet tai yra vengtina“, – sakė jis. Prof. V. Landsbergis laidoje dėmesį atkreipė į Vilniaus rajono situaciją. Čia po kelių dešimtmečių Marijos Rekst valdymo yra renkamas naujas meras. „Įdomus, nes yra tam tikrų įdomių poslinkių. Labai lėtų, po akmens amžiaus, ar ledynmečio kažkas juda, ledynas truputį juda. Tai įdomu bus, ar ten žmonės pradeda jau mąstyti ir spręsti ir jau nepasikliauna vieno vado lazdelės mostu. Gal tai galėjo lemti iš dalies kartų kaita, ankstesnių (vadų, aut. p.) neadekvatumas, netinkamumas. O gal tiesiog nusibosta“, – svarstė jis. Kartu jis pridūrė, jog kai kur ilgamečiai merai nenusibosta rinkėjams. Kaip pavyzdį prof. V. Landsbergis pateikė Druskininkus. Jo teigimu, po šių rinkimų peršasi amžina išvada. „Kiekvienas, kuris nepatenkintas rinkimų rezultatais turi pasižiūrėti į veidrodį – ar tu ėjai balsuoti, už ką balsavai. Ir tas veidrodyje turėtų nebemeluoti. (…) Reikia atkakliai eiti vėl balsuoti“, – pabrėžė V. Landsbergis. Jis sprendimą neiti balsuoti apibūdino taip: „pilietinė savižudybė“.

Biržų rajone iš 32 apylinkių duomenis pateikė 18. Laimi socdemas Kęstutis Knizikevičius – 58,39 proc. Antras – Kęstutis Isakas (Biržų atgimimas). Jis surinko 41,61 proc.

Šilalėje kandidatai susikeitė vietomis: suskaičiavus 5 iš 27 apylinkių duomenis, pirmauja „Vardan Šilalės krašto“ kandidatas Tadas Bartkus, turintis 52,7 proc. balsų. Konservatorius Jonas Gudauskas turi 44,74 proc. balsų.

Klaipėdos mieste – pirmieji rezultatai. Iš 54 apylinkių duomenis pateikė 2. Laimi Arvydas Vaitkus (politinis komitetas „Ištikimi Klaipėdai“) – 64,51 proc. Antras konservatorius Audrius Petrošius – 35,49 proc.

Pagėgiuose jau aiškūs rezultatai 3 apylinkėse iš 11. Laimi Liberalų sąjūdžio atstovas Vaidas Bendaravičius – 52,34 proc. Antras – Kęstas Komskis (47,66 proc.).

Karbauskis: būtų geriausia, kad VRK pirmininkė pati atsistatydintų „Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis nebeįsivaizduoja, kad Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) toliau galėtų vadovauti dabartinė pirmininkė Jolanta Petkevičienė. Pasak politiko, geriausia būtų, jei ji pati pasitrauktų iš rinkimus organizuojančios institucijos vadovės pareigų.„Tokios netvarkos dar niekada nebuvo. Artėja nacionaliniai rinkimai: Europos parlamento, Seimo, prezidento. Manau, kad geriausia būtų, jei pirmininkė dabar pati priimtų sprendimą ir nevargintų Seimo, nes jau praktiškai visi padarė pareiškimus. Reikia prisiimti atsakomybę ir pasitraukti“, – Eltai sekmadienio vakarą sakė „valstiečių“ lyderis.Be to, jo teigimu, reikėtų „rimtai“ pasikalbėti ir su visais VRK nariais.„Turi būti labai rimtas pokalbis su nauju VRK pirmininku ir su partijų atstovais VRK. Nes dabar atrodo, kad ten esantys žmonės nesupranta savo funkcijos“, – teigė politikas.

Elektrėnų rajone iš 15 apylinkių duomenis jau pateikė 7. Laimi liberalas Gediminas Ratkevičius – 69,03 proc. Atsilieka Laisvės partijos atstovė Silva Lengvinienė – 30,97 proc.

Vilniaus mieste, suskaičiavus 1 iš 156 apylinkių duomenis, pirmauja Artūras Zuokas (Partija „Laisvė ir teisingumas“), turintis 64,94 proc. balsų. Antras Valdas Benkunskas su 33,86 proc.

Kelmės rajone duomenis jau pateikė 12 apylinkių iš 35. Laimi „Laisvės ir teisingumo“ atstovas Ildefonsas Petkevičius – 77,72 proc. Nuo jo kol kas atsilieka socdemas Stasys Jokubauskas – 22,28 proc.

Vaitkus: pagrindiniai sprendimai dėl koalicijos bus rytoj Pasibaigus antrajam Klaipėdos mero rinkimų turui, kandidatas į merus Arvydas Vaitkus neslėpė geros nuotaikos. Kalbėdamas apie galimą koaliciją Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje, politikas tikina, kad pagrindinės derybos bus rytoj.„Kol nesulauksime rezultatų, nepriiminėsime jokių sprendimų. Turbūt rytojaus diena bus tokia nelengva, rytojaus diena bus pagrindiniai sprendimai”, – Eltai teigė A. Vaitkus.Jis taip pat tvirtino, kad preliminariai nėra linkęs vertinti galimų mero rinkimų rezultatų, o žmonės uostamietyje kol kas didesnį dėmesį skyrė krepšinio rezultatų aptarimui, negu rinkimų rezultatams.„Niekas nežiūri jokių rezultatų, krepšinis Klaipėdoje baiginėjosi, tai šį klausimą daugiau svarsto žmonės nei rinkiminius rezultatus”, – sakė kandidatas į uostamiečio merus.

Anykščių rajone iš 35 apylinkių duomenis pateikė 6. Pirmauja socialdemokratas Dainius Žiogelis – 56,61 proc. Antras yra Kęstutis Tubis nuo „valstiečių“ – 43,39 proc.

Zarasų rajone, suskaičiavus 4 iš 28 apylinkių duomenis, pirmauja socialdemokratas Nikolajus Gusevas su 51,56 proc. balsų. Antroje vietoje lieka liberalė Nijolė Guobienė, turinti 46,88 proc. balsų.

Utenos rajone, suskaičiavus 3 iš 32 apylinkių duomenis, pirmauja Marijus Kaukėnas (Politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“) su 57,5 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Vitalijus Šeršniovas (Stipri Utena), turintis 40,36 proc. balsų.Varėnos rajone, suskaičiavus 5 iš 29 apylinkių duomenis, pirmauja Algis Kašėta (Politinis komitetas „Drauge su Jumis“), jam tenka 52,44 proc. balsų. Antroje vietoje lieka socialdemokratas Povilas Saulevičius, turintis 47,12 proc. balsų.

Klaipėdos rajone iš 34 apylinkių duomenis pateikė 6. Pirmauja dabartinis meras, „valstietis“ Bronius Markauskas – 82,14 proc. Gerokai atsilieka liberalas Justas Ruškys – 17,86 proc.

Utenos rajone, suskaičiavus 3 iš 32 apylinkių duomenis, pirmauja Marijus Kaukėnas (Politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“) su 57,5 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Vitalijus Šeršniovas (Stipri Utena), turintis 40,36 proc. balsų.

Trakų rajone, suskaičiavus 4 iš 27 apylinkių duomenis, pirmauja Liberalų sąjūdžio kandidatas Andrius Šatevičius su 72,55 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Jaroslav Narkevič (Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga), turintis 26,38 proc. balsų.Ukmergės rajone, suskaičiavus 3 iš 26 apylinkių duomenis, pirmauja Darius Varnas iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, jam tenka 71,78 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Darbo partijos kandidatas Rolandas Janickas, turintis 26,73 proc. balsų.

Šiaulių rajone, suskaičiavus 13 iš 39 apylinkių duomenis, pirmauja LVŽS kandidatas Česlovas Greičius su 75 proc. balsų, jis per plauką netapo meru pirmajame ture. Antroje vietoje lieka socialdemokratas Darius Simonavičius, turintis 23,79 proc. balsų.Šilalės rajone, suskaičiavus 2 iš 27 apylinkių duomenis, pirmauja konservatorius Jonas Gudauskas, turintis 50,18 proc. balsų. Antroje vietoje lieka politinio komiteto „Vardan Šilalės krašto“ kandidatas Tadas Bartkus, turintis 46,98 proc. balsų.Šilutės rajone, suskaičiavus 6 iš 37 apylinkių duomenis, pirmauja Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Vytautas Laurinaitis su 69,05 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Žygimantas Kurlianskas, turintis 28,66 proc. balsų.Telšių rajone, suskaičiavus 3 iš 33 apylinkių duomenis, pirmauja socialdemokratas Tomas Katkus su 50,71 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Algirdas Bacevičius (Tautos ir teisingumo sąjunga), turintis 48,44 proc. balsų.

Mažeikių rajone iš 33 apylinkių duomenis pateikė 13. Pirmauja socialdemokratė Rūta Matulaitienė – 57,58 proc. Linas Memys nuo Lietuvos žaliųjų partijos kol kas renka 42,42 proc. Lazdijų rajone iš 25 apylinkių duomenis jau pateikė 4. Pirmauja dabartinė merė, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė Ausma Miškinienė – 58,01 proc. Arūnas Margelis (Krikščionių sąjunga) kol kas atsilieka – 41,99 proc.

Zuokas rinkimų rezultatų prognozuoti nesiryžta: aš geriausias iš blogiausiųRinkimų rezultatų laukiantis Artūras Zuokas nesiryžta prognozuoti, ar šiandien švęs pergalę.„Visą laiką esu optimistas, tikimės geriausio“, – žurnalistams sekmadienį savo štabe komentavo A. Zuokas.Jis teigė, kad komanda prieš antrąjį rinkimų turą dirbo aktyviai, turėjo agitacijos planą, kurį nuosekliai vykdė. „Sakyčiau, beveik viską, galbūt su tam tikrais vėlavimais, padarėme. Padarėme viską, ką galėjome“, – patikino kandidatas. Politikas sakė, kad, pergalės atveju, vicemerus rinktųsi derantis su koalicijos partneriais.„Jei laimėsiu, tai dirbsiu – ruošiamės iškart suformuoti valdančiąją daugumą, komandą, tam tikrus sprendimus, kuriuos galima parengti dabar, dar iki oficialios inauguracijos, kuri bus tik balandžio pabaigoje, tai norėtųsi neprarasti to laiko ir ruoštis sprendimams, kurie bus reikalingi po inauguracijos. Jei nelaimėsime, tai turime didelį vis tiek rinkėjų pasitikėjimą, turime tarybos narius, dirbsime taryboje ir gyvensime kaip gyvenome“, – sakė A. Zuokas.Jis nenorėjo svarstyti, su kuo, pergalės atveju, norėtų formuoti koalciją, bet teigė, kad kalbėtis reikėtų ir su konservatoriais arba Laisvės partija.„Aš įsivaizduoju gana plačią koaliciją“, – teigė kandidatas, pasidžiaugęs rinkimų aktyvumu.„Aš visada sakiau, kad esu tarp blogiausių geriausias, nes geriausi dažniausiai rinkimuose nedalyvauja“, – juokavo A. Zuokas.Kalbėdamas apie būsimą koaliciją, A. Zuokas pakartojo, kad reikėtų kalbėtis su TS-LKD.„Be abejonės, po rezultatų paskelbimo paskambinsiu kitam kandidatui ir bent jau padėkosiu už rinkimų kampaniją“, – teigė politikas.„Mano mylimiausia spalva yra mėlyna, o ne raudona“, – komentuodamas būsimus koalicijos partnerius sakė A. Zuokas.

Šakių rajone, suskaičiavus 4 iš 32 apylinkių duomenis, pirmauja LVŽS kandidatas Raimondas Januševičius, turintis 59,1 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Edgaras Pilypaitis su 40,31 proc. balsų.

Skuodo rajone, suskaičiavus 4 iš 22 apylinkių duomenis, pirmauja LVŽS kandidatas Stasys Gutautas su 74,16 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Lietuvos regionų partijos kandidatė Audronė Pitrėnienė, turinti 25,09 proc. balsų.

Panevėžio rajone iš 40 apylinkių duomenis jau pateikė 17. Pirmauja socialdemokratas Antanas Pocius – 54,77 proc. Nuo jo atsilieka „valstietis“ Edmundas Toliušis – 45,23 proc.

Komunikacijos specialistas Baranauskas: per šiuos rinkimus prieita iki atviro meloKomunikacijos specialistas Andrius Baranauskas, specialioje „Delfi“ rinkimų laidoje „Rinkimai 2023}“ teigė, kad šie savivaldos rinkimai buvo įdomūs, ypač Vilniuje, tačiau kandidatų į merus pastangos konkuruoti jį nuvylė.Paklaustas, kas jį labiausiai nuvylė šiuose rinkimuose, A. Baranauskas sakė: „Man didžiausias nusivylimas šiuose rinkimuose yra tas, kad kandidatai kalbėjo „prieš“, o ne „už“. Kandidatai pasakojo, kodėl jų konkurentai yra blogi, bet nelabai pasakojo, kodėl jie yra geri. Taip dažnai būna politikoje, bet kartais mes sugebame to išvengti. Prisiminkime, kaip prieš 8 metus vienas iš argumentų, kuriuos atsinešė jau beveik buvęs meras Remigijus Šimašius: jis kalbėjo apie apsivalymą – ta kampanija patraukė žmones. Dabar mes matėme aktyvų kalbėjimą „prieš“. Pirmajame ture praktiškai visi kandidatai pasisakė už gatvių atplatinimą. Gerai, kad atplantinsi, bet gal dar kažką sugalvosi, o ne vien sugriauti, ką padarė ankstesnis meras.O antrame ture mes jau matėme tiesmuką purvo pylimą ir tiesmukas atakas, ypatingai prieš konservatorių kandidatą. Čia aš kalbu apie Vilniaus rinkimus. Kiti rinkimai, kurie kėlė intrigą, buvo Kaune ir ta intriga buvo trumpa ir efermeriška, ji labai greitai išsisklaidė“, – šyptelėjo laidos pašnekovas.A. Baranausko pastebėjimu, kartais per rinkimus buvo prieinama iki melo ribos ar net atviro melo teiginių. Tarp tokių jis paminėjo pasisakymus apie rusišką mazutą.Komunikacijos specialistui į akis krito ir tai, kad kandidatams trūko gerų idėjų: „Matėme pagrindinius du kandidatus, kurie liko Vilniuje: vienas iš jų šitiek metų dirbo valdančiojoje koalicijoje ir staiga sako: „Be cirkų“. Bet ką tu darei iki šiol 8 metus? Kitas irgi ateina ir sako: „Aš būsiu prieš kamščius“. Bet tu jau tris kadencijas galėjai būti prieš kamščius ir ką padarei? Abu jie – esami arba buvę valdžios atstovai. Tai nėra kažkoks kandidatas, iššūkį metęs iš šono“.Šie rinkimai, anot A. Baranausko, buvo įdomūs.„Viena iš priežasčių, kodėl jie buvo įdomūs, kad nebuvo Remigijaus Šimašiaus, kuris būtų dominavęs šiuose rinkimuose, kaip ir ankstesniuose. Staiga paaiškėjo, kad nėra pagrindinio žaidėjo ir niekas nesugalvojo, ką gi pastatyti geriau.

Raseinių rajone, suskaičiavus 12 iš 46 apylinkių duomenis, pirmauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Arvydas Nekrošius, turintis 53,97 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Andrius Bautronis su 45,67 proc. balsų.

Radviliškio rajono meru pretenduoja tapti socialdemokratas Kazimieras Račkauskis, kuris, suskaičiavus 2 iš 28 apylinkių balsus, turi 59,57 proc. balsų. Antra konservatorė Jolanta Margaitienė turi 39,36 proc. balsų.

Kėdainių rajone pirmauja Viktoras Fiodorovas – 50,11 proc. Nuo jo šiek tiek atsilieka socdemas Valentinas Tamulis – 49,89 proc. Duomenis jau pateikė 12 apylinkių iš 52.

Alytaus rajone laimi Rasa Vitkauskienė nuo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ – 66,95 proc. TS-LKD atstovas, dabartinis meras Algirdas Vrubliauskas antras su 33,04 proc.

Pasvalio rajone, suskaičiavus 8 iš 35 apylinkių duomenis, pirmauja konservatorius Gintautas Gegužinskas su 50,8 proc. balsų. Antroje vietoje lieka Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatė Neringa Trinskienė, turinti 47,89 proc. balsų.

Pasirodė pirmieji rezultatai. Suskaičiuota 172 apylinkės iš 1181.

Benkunskas: aktyvumas leidžia spėti, kad mūsų žinutė buvo išgirstaSostinės viešbutyje „Comfort hotel“ su bendražygiais balsavimo rezultatų laukiantis V. Benkunskas „Delfi TV“ teigė, kad sekmadienį jam – didelio etapo pabaiga. „Todėl nuotaikos yra tikrai geros, nes dirbome ilgai, intensyviai, siekėme pasiekti vilniečių širdis ir protus ir gauti pasitikėjimą ateinančius ketverius metus prisiimti atsakomybę už Vilnių“, – kalbėjo jis. Konservatorių kandidatas į merus sakė, kad tikisi pergalingo vakaro. V.Benkunsko teigimu, per visus merų rinkimų antruosius turus, kuriuose susirungia dvi politinės figūros, dalis rinkėjų neateina. Jis nesiėmė svarstyti, kiek rinkėjų, kurie nusiteikę prieš jį, atėjo į rinkimus.„Matėme, kad Vilniuje aktyvumas buvo išties nemažas, tai džiugina. Didelis aktyvumas leidžia šiuo metu leidžia spėti, kad mūsų žinutė buvo išgirsta ir žmonės nepaliko sprendimo išsirinkti merą kitiems“, – pabrėžė jis.Jis dėkojo vilniečiams už konservatoriams parodytą rekordinį pasitikėjimą per pirmąjį turą – konservatoriai taryboje turės didžiausią frakciją. „Visi apibendrinimai bus tada, kai žinosime antrojo turo rezultatus“, – kalbėjo jis. Paklaustas, kaip atrodytų sostinės savivaldybės tarybos darbas mero rinkimus laimėjus A. Zuokui, V. Benkunskas aiškino, kad konservatoriai bet kokiu atveju sostinėje yra stipri jėga ir tokia bus artėjančius ketverius metus.

LLRA rinkimų štabe fotografų nelaukė

Duchnevičius: pergalės atveju vis tiek reikėtų susitarti su LLRA-KŠSSocialdemokratų kandidatas Vilniaus rajone Robertas Duchnevičius reiškė džiugesį, kad rajone vyksta antrasis mero rinkimų turas, „gali įvykti demokratijos šventė“.„Aišku, mes blaiviai mąstome, suprantame, kad labai sudėtinga kovoti su administraciniu aparatu, nes matome ir šiandien yra kiek fiksuojama visokiausių pažeidimų, pavežimų, kai neblaivūs žmonės eina į rinkimus. Suprantame, kad ne iš pilietinės valios turbūt jie ten eina“, – socialdemokratų būstinėje žurnalistams komentavo kandidatas.Jis taip pat reiškė džiugesį, kad ir aktyvumas rinkimuose didesnis bei reiškė viltį, kad „šiandien pamatysime įdomius rezultatus“.R. Duchnevičius prieš antrąjį rinkimų turą sulaukė nemažai paramos, pavyzdžiui, ir iš premjerės Ingridos Šimonytės. „Smagu, kad šį kartą yra kažkoks faktorius per mano asmenį, kuris čia yra jungiamoji grandis. Ir tai nėra dėl to, kad kažkas prieš kažką veikia, nes oponentai kartais bando parodyti, kad štai, prieš juos nusitaikė <...>. Reikia suprasti, kad paramą išreiškė centro dešinės koalicijos partijos, jos dirbo opozicijoj Vilniaus rajone ir tai, turbūt, normalu“, – svarstė jis.Tiesa, socialdemokratų atstovas pasipiktino, kad jo oponentui rinkimuose Waldemarui Urbanui paramą išreiškė kunigas. Tai, pasak jo, spaudimas.„Oponentai naudojo <...> didelį administracinį aparatą, visų pirma. Kitas dalykas, net kai kur bažnyčios buvo pajungtos ir mes žinome, kad Šumske per mišias praeitą savaitę kunigas pasakė, kad žmonės didelę nuodėmę padarė ir 19 dieną reikia balsuoti už kitą kandidatą. Tai aš nežinau, ar čia nėra trečios šalies įsikišimas, man tai nepatinka iš tikro, mes turime Bažnyčią atskirtą nuo politikos“, – vertino R. Duchnevičius.Paklaustas apie galimą būsimą koaliciją, jis teigė, kad sėkmės rinkimuose atveju, vis tiek turės tartis su 18 mandatų taryboje turinčia Lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS).„Jeigu aš laimėčiau tuos rinkimus, mes vis vien turėtume rasti santykį ir pati Lenkų rinkimų akcija turėtų su mumis kalbėtis, ir negalėtų kaišioti pagalių į ratus. Tada matyčiau, kad visos partijos turėtų kartu dirbti“, – kalbėjo R. Duchnevičius.Be 18 LLRA-KŠS mandatų Vilniaus rajono taryboje 7 vietas turi socialdemokratai ir 6 Centro dešinės (konservatorių, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos) koalicija.

Partijos laukia rinkimų rezultatų

Laisvė ir teisingumas piktinasi VRK sprendimuPartija „Laisvė ir teisingumas“ piktinasi Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu daliai rinkimų stebėtojų panaikinti galimybę dirbti rinkimų apylinkėse.„26 Laisvės ir Teisingumo partijos stebėtojai, kuriems VRK pati išdavė stebėtojų pažymėjimus, buvo panaikinta galimybė dirbti rinkimų apylinkėse“, – rašoma išplatintame pranešime.„VRK nekompetencija ar piktybiškumas verčia šiuos savivaldos rinkimus visišku farsu. Mūsų partijos stebėtojai yra pašalinti būtent iš tų rinkiminių apylinkių, kurios jau po pirmojo rinkimų turo mums kėlė daugiausia įtarimų“ – pranešime spaudai cituojamas kandidatas į Vilniaus merus Artūras Zuokas.Kaip pranešama pranešime, „Laisvės ir Teisingumo“ partija kreipėsi pagalbos į „Baltąsias pirštines”.

„Baltosios pirštinės“: pranešimų apie pažeidimus tendencijos rodo didėjantį gyventojų sąmoningumąPer rinkimų dieną „Baltųjų pirštinių“ stebėtojai fiksavo daugiau nei 100 pažeidimų rinkimų apylinkėse. Organizacija taip pat sulaukė maždaug 70 pranešimų iš pilietiškų gyventojų apie galimus rinkimų pažeidimus. Du pranešimai apie galimą rinkėjų papirkimą buvo perduoti policijai. „Baltosios pirštinės“, kartu su „Debunk.org“, taip pat Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė skundą dėl nustatyto atvejo, kai tam tikrų kandidatų „Facebook“ skelbiamo turinio matomumas galimai buvo dirbtinai padidintas.Iki 19 valandos nepriklausomi rinkimų stebėtojai aplankė per 250 apylinkių 21 savivaldybėje, kur vyksta antrasis rinkimų turas. Visos rinkimų dienos metu fiksuotos tos pačios tendencijos, kaip ir pirmajame rinkimų ture ir ankstesniuose rinkimuose: komisijos netinkamai plombavo balsadėžes, nenaudojo duomenų apsaugai užtikrinti būtinų juodų antdėklų rinkėjų sąrašams uždengti, nepagrįstai leido rinkėjams į balsavimo kabinas eiti ne po vieną. 13-oje apylinkių, kur lankėsi „Baltųjų pirštinių“ stebėtojai, rinkimų komisijos į pastabas neatsižvelgė. Dėl kai kurių iš šių apylinkių komisijų darbo svarstoma kreiptis apygardų rinkimų komisijas ir VRK.Žvelgiant į rinkimų statistiką ir lyginant ją su kiekvienoje savivaldybėje aplankytų apylinkių skaičiumi, daugiausia pažeidimų fiksuota Trakų rajone (85 proc. nuo visų organizacijos deleguotų stebėtojų aplankytų apylinkių), Vilniaus mieste (beveik 73 proc.), Ukmergės rajone (daugiau nei 66 proc.) ir Šilutės rajone (56 proc.). Vidutiniškai pažeidimai fiksuojami beveik kas antroje apylinkėje.Gyventojų pranešimuose apie galimus pažeidimus tendencijos taip pat išliko panašios, kaip ir ankstesniuose rinkimuose: daugiausia nusiskundimų gauta dėl politinės reklamos, „tylos laikotarpiu“ vykdomos agitacijos ir neužtikrinamos teisės balsuoti. Šie rinkimai išsiskiria gyventojų pranešimų apie rinkimų komisijų daromas klaidas gausa – per visą rinkimų laikotarpį gauta beveik 120 pranešimų dėl komisijų darbo, o tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų nuo vasario gautų pranešimų. „Baltųjų pirštinių“ vertinimu, tai rodo ne tik didėjantį gyventojų pilietiškumą, bet ir supratimą, kokią didelę įtaką sklandžiam rinkimų vykdymui ir skaidriam rinkimų rezultatų nustatymui turi tinkamas komisijų darbas.

Sekmadienį iki 18 val. rinkimuose balsavo 42,3 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, antrajame merų rinkimų ture iki 18 val. iš viso, išankstiniame balsavime ir rinkkimų dieną, jau balsavo 42,3 proc. rinkėjų.Sekmadienį iki 18 val. savo valią rinkimuose išreiškė 32,25 proc. rinkėjų. Lyginant gyventojų aktyvumą tuo pačiu metu su balsavimu prieš porą savaičių, kada buvo renkamos ir savivaldybių tarybos, gyventojų prie balsadėžių atėjo 3,86 proc. punkto mažiau.Tuo metu lyginant gyventojų aktyvumą su merų rinkimų antruoju turu 2019 m., šį sekmadienį 15 val. aktyvumas buvo 0,54 proc. punkto didesnis.Aktyviausi rinkėjai – Pagėgiuose ir Alytaus rajone, kur iki 18 val. iš viso balsavo 59,22 proc. ir 56,96 proc. rinkėjų.Pasyviausi rinkėjai – Panevėžio ir Šiaulių rajonuose, atitinkamai 25,71 proc. ir 26,03 proc.Anykščių rajone aktyvumas iki 18 val. siekė 45,27 proc. Visagine – 51,67 proc.Šiuose savivaldos rinkimuose merai antrajame ture renkami 34 Lietuvos savivaldybėse.Išankstiniame balsavime dalyvavo 10,05 proc. rinkėjų, tai yra 143 tūkst. žmonių.ELTA primena, kad balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyksta nuo 7 iki 20 valandos.Iš viso antrame rinkimų ture teisę balsuoti turi daugiau kaip 1 mln. 422 tūkst. rinkėjų iš 34 rinkimų apygardų.

Naujausiais duomenimis, iki 17 val. Lietuvoje merų rinkimuose iš viso balsavo jau beveik 40 proc. rinkėjų. Didžiausias aktyvumas – Pagėgių rajono savivaldybėje, kurioje balsavo 57 proc. rinkėjų. Mažiausias – Panevėžio rajono (kiek daugiau nei 24 proc.).

VRK: dėl rinkimų iki 15 val. gautas 21 skundas, tačiau ikiteisminių tyrimų nepradėtaVyriausioji rinkimų komisija (VRK) sekmadienį iki 15 val. dėl vykstančio antrojo merų rinkimų turo yra gavusi 21 skundą, sako jos pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas. VRK patikslino, kad ikiteisminių tyrimų iki 15 val. pradėta nebuvo.Jis taip pat perdavė, kad policija iki 12 val. gavo 51 pranešimą, tačiau nebuvo pradėtas nė vienas ikiteisminis tyrimas.„Trumpuoju numeriu sulaukta 252 skambučių, bet didžioji dauguma (per 200) buvo pasiteiravimas, kur rinkėjas turėtų balsuoti rinkimų dieną“, – pridūrė A. Puksas.Šiuose savivaldos rinkimuose merai antrajame ture renkami 34 Lietuvos savivaldybėse.ELTA primena, kad balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyksta nuo 7 iki 20 valandos.Iš viso antrame rinkimų ture teisę balsuoti turi daugiau kaip 1 mln. 422 tūkst. rinkėjų iš 34 rinkimų apygardų.

VRK pirmininko pavaduotojas: sugrįžo 69 iš 100 pirmąją išankstinio balsavimo dieną Anykščiuose balsavusių rinkėjųIš šimto rinkėjų, kurie pirmąją išankstinio balsavimo dieną Anykščiuose atidavė savo balsus, 69 sugrįžo, sako Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas.„Anykščiuose pirmąją išankstinio balsavimo dieną nebuvo galima sklandžiai balsuoti (…) 64 iš sugrįžusiųjų balsavo iš anksto, 5 balsavo rinkimų dieną. Tikimės, kad ir likę rinkėjai ateis balsuoti“, – sekmadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė A. Puksas.VRK duomenimis, Anykščių rajone aktyvumas iki 15 val. siekė 38,99 proc.A. Puksas taip pat sakė, kad Visagine taip pat viskas vyksta sklandžiai.„Kaip žinote, būtent Anykščiai ir Visaginas buvo tos savivaldybės, dėl kurių kilo tam tikrų klausimų. Šiam momentui noriu pasidžiaugti, kad reikšmingų skundų iš čia neturime“, – sakė jis.Visagine rinkėjų aktyvumas 15 val. buvo 38,67 proc.Elta primena, kad kovo 5 d. vykusiame pirmajame savivaldybių merų ir tarybų rinkimų ture Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Kęstutis Tubis surinko 29,39 proc. rinkėjų balsų, o antroje vietoje likęs socialdemokratas Dainius Žiogelis – 19,45 proc. balsų.Visgi, po pirmojo turo Anykščių rajono savivaldybėje kilo teisinis chaosas – Panevėžio apygardos teismui nusprendus, kad politikas yra kaltas dėl prekybos poveikiu, jam uždrausta ketverius metus dirbti valstybės tarnyboje. Kovo 7 d. VRK, remdamasi minėtu teismo sprendimu, pašalino K. Tubį iš Anykščių rajono mero rinkimų – antrajame ture turėjo varžytis D. Žiogelis ir dabartinis meras, konservatorius Sigutis Obelevičius.Pastarąjį VRK sprendimą K. Tubis apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT). Teismas tenkino politiko skundą ir panaikino VRK sprendimą, todėl kovo 14 d. komisija politiką sugrąžino į kovą dėl Anykščių rajono mero pozicijos.Visgi, pastarieji pokyčiai įvyko jau prasidėjus išankstiniam balsavimui antrame savivaldos rinkimų ture – savo balsus jau buvo atidavę 100 anykštėnų. VRK šiuos rinkėjus kvietė grįžti prie balsadėžių – tokia teise pasinaudojo 64 rajono gyventojai.Anykščių rajono savivaldybės taryboje 7 vietas laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (26,29 proc.). Po 5 mandatus laimėjo socialdemokratai (20,6 proc.) ir konservatoriai (17,25 proc.). Po 4 atstovus taryboje turės Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (14,9 proc.) ir Liberalų sąjūdis (13,51 proc.).Tuo metu Visagine kovo 5 d. vykusiame pirmajame savivaldybių merų ir tarybų rinkimų ture Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Erlandas Galaguz surinko 29,39 proc. rinkėjų balsų, o antroje vietoje likusi „Laisvė ir teisingumas“ partijos kandidatė Dalia Štraupaitė – 23,77 proc. balsų.Visgi, po pirmojo turo Visagino rajono savivaldybėje kilo teisinis chaosas. Panevėžio apygardos teismui patikslinus savo sprendimą buvusios Visagino merės D. Štraupaitės byloje dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir nurodžius, kad politikei uždrausta būti renkamai mere, kovo 9 d. VRK pašalino partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovę D. Štraupaitę iš Visagino mero rinkimų, kuriuose ji tuomet jau buvo patekusi į antrą turą.Tiesa, situacija pasikeitė jau kovo 13 d., kai Apeliacinis teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo sprendimo dalį dėl draudimo D. Štraupaitei būti renkamai į merus. Tą pačią dieną VRK, remdamasi minėtu teismo sprendimu, sugrąžino D. Štraupaitę į rinkimus.Visagino savivaldybės taryboje 6 vietas laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (23,98 proc.). Po 5 mandatus partija „Laisvė ir teisingumas“ (20,16 proc.) ir Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų koalicija „Visaginiečių koalicija“ (17,95 proc.). 3 atstovus taryboje turės Lietuvos regionų partija (10,12 proc.), o po 2 atstovus – Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (8,27 proc.), Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (6,65 proc.) ir Lietuvos socialdemokratų partija (6,56).

Sekmadienį iki 15 val. rinkimuose balsavo 34,72 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, antrajame merų rinkimų ture iki 15 val. iš viso balsavo 34,72 proc. rinkėjų.Sekmadienį iki 15 val. savo valią rinkimuose išreiškė 24,67 proc. rinkėjų. Lyginant gyventojų aktyvumą su balsavimu prieš porą savaičių, kada buvo renkamos ir savivaldybių tarybos, gyventojų prie balsadėžių atėjo 3,21 proc. punkto mažiau.Tuo metu lyginant gyventojų aktyvumą su merų rinkimų antruoju turu 2019 m., šį sekmadienį 15 val. aktyvumas buvo 0,11 proc. punkto didesnis.Aktyviausi rinkėjai – Pagėgiuose ir Alytaus rajone, kur iki 15 val. iš viso balsavo 52,25 proc. ir 48,29 proc. rinkėjų.Pasyviausi rinkėjai – Panevėžio ir Šiaulių rajonuose, atitinkamai 21,53 proc. ir 22,07 proc.Anykščių rajone aktyvumas iki 15 val. siekė 38,99 proc. Visagine – 38,67 proc.Šiuose savivaldos rinkimuose merai antrajame ture renkami 34 Lietuvos savivaldybėse.

VRK: dėl rinkimų iki 15 val. gautas 21 skundas, policija pradėjo tris ikiteisminius tyrimusVyriausioji rinkimų komisija (VRK) sekmadienį iki 15 val. dėl vykstančio antrojo merų rinkimų turo yra gavusi 21 skundą, sako jos pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas.Jis taip pat perdavė, kad policija iki 12 val. gavo 51 pranešimą, buvo pradėti trys ikiteisminiai tyrimai.„Trumpuoju numeriu sulaukta 252 skambučių, bet didžioji dauguma (per 200) buvo pasiteiravimas, kur rinkėjas turėtų balsuoti rinkimų dieną“, – pridūrė A. Puksas.

„Baltosios pirštinės“: daugiausia pažeidimų fiksuojama Vilniuje ir Trakų rajoneIki 15 valandos „Baltųjų pirštinių“ stebėtojai jau aplankė beveik 150 apylinkių daugiau nei pusėje savivaldybių, kur vyksta antrasis rinkimų turas. Taip pat gauta daugiau nei 40 pranešimų iš gyventojų apie galimus rinkimų pažeidimus.„Baltosioms pirštinėms“ metus didelius pajėgumus rinkimų skaidrumui Vilniaus rajone užtikrinti, kol kas čia fiksuojamų pažeidimų dalis nuo aplankytų apylinkių yra viena mažiausių – neatitikimų randama kas penktoje apylinkėje. Lyginant su aplankytų apylinkių skaičiumi, daugiausia pažeidimų fiksuojama Trakų rajone (beveik visose apylinkėse), Vilniaus mieste (pažeidimai fiksuoti maždaug 70 proc. apylinkių, kuriose lankėsi stebėtojai), Biržų ir Mažeikių rajonuose (po maždaug 67 proc. aplankytų apylinkių).Nepriklausomi rinkimų stebėtojai atkreipia dėmesį, kad kai kurių apylinkių komisijos pro pirštus žiūri į Rinkimų organizatoriaus knygoje ir kituose dokumentuose apibrėžtus reikalavimus, su kuriais komisijos privalo būti susipažinusios: šiandien jau užfiksuoti 25 neteisingo balsadėžių plombavimo atvejai, 19 atvejų, kai komisijos neužtikrino duomenų saugumo, nes nenaudojo tam išduotų juodų antdėklų rinkėjų sąrašams uždengti, taip pat kiti pavieniai pažeidimai. Daugeliu atvejų apylinkių komisijos geranoriškai atsižvelgia į stebėtojų pastabas, tačiau pasitaiko atvejų, kai į pagrįstą reikalavimą ištaisyti daromas klaidas neatsižvelgiama.Apie komisijų daromas rinkimų vykdymo klaidas praneša ir pilietiški gyventojai. Šiuo metu gyventojų pranešimų apie komisijų narių darbą yra maždaug tiek pat, kiek ir pranešimų apie politinę reklamą agitacijos draudimo laikotarpiu. Tai ne tik patvirtina stebėtojų pastebėtus pažeidimus, bet ir išryškina įdomią tendenciją – dalies apylinkių komisijos tinkamu rinkimų vykdymu rūpinasi mažiau nei patys rinkėjai.

Sekmadienį iki 14 val. rinkimuose balsavo 31,59 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, antrajame merų rinkimų ture iki 14 val. iš viso balsavo 31,59 proc. rinkėjų.Sekmadienį iki 14 val. savo valią rinkimuose išreiškė 21,54 proc. rinkėjų. Lyginant gyventojų aktyvumą su balsavimu prieš porą savaičių, kada buvo renkamos ir savivaldybių tarybos, gyventojų prie balsadėžių atėjo 2,62 proc. punkto mažiau.Tuo metu lyginant gyventojų aktyvumą su merų rinkimų antruoju turu 2019 m., šį sekmadienį 14 val. aktyvumas buvo 0,01 proc. punkto didesnis.Aktyviausi rinkėjai – Pagėgiuose ir Ignalinos rajone, kur iki 14 val. iš viso balsavo 48,62 proc. ir 44,76 proc. rinkėjų.Pasyviausi rinkėjai – Panevėžio ir Šiaulių rajonuose, atitinkamai 19,52 proc. ir 20,36 proc.Anykščių rajone aktyvumas iki 14 val. siekė 36,44 proc. Visagine – 35,48 proc.Šiuose savivaldos rinkimuose merai antrajame ture renkami 34 Lietuvos savivaldybėse.Išankstiniame balsavime dalyvavo 10,05 proc. rinkėjų, tai yra 143 tūkst. žmonių.

Sekmadienį iki 13 val. rinkimuose balsavo 28,04 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, antrajame merų rinkimų ture iki 13 val. iš viso balsavo 28,04 proc. rinkėjų.Sekmadienį iki 13 val. savo valią rinkimuose išreiškė 17,99 proc. rinkėjų. Lyginant gyventojų aktyvumą su balsavimu prieš porą savaičių, kada buvo renkamos ir savivaldybių tarybos, gyventojų prie balsadėžių atėjo 1,9 proc. punkto mažiau.Tuo metu lyginant gyventojų aktyvumą su merų rinkimų antruoju turu 2019 m., šį sekmadienį 12 val. aktyvumas lygiai toks pats.Aktyviausi rinkėjai – Pagėgiuose ir Ignalinos rajone, kur iki 13 val. iš viso balsavo 43,55 proc. ir 41,64 proc. rinkėjų.Pasyviausi rinkėjai – Panevėžio ir Šiaulių rajonuose, atitinkamai 17,64 proc. ir 18,39 proc.Anykščių rajone aktyvumas iki 13 val. siekė 33,63 proc. Visagine – 31,55 proc.

Rinkėjai Vilniaus rajone tikisi intriguojančios kovos„Delfi“ Vilniaus miesto ir rajono gyventojų pasiteiravo, ar buvo jiems sunku išsirinkti kandidatą. Kai kurie Vilniaus rajono rinkėjai neslepia, kad vakare tikisi didelės intrigos – nėra aišku, kuris kandidatas laimės.Pasiteiravus, ar buvo lengva išsirinkti, už ką balsuoti, viena pakalbinta Vilniaus mieste balsavusi moteris prisipažino: nebuvo lengva. „Pirmiausia pagalvojau, kiek žmogus sugeba papasakoti apie save, apie tai, ką jis nori nuveikti Lietuvai, ką nori nuveikti Vilniui. Ir man atrodo, kad jei jis sugeba sklandžiai kalbėti, tai jį supras ir brangūs rinkėjai, ir Lietuvos gyventojai, ir Vilniaus gyventojai“, – sako vilnietė. Rinkėja teigia, kad jai kandidatą padėjo išrinkti debatai.Pasiteiravus jos, ar vakare kova bus apylygė, moteris sako, kad čia kaip būrimas iš kavos tirščių. „Aišku, kad kiekvienas žmogus, kuris eina į rinkimus, turi kažkokių tais lūkesčių. Manau, kad tie, kurie pamatys, kad jų kandidatas nesurinko daugumos, tai gal pasijus nelabai linksmai. O tie, kurie matys, kad jų kandidatas laimėjo, švęs toliau gyvenimo pergalę“, – sako moteris.Kitiems rinkėjams iškart buvo aišku, kokį kandidatą palaikyti. „Dabar šiais laikais viską žinome, matome“, – sako rinkėja. Moteris sako, kad nuo senų laikų turi savo nuomonę.„Žiūriu, stebiu visų darbus, daug metų balsuoju ir žinau už ką“, – sako rinkėja. O kokia situacija Vilniaus rajone? Kalbinti žmonės teigė, kad pasirinkimas jiems buvo lengvas. Viena iš kalbintų Vilniaus rajono gyventojų teigė, kad jos kandidatas į antrą turą nepateko, bet antrame ture buvo aišku, už ką balsuos. Kalbintas rinkėjas mano, kad jau vakare stebint rinkimų rezultatus, bus intriga. Jam antrino ir kita kalbinta moteris. Jos nuomone – intriga bus didelė. Viena iš Vilniaus rajono gyventojų apgailestavo, kad kai kurie kandidatai bijojo dalyvauti debatuose.

Vaitkus: bet kokiu atveju, mano komandos Klaipėdoje laukia labai daug darbųAntrajame merų rinkimų ture balsą atidavęs kandidatas į Klaipėdos mero postą Arvydas Vaitkus džiaugiasi, kad jo vadovaujamas politinis komitetas „Ištikimi Klaipėdai“ sulaukė didelio uostamiesčio gyventojų palaikymo. Todėl, pasak politiko, nepriklausomai nuo to, kas bus išrinktas Klaipėdos meru, jo vadovaujamam komitetui laukia daug darbų.„Aš tai tikrai visada didelis optimistas ir bet kuris rezultatas visada yra žmogui teigiamas. Reikia mokėti gyventi ir kažkurį gyvenimo etapą praėjus, net ir sunkią rinkiminę kovą, gyvenimas ties tuo nesibaigia. Tiesa, reikia mokėti juo džiaugtis“, – Eltai po balsavimo antrajame rinkimų ture teigė A. Vaitkus.Politikas akcentuoja, kad jo vadovaujamas politinis komitetas „Ištikimi Klaipėdai“ jau pasiekė labai gerų rezultatų.„Mūsų rezultatai kaip komandos jau yra labai geri, jie patys geriausi ir žmonės mums jau patikėjo valdžią. Šiandieną tik išsispręsime klausimą, kas bus miesto meras. Taip kad darbų laukia tikrai labai daug bet kuriuo atveju“, – akcentavo jis.Visgi kol kas Klaipėdos rinkimų rezultatų A. Vaitkus prognozuoti teigia nenorįs.„Nedaug liko laukti ir pamatysime tuos rezultatus, turbūt 10 valandą vakaro tikrai. Tai nenoriu nieko spėlioti. O turbūt nėra politiko, kuris eidamas į rinkimus tikėtųsi blogiausio – priešingai turbūt tikimasi geriausio“, – pabrėžė kandidatas į Klaipėdos merus.Kovo 5 d. vykusiame pirmajame savivaldybių merų ir tarybų rinkimų ture politinio komiteto „Ištikimi Klaipėdai“ iškeltas kandidatas A. Vaitkus surinko 23,56 proc. rinkėjų balsų, o konservatorių kandidatas Audrius Petrošius – 20,45 proc. balsų.Klaipėdos miesto taryboje 8 mandatus iškovojo politinis komitetas „Ištikimi Klaipėdai“ (19,94 proc.), po 7 mandatus gavo Partija „Laisvė ir teisingumas“ (18,02 proc.) ir Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (17,82 proc.). Tuo tarpu po 3 mandatus teko Liberalų sąjūdžiui (9,35 proc.), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (8,84 proc.) ir Lietuvos socialdemokratų partijai (7,8 proc.).

Sekmadienį iki 12 val. rinkimuose balsavo 23,93 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, antrajame merų rinkimų ture iki 12 val. iš viso balsavo 23,93 proc. rinkėjų.Sekmadienį iki 12 val. savo valią rinkimuose išreiškė 13,88 proc. rinkėjų. Lyginant gyventojų aktyvumą su balsavimu prieš porą savaičių, kada buvo renkamos ir savivaldybių tarybos, gyventojų prie balsadėžių atėjo 1,09 proc. punkto mažiau.Tuo metu lyginant gyventojų aktyvumą su merų rinkimų antruoju turu 2019 m., šį sekmadienį 12 val. aktyvumas buvo 0,1 proc. punkto mažesnis.Aktyviausi rinkėjai – Ignalinos rajone ir Pagėgiuose, kur iki 12 val. iš viso balsavo 38,62 proc. ir 37,75 proc. rinkėjų.Pasyviausi rinkėjai – Panevėžio ir Šiaulių rajonuose, atitinkamai 15,29 proc. ir 15,8 proc.Anykščių rajone aktyvumas iki 12 val. siekė 30,11 proc. Visagine – 26,69 proc.

Policija: pakartotinis balsavimas merų rinkimuose vyksta ramiaiSekmadienį Lietuvoje vykstant antrajam merų rinkimų turui, iki vidurdienio rimtesnių pažeidimų neužfiksuota, sako policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.„Buvo pranešimų, vieni nepasitvirtino, kiti tikrinami, kol kas gana ramu viskas“, – apie 11.30 Eltai sakė jis.Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, antrajame merų rinkimų ture iki 11 val. iš viso balsavo 19,45 proc. rinkėjų.Šiuose savivaldos rinkimuose merai antrajame ture renkami 34 Lietuvos savivaldybėse.Išankstiniame balsavime dalyvavo 10,05 proc. rinkėjų, tai yra 143 tūkst. žmonių.

Iki 11 val. rinkimuose balsavo 19,45 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, antrajame merų rinkimų ture iki 11 val. iš viso balsavo 19,45 proc. rinkėjų.Sekmadienį iki 11 val. savo valią rinkimuose išreiškė 9,4 proc. rinkėjų. Lyginant gyventojų aktyvumą su balsavimu prieš porą savaičių, kada buvo renkamos ir savivaldybių tarybos, gyventojų prie balsadėžių atėjo 0,33 proc. punkto mažiau.Tuo metu lyginant gyventojų aktyvumą su merų rinkimų antruoju turu 2019 m., šį sekmadienį 11 val. aktyvumas buvo 0,06 proc. punkto mažesnis.Aktyviausi rinkėjai – Ignalinos ir Lazdijų rajonuose, kur iki 10 val. iš viso balsavo 34,41 proc. ir 32,6 proc. rinkėjų.Pasyviausi rinkėjai – Panevėžio ir Šiaulių rajonuose, atitinkamai 12,39 proc. ir 12,99 proc.Anykščių rajone aktyvumas iki 11 val. siekė 26,15 proc. Visagine – 21,04 proc.

Sekmadienį iki 10 val. rinkimuose balsavo 15,18 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, antrajame merų rinkimų ture iki 10 val. iš viso balsavo 15,18 proc. rinkėjų.Sekmadienį iki 10 val. savo valią rinkimuose išreiškė 5,13 proc. rinkėjų. Lyginant gyventojų aktyvumą su balsavimu prieš porą savaičių, kada buvo renkamos ir savivaldybių tarybos, gyventojų prie balsadėžių atėjo 0,12 proc. punkto daugiau.Tuo metu lyginant gyventojų aktyvumą su merų rinkimų antruoju turu 2019 m., šį sekmadienį 10 val. aktyvumas buvo 0,07 proc. punkto mažesnis.Aktyviausi rinkėjai – Ignalinos ir Lazdijų rajonuose, kur iki 10 val. iš viso balsavo 29,97 proc. ir 28,48 proc. rinkėjų.Pasyviausi rinkėjai – Panevėžio rajone ir Klaipėdos mieste, atitinkamai 9,46 proc. ir 9,6 proc.Anykščių rajone aktyvumas iki 10 val. siekė 21,33 proc. Visagine – 14,91 proc.Šiuose savivaldos rinkimuose merai antrajame ture renkami 34 Lietuvos savivaldybėse.Išankstiniame balsavime dalyvavo 10,05 proc. rinkėjų, tai yra 143 tūkst. žmonių.ELTA primena, kad balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyksta nuo 7 iki 20 valandos.Iš viso antrame rinkimų ture teisę balsuoti turi daugiau kaip 1 mln. 422 tūkst. rinkėjų iš 34 rinkimų apygardų.

„Baltosios pirštinės“: maždaug 10 piliečių pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimusPrasidėjus rinkimų dienai visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ aktyviai stebi balsavimą ir rinkimų komisijų darbą, rašoma organizacijos pranešime spaudai. Visoje Lietuvoje rinkimus stebi daugiau nei 300 stebėtojų ir beveik 20 mobiliųjų ekipažų, važiuojančių per didžiausią pažeidimų riziką keliančias apylinkes. Daugiausia stebėtojų dirba Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, Trakų ir Alytaus rajono savivaldybėse.Rinkimų stebėtojai nuolat informuoja „Baltųjų pirštinių“ koordinatorius apie apylinkėse fiksuotus pažeidimus ir rinkimų komisijų darbo klaidas. Kaip ir pirmajame rinkimų ture, daugiausia pranešimų sulaukiama apie netinkamai plombuotas balsadėžes, balsavimo slaptumo neužtikrinimą, kai komisijos nepagrįstai leidžia į balsavimo kabinas leidžia eiti keliems rinkėjams vienu metu, taip pat neužtikrinamą rinkėjų asmens duomenų apsaugą.Per pirmąsias balsavimo valandas organizacija taip pat sulaukė maždaug 10 piliečių pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimus. Didžiąją jų dalį, kaip ir anksčiau, sudaro pranešimai apie politinę reklamą: agitavimą socialiniuose tinkluose, iki „tylos laikotarpio“ nenukabintus plakatus ir neišlaikomus atstumus iki rinkimų apylinkių. Nuo vasario pradžios pilietiški gyventojai „Baltosioms pirštinėms“ atsiuntė daugiau nei 350 pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimus. Juos įvertinus organizacijos teisininkų komandai, maždaug kas 5 pranešimas yra perduotas Vyriausiajai rinkimų komisijai arba policijai.

Sekmadienį iki 9 val. rinkimuose balsavo 12,22 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, antrajame merų rinkimų ture iki 9 val. iš viso balsavo 12,22 proc. rinkėjų.Sekmadienį iki 9 val. savo valią rinkimuose išreiškė 2,17 proc. rinkėjų. Lyginant gyventojų aktyvumą su balsavimu prieš porą savaičių, kada buvo renkamos ir savivaldybių tarybos, gyventojų prie balsadėžių atėjo 0,16 proc. punkto daugiau.Tuo metu lyginant gyventojų aktyvumą su merų rinkimų antruoju turu 2019 m., šį sekmadienį 9 val. aktyvumas buvo 0,22 proc. punkto didesnis.Aktyviausi rinkėjai – Ignalinos ir Lazdijų rajonuose, kur iki 9 val. iš viso balsavo 26,41 proc. ir 24,97 proc. rinkėjų.Pasyviausi rinkėjai – Klaipėdos mieste ir Šiaulių rajone, atitinkamai 6,87 proc. ir 7,45 proc.Anykščių rajone aktyvumas iki 9 val. siekė 17,2 proc. Visagine – 11,07 proc.Šiuose savivaldos rinkimuose merai antrajame ture renkami 34 Lietuvos savivaldybėse.Išankstiniame balsavime dalyvavo 10,05 proc. rinkėjų, tai yra 143 tūkst. žmonių.ELTA primena, kad balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyksta nuo 7 iki 20 valandos.Iš viso antrame rinkimų ture teisę balsuoti turi daugiau kaip 1 mln. 422 tūkst. rinkėjų iš 34 rinkimų apygardų.

VRK: antrajame merų rinkimų ture iš anksto balsavo 10,05 proc. rinkėjųPakartotiniame merų rinkimų balsavime savo balsą iš anksto atidavė 10,05 proc. rinkėjų, rodo šeštadienio Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys.Per penkias balsavimo dienas, nuo antradienio iki šeštadienio, rinkimuose dalyvavo iš viso 142.971 asmuo.Didžiausias aktyvumas – Ignalinos ir Lazdijų rajonuose, atitinkamai 23,44 proc. ir 22,06 proc.Mažiausias aktyvumas – Klaipėdos mieste (5,07 proc.) ir Panevėžio rajone (5,89 proc.).Šiuose savivaldos rinkimuose merai antrajame ture renkami 34 Lietuvos savivaldybėse.ELTA primena, kad balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyksta nuo 7 iki 20 valandos.Iš viso antrame rinkimų ture teisę balsuoti turi daugiau kaip 1 mln. 422 tūkst. rinkėjų iš 34 rinkimų apygardų.