Politologas apie tai, kas galėjo vykti Kremliuje lemtingą naktį: buvo didžiulis chaosas

Medalinskas: Putinas silpsta ir darosi aršesnis

Ukrainoje esantis Mykolo Romerio universiteto (MRU) politologas Alvydas Medalinskas teigė, jog trečiadienio rytą V. Putino išplatintą pareiškimą apie dalinę mobilizaciją Rusijoje iš dalies užgožė tos pačios dienos vakaro naujiena apie paleistus „Azovstal“ gynėjus.

„Ji praskaidrino viską, pakilimas toks, kaip po Charkivo prasiveržimo, nuotaikos maždaug yra panašios. Visi džiaugiasi, visi sveikina. (…) Labai įdomus dalykas, kad V. Putino pareiškimas, kuris įvertintas ir vakarų politikų, kad yra naujas etapas, grėsmingas žingsnis...

Bet Ukraina taip priprato, tai, aišku, nėra geras dalykas, prie to karo grasinimų, ir taip yra nusiteikusi laimėti, nugalėti, kad po to pareiškimo domėjosi gal tik žiniasklaida, nes žmonėms, ne“, – sakė politologas A. Medalinskas.

Jis kalbėjo, jog Rusijos prezidentas V. Putinas nori tęsti karą, todėl dalinė mobilizacija tėra nuosekli įvykių evoliucija.

„Ir visos kalbos, kad V. Putinas nori baigti karą, yra tuščios kalbos“, – sakė jis.

A. Medalinskas darė išvadą, kad V. Putinas silpsta, bet jis darosi tik dar labiau plėšrus.

„Jam ir toliau negaila žmonių – ar ukrainiečių, ar rusų, jis gali juos mobilizuoti, siųsti kaip patrankų mėsą, net pilnai neapginklavęs, nes karo ekspertai sako, kad ginklų nėra. Bet 300 tūkst. mobilizacija oficialiai paskelbta, ne vidinė. Tai yra naujas žingsnis. Lygiai taip pat tas naujas etapas buvo palydėtas tais naujais grasinimais“, – kalbėjo Žinių radijo laidos „Dienos klausimas“ pašnekovas A. Medalinskas.

Kreipdamasis į tautą, V. Putinas po grasinimų patikino, jog neblefuoja. MRU politologas A. Medalinskas teigė, jog taip jis bando įtikinti save ir kitus, kad anksčiau pasakyti ir neišpildyti pažadai gali būti įvykdyti dabar.

„Tame yra ir tam tikras pavojingumas. (…) Štai tokioje būsenoje esantis asmuo tam, kad įrodytų, jog neblefuoja, gali kažką padaryti, net jei tai neatitinka jokio racionalumo kriterijų. Jis tiesiog bandytų įrodyti, kad yra svarbus, neblefuoja. Kai jis kalbėjo apie bet kokias turimas priemones – visi supranta, kad tai yra taktinis branduolinis ginklas. Bet kalbant apie jį, mes puikiai suprantame, jog šioje grandinėje bent minimaliai yra 3 asmenys. (…) V. Putino aplinka supranta, kad jis silpta. Ir čia atsiranda jis milžiniškose replėse“, – įžvalgomis dalijosi A. Medalinskas.

Kaip paaiškinti chaosą Kremliuje?

MRU politologas Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ įvertino ir antradienio vakaro chaosą Kremliuje, kai žadėta V. Putino kalba buvo perkelta į trečiadienio rytą.

„Akivaizdu, kas Kremliuje vyksta. Aš turiu spėjimą – įvairios grupės Kremliuje ir aplink labai įnirtingai diskutavo, gal net visą naktį, nemanau, kad V. Putinas ir kiti miegojo. Ir įnirtingai diskutavo, ką pasakyti. Manau, kad variantai galėjo būti keli – dalinė mobilizacija, greičiausiai ji tapo kompromisu, gal ir visuotinė mobilizacija buvo svarstoma, dar galėjo būti karo paskelbimas, ar nepaskelbimas. Ir Kremliaus propagandistai buvo visiškai pasimetę. (…)

Bet iš principo tai rodo didžiulį chaosą, didžiulį pasimetimą Kremliuje. Ir to priežastis – Ukrainos tvirta gynyba, politinė valia, proveržis prie Charkivo, gal ir kitur, kur jau bręsta dalykai. Ir, dar pridėsiu, vakarų auganti ekonominė ir karinė pagalba, be kurios to dalyko negalėjo būti“, – Žinių radijo eteryje sakė MRU politologas A. Medalinskas.

Saudargas: įleisti nuo mobilizacijos bėgančių Lietuva neturėtų

Seimo vicepirmininkas, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) sąjungos atstovas Paulius Saudargas Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ teigė, jog Lietuva neturėtų priimti nuo mobilizacijos bėgančių rusų Lietuva įsileisti neturėtų.

„Nemanau, kad dabar Lietuvoje turėtų kažkaip plėsti savo priimamų iš Rusijos piliečių ratą. (…) Mes priimame nuo karo bėgančius ukrainiečius, jie yra tikri pabėgėliai nuo karo, kurio jie neprašė, juos užpuolė. (…) O dėl rusų piliečių – kažkaip matome, kad tie srautai išaugo, bilietai buvo išpirkti į artimesnes valstybes. Kai buvo paskelbta mobilizacija, buvo išvakarėse Dūmos sprendimai dėl bausmių už vengimą karinės tarybos padidinimą. Ir tie srautai stipriai išaugo“, – kalbėjo parlamentaras.

Jis svarstė, jog jei Rusijos Federacijos piliečiai iš šalies nebėgo anksčiau, tai jų priėmimas, anot P. Saudargo, neturi humanitarinio pagrindo.

„Geriau jie lieka ir protestuoja. Nes jie likę Rusijoje yra didesnė problema viduje – tie nenorintys, turintys kitokią nuomonę. Pas juos galvose lūžis įvykęs – geriau tai tampa problema pačiam režimui, tegul ten būna, negalėdami išvykti“, – Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ sakė politikas P. Saudargas.

Ušackas: stebuklų nebus

Buvęs užsienio reikalų ministras, „Avia Solutions Group“ direktorių tarybos narys, buvęs ES ambasadorius Vygaudas Ušackas Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ tikino, jog dalinė mobilizacija liudija, kad V. Putino karas Ukrainoje nesiklosto taip, kaip buvo tikėtasi.

„Ir tai yra atsakas į suvokimą, kad dabartinių pajėgų neužtenka, tam, kad nugalėti Ukrainai. Kol bus pačių rusų, parodys laikas, atsakas. Žmonės jau eina protestuoti, palieka šalį“, – Žinių radijo eteryje sakė jis.

V. Ušackas priminė, jog anksčiau Rusijos karus sustabdydavo cinkuotų karstų grįžimas į Rusiją.

„Ir kuo jų bus daugiau, tuo didesnis nepasitelkimas bus – motinų ir tėvų protestai. (…) Nėra dabar protestų skaičiai aukšti. Bet būkim atviri, kad politinis aktyvumas Rusijos visuomenė yra laba žemas. Jo tradiciškai nebuvo ir nėra.

Tiek dėka ir tos sistemos visos karinės, institucinių, kur žmonės yra gąsdinami, prigrasinti. (…) Stebuklų nebus, nebent bus koks ypatingas atvejis – ar masinis karstų grįžimas, kuris ne iš karto, bet pamažu privertė pakeisti rusų strategiją“, – Žinių radijo laidoje sakė V. Ušackas.