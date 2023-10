Politologas – apie situaciją Lenkijoje: jau skamba neramūs perspėjimai

Tenka girdėti nuogąstavimų, jos artėjantys rinkimai – bus neskaidrūs. Vis dėlto, pasak M. Antonowicz, nėra matyti jokių signalų, kad valdantieji bandytų kažką panašaus daryti ar manipuliuoti.

„Bus stebėtojai ir, vėlgi, nėra jokių signalų, kad kažkaip būtų trukdoma tarptautiniams stebėtojams stebėti ir sekti visą situaciją“, – teigė politologas.

Anot jo, galima pastebėti ir tam tikrus kitus dalykus.

„Tada yra kitas momentas, yra plačiai naudojamas administracinis valdančiųjų aparatas. Tai, pavyzdžiui, papildomų rinkimų apylinkių sukūrimas kaimo vietovėse, kur, anot jų, žmonėms yra sunkiau pasiekti rinkimų apylinkes. Tai yra rinkiminių ribų perbraižymas, ko jie nedaro, kas lemia, kad miestai yra nepakankamai reprezentuoti ir miestuose dominuoja opozicija. Tai yra ir valstybinės televizijos įtaka, ir valstybinių įmonių naudojimas. Šioje vietoje galima sakyti, kad valdantieji elgiasi neskaidriai, smarkiai naudoja visus įmanomus valstybės resursus savo naudai, bet, kad pats kažkoks procesas būtų neligitimus, kad patys rinkimai būtų neskaidrūs – kol kas tokių ženklų nėra“, – teigė pašnekovas.

Lenkija ruošiasi rinkimams © EPA - ELTA

Keičiasi visuomenės poreikiai

Kalbant apie rinkimus apskritai, pasak M. Antonowicz, tenka pastebėti, jog būtent Lenkijos politinė partija Teisė ir Teisingumas yra užsiauginusi savo stabilią rinkėjų bazę.

„Ta bazė yra stabili ir ją galima sieti su įvairiomis socialinėmis grupėmis, geografinėmis vietovėmis, kurios pajautė, kad Teisės ir Teisingumo valdžia ne tik, kad pagerino jų materialinę gerovę, bet bendrai prisidėjo prie jų orumo, kad jie jaučiasi oresni. Jie jaučiasi, kad jie reprezentuojami viešajame gyvenime – jų pažiūros, požiūris ir panašiai“, – aiškino jis.

Anot pašnekovo, ši politinė partija bandė siūlyti ir įvairiausius naujus dalykus.

„Jie bandė siūlyti dar labiau padidinti vaiko pinigus, nemokamas autostradas, įvairias programas, ten pavėžėti Lenkijos moksleivius ekskursijoms po Lenkiją. Na, daug dalykų. Kol kas, bent jau iš to ką matome, šitas neveikia ir klausimas – kodėl tas neveikia? Paaiškinimų dar nėra, bet yra hipotezės. Viena yra, kad Lenkijoje didžioji problema yra infliacija ir, kad žmonės supranta, kad, dalinant pinigus, nemenka jų dalis sudegs dėka infliacijos. Kita hipotezė yra, kad Lenkijos visuomenė per pastaruosius 10 metų labai praturtėjo, materialiai sustiprėjo visos arba didžioji dalis socialinių grupių ir dėl to keičiasi jų poreikiai. Tarkime, kai Teisė ir Teisingumas pažadėjo, kad bus nemokamos autostrados Lenkijoje, tai iš apklausos paaiškėjo, kad tas aktualu tik 7 procentams rinkėjų, o labiausiai aktualu viešasis transportas, kad būtų sumažinta transporto atskirtis. Tai rodo truputėlį pasikeitusius poreikius“, – aiškino M. Antonowicz.

Rinkimai Lenkijoje © Sipa / Scanpix

Jo teigimu, tai yra tik versijos, kodėl lenkams nebepriimtina tai, kas buvo priimtina anksčiau, tačiau Teisė ir Teisingumas tokias visuomenės nuotaikas mato.

„Yra gąsdinimas, kad ateis opozicija ir, kad viską, kas buvo padaryta, jie sugrąžins atgal – padidins pensinį amžių, įleis emigrantus, atims vaiko pinigus. Tai yra bandymas gąsdinti, kad tai, ką jūs turite, iš jūsų bus atimta“, – teigė politologas.

