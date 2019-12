„Biudžetas yra slenkstis, kurį valdančiajai daugumai reikia perlipti, norint išvengti destabilizacijos, didesnės ar mažesnės krizės. Po biudžeto visi išeis ruoštis rinkimams (...). Niekas nebenori judinti koalicijos partnerių. Geriausias variantas jiems šiandien – laukti ir tuo metu kažkam kažką pažadėti. Taip nejudinti vandens ir nekelti jokio dumblo iš apačios, kad tik biudžetas būtų priimtas, nes puikiai suprantame, kad jau dabar balsų neužtenka“, – Eltai teigė Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė.

Politologei pritaria ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Algis Krupavičius. Pasak jo, paskirti ministrą trukdo ir tai, kad valdančioji koalicija neturi stipraus kandidato.

„Seimo darbotvarkėje – biudžeto svarstymas ir priėmimas, o šis procesas taip pat chaotiškas ir neapibrėžtas. Neaišku, kokio dydžio bus biudžetas ir kaip atrodys išlaidos. Manau, apskritai vengimas diskusijos dėl ekonomikos ir inovacijų ministro, pirmiausia, pagrįstas tuo, kad nenorima dar labiau suvelti politinės darbotvarkės. Ta pati situacija yra ir su ministru Jaroslavu Narkevičiumi. Premjeras šią savaitę grįžęs į darbą labai aiškiai pasakė, ar bent jau leido suprasti, kad prie Narkevičiaus klausimo bus grįžtama tik po biudžeto svarstymo“, – teigė jis.

Algis Krupavičius © Asm. albumo nuotr.

„Ši valdančioji koalicija jau ir anksčiau parodė, kad su ministrų kandidatūromis jiems nelabai sekasi. Dėl švietimo ministro vyko pakankamai ilgos diskusijos, o į aplinkos ministro kėdę buvo siūlomi keli kandidatai. Dabar situacija su Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra panaši. Jeigu turėtų koalicija tikrai stiprų kandidatą, dėl kurio sutartų, tai tuomet paskyrimas būtų pakankamai spartus. Panašu, kad to nėra“, – teigė A. Krupavičius.

Politologai aptarė ir Prezidentūros galimai svarstomą ekspremjero Algirdo Butkevičiaus kandidatūrą į ministro portfelį. Pasak jų, A. Butkevičius dėl savo patirties tikrai gali būti svarstomas variantas.

„A. Butkevičius dėl patirties, dėl ekonomikos išmanymo tikrai svarstytinas kandidatas. A. Butkevičius yra patikrintas kandidatas ir politiškai, ir kompetencijos požiūriu. Todėl ir orientuojamasi į saugesnį scenarijų“, – sakė A. Krupavičius.

Pasak R. Urbonaitės, A. Butkevičius gali būti variantas dėl išskaičiavimų, nes, pasak jos, laiko iki rinkimų liko nedaug. Politologės teigimu, A. Butkevičiaus kandidatūra gali būti patraukli ir tuo atžvilgiu, kad jį paskyrus nebūtų įsiveliama į naujus konfliktus.

„Tai žmogus, buvęs ne tik ministru, bet ir pačiu ministru pirmininku. Nuvertinti patirties turbūt negalime, bet klausimas, ką jis padarytų per likusį laiką. (...) Butkevičius gali būti naudingas dėl to, kad laiko liko nedaug, o jis nespės bent jau kažko pagadinti. Manau, tokia logika vadovaujamasi, o ne apie rimtus darbus bei progresus galvojama. Manau, kad tai būtų tiesiog posto užėmimas, nes ministerija tuščia be ministro negali būti“, – sako politologė.