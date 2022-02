Politologai apie liberalų ir „laisviečių“ raginimus steigti koalicinę tarybą: mažieji partneriai jaučiasi apgauti

Pastaruoju metu mažiesiems koalicijos partneriams nuogąstaujant dėl daugiau nei metus besitęsiančio valdančiųjų darbo be koalicinės tarybos, panašu, kad gausiausiai parlamentarų turinti konservatorių frakcija pritarti iniciatyvai neskuba. Politologų nuomone, pagrindinė to priežastis – konservatorių siekis išlikti dominuojančia partija be koalicijos partnerių spaudimo, mat koalicinė taryba sudarytų sąlygas liberalams ir „laisviečiams“ kelti savus reikalavimus.