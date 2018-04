Jis šiai visuomeninei organizacijai, vienijančiai buvusius politinius kalinius ir tremtinius bei jų artimuosius, vadovaus trečią kadenciją. Per suvažiavimą taip pat priimta rezoliucija, reikalaujanti sostinės Lukiškių aikštėje pastatyti paminklą laisvės kovotojams – Vyčio skulptūrą. „Mįslingai sukurtos ekspertų komisijos išrinktas A. Labašausko projektas visiškai neatitinka Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir partizanų bei visų kitų kovotojų už Lietuvos laisvę atstovaujančių organizacijų lūkesčių. Čia taip pat neatspindima visų per amžius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kovojusiųjų pagerbimo idėja, o projekto sprendimai prieštarauja tiek jau įgyvendintam Lukiškių aikštės sutvarkymo projektui, tiek aikštės paminklosauginiams reikalavimams“, – teigiama rezoliucijoje. Pernai per Kultūros ministerijos, Šiuolaikinio meno centro ir vyriausybinės komisijos surengtą ir koordinuotą konkursą nugalėtoju pripažinta Andriaus Labašausko „Laisvės kalva“, primenanti partizanų bunkerį. Tuo metu dalis politikų ir visuomenininkų, laisvės kovotojus vienijančios organizacijos siekia, kad Lukiškių aikštėje būtų pastatytas stilizuotas Vytis. Suvažiavimo dalyviai kita rezoliucija kreipėsi į Alytaus miesto valdžią, prašydami kuo skubiau rasti tinkamą vietą paminklui, skirtam Dainavos apygardos partizanams. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos įkurta 1988 metais, ji skelbiasi turinti daugiau kaip 30 tūkst. narių.











