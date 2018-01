Septintą kartą surengtuose muzikos apdovanojimuose M.A.M.A apdovanoti labiausiai Lietuvos muzikai nusipelnę atlikėjai ir grupės. Tarp daugybės ryškiausių Lietuvos scenos žvaigždžių pasirodė ir viena garsiausių Lietuvoje hiphopo grupė „G & G Sindikatas“. Jų pasirodymas scenoje dešimčių tūkstančių televizijos ir Kauno „Žalgirio“ arenos žiūrovų greičiausiai ilgam įsimins politikui Ramūnui Karbauskiui.

Atlikėjai pademonstravo, ką iš tiesų mano apie dviprasmiškai pagarsėjusias politiko iniciatyvas. Pasirodymo metu milžiniškame ekrane buvo parodytas R. Karbauskio atvaizdas, kuriame jis – it klounas – papuoštas cirko artistų įvaizdį primenančiu grimu bei balionu. Šiame R. Karbauskio įvaizdyje daugelis atpažino klouną iš kultinės Steveno Kingo siaubo knygos „IT“ (It: Chapter One). Šeštadienio popietę savo „Facebook“ paskyroje viešųjų ryšių specialistas Arūnas Armalis atkreipė dėmesį į šio personažo iškalbingumą ir tai, kad savybėmis jis atitinka „valstiečių“ lyderį.

Tuo metu Justė Arlauskaitė-Jazzu, scenoje atsiimdama apdovanojimą, taip pat nepraleido progos atvirai išsakyti savo nuomonės.

„Mano mylimos šalies gimtadienis, todėl noriu pasakyti: su gimtadieniu, Lietuva! Noriu pasakyti porą dalykų. Mūsų istorija byloja, kad esame kovotojai ir norime būti laisvi. Bet kažkodėl su ta visa istorija mes pakrikome. Ir dabar mūsų degančias, kraujuojančias ir mylinčias širdis nori užsėti žalia žolyte. Tikiuosi, už tai nesodina į kalėjimą. Pasakysiu, vejele. Ir jie nori papasakoti, kokie mes turim būti. Ir kokie mes turim būti, ir ką daryti. Mes nenorim būti tokie, kaip kažkas nori, mes turim būti tokie, kokie mes patys norime“, – atvirai savo nuomonę išsakė atlikėja.

Apie tai savo „Facebook“ paskyroje rašė ir politikos apžvalgininkė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė: „Politinės realijos persikėlė į M.A.M.A. sceną. G&G Sindikatas. O šiaip „valstiečius“ skalbė visą vakarą ir vedėjai, ir atlikėjai, labai politinė MAMA – matėsi, kad visiems skersai gerklės Naisių mentalas".

R. Karbauskis: jie bando dėmesio trūkumą kompensuoti naudodamiesi mano žinomumu

Šeštadienio popietę į įvykius sureagavo ir pats R. Karbauskis, kuris savo „Facebook“ paskyroje išdėstė nuomonę apie tokį pramogų pasaulio atstovų elgesį:

„Akivaizdu, jog kai kuriems žmonėms labai trūksta dėmesio ir įvertinimo, todėl jie bando tą trūkumą kompensuoti naudodamiesi mano žinomumu. Man tikrai negaila.

Pasirinktas kelias man įkąsti, jokio poveikio man nepadarys, bet to paties negaliu pasakyti apie vaikus ir paauglius. Jiems tai matant televizijos ekranuose ima atrodyti, jog patyčios yra normalu. Jie mato, kaip rimti dėdės ant didelės scenos patyčių pagalba demonstruoja savo „kietumą“. Liūdna, jog Lietuvoje vis dažniau suaugusieji nesupranta, kaip jų elgesys veikia vaikus ir jaunimą.

Dar liūdniau, kai to nesupranta tie, kurie lipa ant scenos ir pretenduoja tapti sėkmės pavyzdžiais jaunimui.

Kai Lietuvos žiniasklaida mirga antraštėmis – „Lietuva išlieka pirmaujanti pagal patyčių paplitimą tarp paauglių“, „Kraupi statistika: patyčias Lietuvoje patiria kas antras vaikas“ ir .t.t., o nevyriausybinės organizacijos deda visas išgales tai pakeisti – man nei kiek nepanašu, kad socialiai atsakingais save prisistatantys žinomi asmenys ir paauglių „dievukai“, kurie dažnai tampa tokių programų ambasadoriais, bandytų patyčių situaciją keisti veiksmais realiame gyvenime“.

DELFI primena, kad „valstiečių“ vykdoma politika visuomenėje sukelia vis daugiau pasipiktinimų, kai priimami tokie įstatymai kaip sodinti į kalėjimą už laikomą marihuanos suktinę, sukuriami vis didesni prekybos alkoholiu apribojimai, iš užsienio žurnalų plėšomi puslapiai su alkoholio reklama. Muzikos apdovanojimų renginys M.A.M.A. tapo dar viena platforma žinomiems žmonėms išsakyti savo poziciją.

