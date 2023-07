Politikų turtas – kaip ant delno: ministrai pirko butus, automobilius

Iš Vyriausybės narių daugiausia piniginių lėšų ir turto turi energetikos ministras Dainius Kreivys.

Antradienį VMI paskelbė metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų duomenis už 2022 metus.

Prezidentas G. Nausėda deklaravo Lietuvoje kartu su žmona turįs gyvenamųjų namų, kurių vertė 263,5 tūkst. eurų, kitų statinių, kurių vertė 700 eurų ir žemės sklypų, kurių vertė – 95,25 tūkst. eurų.

Šalies vadovas kredito įstaigose ir ne jose turi beveik 25 tūkst. eurų, pasiskolinęs yra apie 48,5 tūkst. eurų.

G. Nausėdos skola per metus sumažėjo maždaug 18,6 tūkst. eurų – nuo kiek daugiau nei 67 tūkst. eurų iki 48,5 tūkst. eurų.

Prezidento žmona Diana Nausėdienė deklaravo turinti registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių už 7,6 tūkst. eurų bei piniginių lėšų už 19,7 tūkst. eurų.

Seimo pirmininkė V. Čmilytės-Nielsen piniginės lėšos išaugo kiek per 1 tūkst. eurų. Tiesa, šiemet nepateikiama jos vyro turto ir pajamų deklaracija.

Premjerė Ingrida Šimonytė turi 90 tūkst. eurų vertės butą, 140 tūkst. eurų vertės gyvenamųjų namą, 24,5 tūkst. eurų vertės žemės sklypų ir automobilį, kurio vertė 20 tūkst. eurų.

Ministrė pirmininkė kredito įstaigose ir ne jose turi apie 11,7 tūkst. eurų. Praėjusiais metais I. Šimonytė deklaravo turinti 8,7 tūkst. eurų. Premjerės skola per metus sumažėjo maždaug 6 tūkst. eurų – nuo maždaug 57 tūkst. eurų iki 51 tūkst. eurų.

Ministrų turtas

Vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės bendras turtas per metus nepasikeitė: kredito įstaigose ir ne jose ministrės turimų piniginių lėšų suma siekia 37 360 Eur.

Sveikatos apsaugos ministro A. Dulkio bendras turtas per metus sumažėjo 17 562 Eur – tiek sumažėjo kredito įstaigose ir ne jose ministro turimų piniginių lėšų suma.

Krašto apsaugos ministro A. Anušausko bendras turtas per metus išaugo 58 372 Eur. Ministras grąžino 2 230 Eur paskolos, 2000 Eur sumažėjo ir turimų transporto priemonių vertė. Ministras taip pat įsigijo 60 000 Eur vertės butą.

Ekonomikos ir inovacijų ministrės A. Armonaitės bendras turtas per metus išaugo 268 900 Eur. Ministrė įsigijo 271 900 Eur vertės butą ir 8000 Eur vertės kitų registruojamų patalpų ar inžinerinių statinių. A. Armonaitė pasiskolino 225 000 Eur, kredito įstaigose ir ne jose politikės turimų piniginių lėšų suma per metus sumažėjo 11 000 Eur.

Energetikos ministro D. Kreivio bendras turtas per metus išaugo 48 355 Eur ir siekia 903 356 Eur. Ministras grąžino 75 203 Eur paskolos, kredito įstaigose ir ne jose politiko turimų piniginių lėšų suma per metus išaugo 48 355 Eur.

Teisingumo ministrės E. Dobrowolskos bendras turtas per metus nepasikeitė ir siekia 72 000 Eur. Ministrė turi 65 000 Eur vertės butą ir 7000 Eur vertės transporto priemonę.

Užsienio reikalų ministro G. Landsbergio bendras turtas per metus sumažėjo 6 861 Eur – tiek sumažėjo kredito įstaigose ir ne jose ministro turimų piniginių lėšų suma. Bendras G. Landsbergio turtas siekia 395 832 Eur.

Kultūros ministro S. Kairio deklaruoto turto vertės ir piniginių lėšų suma išaugo nuo 166 tūkst. eurų iki 203 tūkst. eurų. Padidėjo ir ministro turima skola – 2021 metais ji siekė kiek daugiau nei 71 tūkst. eurų, o 2022 metais – 90 tūkst. eurų.

Panašu, kad ministras praėjusiais metais keitė automobilį/automobilius – turimų transporto priemonių ar priemonės vertė nuo 12 tūkst. eurų kilo iki 30 tūkst. Eur.

Aplinkos ministro Simono Gentvilo deklaruoto turto ir lėšų suma padidėjo nuo 222 tūkst. eurų iki 240 tūkst. eurų. Išaugo ir ministro skola – 2021 metais ji siekė 217 tūkst. eurų, o praėjusiais metais – 254 tūkst. eurų. Ministras atsinaujino ir savo transporto priemonę/es. Jų vertė nuo 6 tūkst. eurų kilo iki 24 tūkst. eurų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė deklaravo turinti turto ir piniginių lėšų už beveik 290 tūkst. eurų. 2021 metais ministrė buvo deklaravusi beveik 259 tūkst. eurų siekiantį turtą ir pinigines lėšas. M. Navickienė per metus grąžino per 6,6 tūkst. eurų skolos, kuri dabar siekia 71 tūkst. eurų. Per metus išaugo jos turimo buto vertė – taigi, ministrė arba keitė butą, arba darė naują turto vertinimą.

Susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio turimo turto vertė ir piniginės lėšos siekia apie 177 tūkst. eurų, ši suma per metus augo nežymiai – keliais tūkst. eurų. Ministras praėjusiais metais turimą skolą sumažino beveik 15 tūkst. eurų – nuo 47 iki 32,5 tūkst. eurų.

Turtingiausiųjų dvidešimtukas

Lentelėje – turtingiausiųjų dvidešimtukas. Pirmoje vietoje Užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio sutuoktinė Austėja Landsbergienė. Ji viso deklaravo turto už beveik 18 mln. eurų. Antroje vietoje – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Vidmantas Dambrauskas, kurio turtas siekia 17,5 mln. eurų.

Trečioje vietoje europarlamentaras Viktoras Uspaskichas, deklaravęs turto, kurio vertė, kiek daugiau nei 7 mln. eurų. Ketvirtoje vietoje, kaip nurodo VMI, valstybės tarnautoja Giedra Subačienė, kurios deklaruoto turto vertė pernai siekė 6,3 mln. eurų. Penktasis – Gintaras Balčiūnas, kurio turto vertė beveik 6,3 mln. eurų. Jis – Valstybės kontrolėje dirbančios Sigitos Rojutės sutuoktinis.

Deklaracijos 2022 m. © VMI

Pateikiame ir šimto turtingiausių Lietuvos žmonių, kuriems privaloma deklaruoti savo turtą ir pajamas, sąrašą: