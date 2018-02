Jos duomenimis, šalies vadovę vasarį palankiai vertina 65,7 proc. Lietuvos gyventojų, o neigiamai – 20,8 procento. Praėjusio mėnesio apklausoje šie rodikliai atitinkamai siekė 65,8 proc. ir 18,7 proc. „Tai yra stabilus prezidentės vertinimas per daugelį mėnesių. (...) Įdomu, kad Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda šiuo metu turi lygiai tiek pat pasitikėjimo savo šalyje“, – BNS sakė „Vilmorus“ direktorius Vladas Gaidys. Susiję straipsniai: Partijų reitingai: gera žinia konservatoriams ir spyris socialdemokratams Naujausi reitingai: socialdemokratai aplenkė „valstiečius“ V. Matijošaitį palankiai vertina 56,4 proc. apklaustųjų, sausio apklausoje jo reitingas siekė 55,8 procento. Nepalankiai Kauno merą vasarį vertino 15,1 proc., o sausį – 13,5 proc. respondentų. Reikšmingai nesikeičia ir premjero Sauliaus Skvernelio reitingas – vasarį jis sulaukė 49,8 proc. palankių ir 27 proc. nepalankių vertinimų. Sausį šie rodikliai siekė 51,2 proc. ir 26 procentus. „Jo reitingas pastaruoju metu nesikeičia, nepriklausomai nuo pareiškimų ar įvykių“, – sakė V. Gaidys. Į palankiausiai vertinamų Lietuvos politikų penketuką taip pat pateko Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. V. Pranckietį vasarį palankiai vertino 46,7 proc., o nepalankiai – 19,2 procentų apklaustųjų. Sausį šie rodikliai siekė 42 proc. ir 17 procentus. Užsienio reikalų ministrą vasarį palankiai vertino 45,3 proc. apklaustųjų, sausį – 48,2 procento. Neigiamai vasarį L. Linkevičių vertino 17,3 proc. respondentų, o sausį – 15,9 procento. Pasak V. Gaidžio šiuo metu trys ministrai turi teigiamą vertinimų balansą, nors Vyriausybės darbo pradžioje labiau palankiai nei nepalankiai buvo vertinami visi Ministrų kabineto nariai. „Tai užsienio reikalų ministras L. Linkevičius, susisiekimo ministras Rokas Masiulis ir ūkio ministras Virginijus Sinkevičius“, – teigė „Vilmorus“ direktorius. Gyventojų apklausą dienraščio „Lietuvos rytas“ užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „ Vilmorus“ atliko vasario 9-18 dienomis.











