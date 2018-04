Šiuo metu Lietuvoje yra trys tokių medžiagų sąrašai, apimantys narkotines ir psichotropines medžiagas, draudžiamas arba leidžiamas jas vartoti tik medicinos tikslams. Tačiau aštuoni Seimo nariai pasiūlė papildyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikavimo pagrindus dar vienu kriterijumi. Parlamentarai argumentuoja, kad tai savo ruožtu leistų kurti ketvirtąjį narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą. Jį sudarytų medžiagos, galimos naudoti tik sveikatos ir ne su farmacijos produktais susijusios pramonės tikslams. Seimas po pateikimo 67 parlamentarams balsavus „už“ ir keturiems susilaikius priėmė svarstyti šį projektą ir perdavė jį nagrinėti komitetams. Projektą pristačiusi Seimo narė Laimutė Matkevičienė sakė, kad ketvirtasis narkotikų sąrašas leistų į jį įtraukti šiuo metu legaliai galimas nusipirkti, tačiau žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas, tokias kaip ga­ma-bu­ti­ro­lak­to­nas ir 1,4 bun­tan­dio­lis. Susiję straipsniai: Narkotikus socialiniuose tinkluose platinę klaipėdiečiai sulauks atpildo Su narkotikais pričiuptas vyras iškart išdavė pardavėją „Šia me­džia­ga at­vi­rai pre­kiau­ja­ma Lie­tu­vos rin­ko­je, daž­niau­siai per in­ter­ne­ti­nę pre­ky­bą, ji daž­nai mai­šo­ma su al­ko­ho­liu. (...) Už­ten­ka ši­to 2 mi­li­lit­rų įpil­ti į kok­tei­lį, kad ap­svai­gin­tų, ir jau dvie­jų to­kių kamš­te­lių už­ten­ka, kad žmo­gus ir mir­tų“, – per Seimo posėdį sakė parlamentarė. „Tai­gi ji sie­ja­ma su sun­kiais ne­pa­gei­dau­ja­mais reiš­ki­niais, nu­si­kal­ti­mais ir mir­ties at­ve­jais. Daž­nai ji va­di­na­ma „prie­var­ta­vi­mo nar­ko­ti­ku“. Šia me­džia­ga ap­svai­gin­tos mer­gi­nos sek­su­a­liai iš­nau­do­ja­mos be jo­kio pa­si­prie­ši­ni­mo, daž­nai net ne­su­vo­kia, kas vyks­ta ar vy­ko“, – pridūrė ji. „Lie­tu­vo­je vis daž­niau gar­siai ap­ta­ria­mi at­ve­jai, kai ši me­džia­ga pa­nau­do­ta to­kiems tiks­lams. Pa­žy­mė­ti­nas vie­nas iš naujausių at­ve­jų, kai gar­si ma­ne­ke­nė 2017 metų lap­kri­čio 20 dieną Klai­pė­do­je iš­kri­to iš vieš­bu­čio 14 aukš­to bal­ko­no, ga­li­mai pa­veik­ta šios me­džia­gos“, – kalbėjo L. Matkevičienė. Seimas taip pat svarstys siūlymą nustatyti laikinojo apribojimo priemonių pritaikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai tvarką. Siūloma nustatyti, kad laikinosios apribojimo priemonės veiklai su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis yra nustatomos tuomet, kai per Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo ankstyvojo perspėjimo sistemą arba iš Lietuvos kompetentingų institucijų gaunamas pranešimas, jog nuo atitinkamos naujos psichoaktyviosios medžiagos asmenį ištiko mirtis arba nustatyti apsinuodijimo atvejai. Laikinosios apribojimo priemonės naujai psichoaktyviajai medžiagai būtų taikomos, kol bus priimtas sprendimas įtraukti naują psichoaktyviąją medžiagą ar neįtraukti jos į Kontroliuojamų medžiagų sąrašus, bet ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Laikinojo apribojimo priemonių taikymo laikotarpiu bet kokia veikla su šiomis medžiagomis būtų draudžiama.











