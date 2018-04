Portalas nurodo išsiaiškinęs, kad organizacijoje, kovojančioje už lyčių lygybę, 2014 metais buvo gauti skundai iš viso dėl trijų vyrų darbuotojų elgesio. Skundus pateikė dvi praktikantės. Merginos nurodė, kad jų kolegos vyrai nuolat mėgino su jomis flirtuoti, laidė dviprasmiškus komentarus ir kvietė į pasimatymus. Viena praktikantė teigė, kad vyras ją nederamai lietė. Dėl vieno iš šių vyrų elgesio skųstasi ir anksčiau. Dėl merginų skundų buvo atlikti tyrimai ir dviem atvejais jie pripažinti pagrįstais. Juose minimi vyrai institute nebedirba. Iš dokumentų matyti, kad savo kaltę jie neigė. Trečiu atveju nustatyta, kad, kaip teigė praktikantė, įkyriai jai dėmesį rodęs vyras elgėsi nederamai, tačiau nepriekabiavo. Esami ir buvę instituto darbuotojai Politico.eu sakė, kad grupelės vyrų laidomi seksistiniai juokeliai buvo įprastas dalykas. Institute dirbusios moterys liudijo, kad nuo šių komentarų labiausiai kentėdavo praktikantės. Instituto direktorė Virginija Langbakk portalui teigė, kad seksualinio priekabiavimo problemas įstaigoje pavyko išspręsti. Ji taip pat pabrėžė, kad seksualinio priekabiavimo skandalas vertė darbuotojus vyrus jaustis puolamais. „Mes dirbame siekdami ne tik moterų įgalinimo, bet lyčių lygybės. Negalime turėti kovinio feminizmo grupių“, – sakė V. Langbakk. Vis dėlto direktorė pabrėžė, kad abiejų merginų skundai buvo priimti rimtai, o juos išnagrinėti ir paskirti deramas bausmes buvo dedamos didelės pastangos. Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra nepriklausoma Europos Sąjungos įstaiga, jos tikslas – prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visų sričių Europos Sąjungos (ES) politiką ir jos pagrindu formuojamą nacionalinę politiką, kovoti su diskriminacija lyties pagrindu, taip pat didinti ES piliečių supratimą apie lyčių lygybę.











