Poliklinikos jau dėlioja planus, kaip dirbs: patekti pas gydytoją bus sudėtingiau nei iki karantino

Poliklinikų planus dar turės įvertinti Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Vilniaus Karoliniškių poliklinikos direktorius Vismantas Matulas „Delfi“ teigė, kad jie būtų pasirengę maždaug 50 proc. intensyvumu (palyginti su tuo, kaip buvo iki karantino paskelbimo) atnaujinti paslaugas nuo kitos savaitės pirmadienio arba trečiadienio. Tai priklausys nuo to, ar Visuomenės sveikatos centras neturės planui pastabų.

Poliklinikos direktorius teigė, kad turimos mintyje visos planinės paslaugos, išskyrus odontologines. Karoliniškių poliklinika yra numačiusi, kad gydytojai specialistai dirbtų pakaitomis.

„Čia kalbame apie intervencines, invazines procedūras, kur kiekvienu atveju reikalingas kontaktas su pacientu. Pavyzdžiui, kardiologai, echoskopuotojai, chirurgai – jei turime kelis tos srities specialistus, tai vienu metu būtų po vieną veikiantį kabinetą. Vienas – rytinėje, o kitas – popietinėje pamainoje“, – sakė V. Matulas.

Taip pat, pasak direktoriaus, numatoma, kad po pacientą būtų priimama kas 45 minutes.

Šeimos gydytojai priimtų po pacientą kas pusvalandį







Pasak Karoliniškių poliklinikos direktoriaus, šeimos gydytojai daugiausiai teikia nuotolines paslaugas. Ir iki šiol, jei matė būtinybę, jie galėdavo priimti pacientą savo kabinete, sakė įstaigos vadovas.

Jo teigimu, kai bus atnaujintos paslaugos planiniams pacientams, šeimos gydytojai priims po pacientą kas 30 minučių, o ne kas 15 minučių, kaip būdavo iki karantino.

„Didesni laiko intervalai reikalingi tam, kad spėtume dezinfekuoti paviršius, išvėdinti patalpas, ir pacientai nesibūriuotų už durų – būtų tik po vieną arba du pacientus, kurie sėdėtų erdvėje, pakankamoje, kad būtų išlaikyti atstumai“, – sakė V. Matulas.

Pasak direktoriaus, šeimos gydytojai irgi dirbs pakaitomis.

„Stengsimės, kad rizikos grupės gydytojai toliau darbuotųsi nuotoliniu būdu. Taip pat esame išsiaiškinę, kurie gydytojai turi antraeiles pareigas. Tie gydytojai irgi turėtų dirbti daugiau iš namų, kad srautai nesimaišytų“, – sakė V. Matulas.

Reikės dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas

Pasak poliklinikos direktoriaus, atėjus į polikliniką galios bendros taisyklės.

„Kaukių dėvėjimas yra privalomas. Pacientams, kurie jų neturės, (greičiausiai, tokių nebus) mes jas duosime. Ir prašysime kiekvieno, įeinant į polikliniką, dezinfekuoti rankas“, – sakė V. Matulas.

Antakalnio poliklinika: prioritetu išlieka nuotolinės konsultacijos







Antakalnio poliklinikos atstovė atstovė Rūta Radzevičiūtė teigė, kad vadovaudamiesi valstybės operacijų vadovo sprendimu ši įstaiga jau irgi yra parengusi planą dėl paslaugų atnaujinimo.

„Šį planą šiandien (pirmadienį – „Delfi“) pateiksime Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, kuris įvertinęs plano turinį spręs dėl paslaugų atnaujinimo pradžios datos.

Prioritetas išlieka nuotolinės gydytojų konsultacijos, tačiau jei dėl paslaugos specifikos nuotolinė paslauga negali būti suteikta, tada gydytojas kviečia pacientą atvykti. Planuojame atnaujinti daugelį paslaugų išskyrus planines odontologines paslaugas ir kitas paslaugas, dėl kurių teikimo kiltų grėsmė pacientų arba darbuotojų saugumui“, – rašė R. Radzevičiūtė.

Pasak poliklinikos atstovės, pacientai konsultacijoms bus registruojami rečiau. Tai yra tarp pacientų bus išlaikomas ilgesnis tarpas, kuris bus skirtas patalpų dezinfekcijai ir vėdinimui.

Kaunas dėliojasi planus





Kauno Dainavos poliklinika © DELFI / Rafael Achmedov



Kauno miesto poliklinika kol kas aktyviai dėliojasi planus, kada galėtų atnaujinti darbą su planiniais pacientais, tačiau kol kas datos neskelbia. Kaip teigiama poliklinikos paskyroje išplatintame pranešime, tai įvyks artimiausiu metu.

„Veiklą atnaujinsime, kai tik būsime tinkamai pasiruošę būtinai infekcijų kontrolei, prioritetu laikant saugumą, užtikrinant pacientų ir darbuotojų apsaugą, ir pasirengę tvarką kaip teikti paslaugas didelės ir mažos rizikos grupėms priskiriamiems pacientams.

Primename, kad nuotolinės paslaugos kol kas lieka prioritetinės ir tik tuomet, jei problemų negalima išspręsti per atstumą, pacientai galės konsultuotis gyvai“, – rašoma poliklinikos žinutėje pacientams.

Pagrindinė atsakomybė už saugumą – įstaigos vadovui







Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė pirmadienį per pietus „Delfi“ teigė, kad jie buvo gavę tik vienos sostinės poliklinikos (Antakalnio) parengtą planą.

NVSC atstovė pabrėžė, kad labai svarbu, kad kiekviena įstaiga atsakingai parengtų savo planą.

„Jam parengti tikrai reikia daug laiko ir pastangų. Operacijų vadovo sprendime yra išdėstyti reikalavimai tam planui. (…) Įstaigos tikrai negali nusirašinėti viena nuo kitos. Jos turi tuos planus pasirengti pačios, atsižvelgdamos į norimas teikti paslaugas, infrastruktūrą, galimybes sudaryti atskiras komandas, valdyti pacientų srautus“, – sakė R. Lingienė.

NVSC, pasak R. Lingienės, įvertins tuos dokumentus.

„Noriu pabrėžti, kad atsakomybė yra įstaigos vadovo, (…) tačiau peržiūrėsime, ir paskui informuosime, jeigu reikės pakeitimų arba mūsų fizinio atvykimo“, – sakė R. Lingienė.

Dalis pacientų labai laukia susitikimų

Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė, šeimos gydytoja Toma Kundrotė tikisi, kad vos atlaisvinus paslaugų teikimą viskas tuoj pat nesugrįš į prieškarantininį ritmą.

„Manau, kad nuotolinės paslaugos dauguma atvejų išliks. Žmonės ateis ne vaistų prasitęsti arba tiesiog pašnekėti, ne kraujo tyrimų šiaip sau, o tokiais atvejais, kur yra tikrai būtina gydytojo apžiūra“, – sakė T. Kundrotė.

Gydytoja atviravo, kad dalis pacientų, ypač vyresnio amžiaus, labai laukia susitikimų.

„Kai kurie net nesupranta į kokį pavojų save stato. Ateina net dabar, kai durys dar užrakintos, patikrinti, ar vis dar užrakinta poliklinika“, – sakė T. Kundrotė.

Gydytojos manymu, nuotolinės konsultacijos pasiteisino.

„Jau pusantrų metų turime nuotolines konsultacijas, bet įstaigų vidinės tvarkos ilgai nebuvo iki galo paruoštos. Dabar, kai jos taip staigiai perėjo praktiškai tik ant nuotolinių konsultacijų, visi susitvarkė. Labai daug dalykų galima spręsti ir tokiu būdu“, – teigė T. Kundrotė.

„Gyvų“ konsultacijų bus mažiau

Praėjusią savaitę Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė daugelio pacientų ilgai lauktą žinią: didžioji dalis planinių paslaugų gydymo įstaigose bus atnaujintos artimiausiu metu, kai tam tinkamai pasiruoš pačios ligoninės ir poliklinikos.

Tai reiškia, kad pacientai jau artimiausiu metu, šią arba kitą savaitę, galės „gyvai“ konsultuotis su gydytojais, bus teikiamos planinės operacijos, procedūros ir kitos paslaugos. Žinoma, laikantis būtinų saugumo reikalavimų, kas svarbu siekiant užkirsti kelią koronaviruso (COVID-19) plitimui.

Tokia SAM siūlymui pritarta praėjusio trečiadienio Vyriausybės posėdyje.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga tuomet teigė, kad svarbiausia – tinkamai pasiruošti infekcijų kontrolei, prioritetu laikant saugumą, užtikrinant pacientų ir darbuotojų apsaugą.

Tai reiškia, kad įstaigų vadovai turės užtikrinti būtiną infekcijų kontrolę teikiant paslaugas pacientams. Registraciją būtina organizuoti taip, kad pacientai nesibūriuotų, o specialistų konsultacijas suplanuoti taip, kad išlaikytų tam tikrus laiko tarpus tarp vizitų, galėtų patalpas išvėdinti, dezinfekuoti.

„Be to, gyvų konsultacijų, bent artimiausiu metu, bus mažiau, nei iki krizės pradžios. Dėl to nusiminti nereikėtų, nes tai sėkmingai keičia nuotolinės konsultacijos, kurias vertina ir medikai, ir pacientai. Tai reiškia, kad nuotolinės paslaugos kol kas lieka prioritetinės ir tik tuomet, jei problemų negalima išspręsti per atstumą, pacientai galės konsultuotis gyvai“, – rašoma ministerijos pranešime.

Kol kas neteikiamos planinės odontologų paslaugos

Kol kas nebus teikiamos planinės odontologų paslaugos. Toks sprendimas priimtas, įvertinus tai, kad šios paslaugos priskiriamos prie labai aukštos rizikos paslaugų. Ir tai, kad odontologas, norėdamas saugiai teikti paslaugas savo pacientui, turėtų naudoti maksimalias apsaugos priemones, kurias naudoja medikai, dirbantys koronaviruso infekcijos židiniuose, pavyzdžiui, apsauginius kostiumus, akinius, pirštines, rašoma ministerijos pranešime.

Kaip ir iki šiol, taip ir toliau pacientams bus teikiamos skubios odontologinės paslaugos. Kitaip tariant tokios, kurių negalima atidėlioti, pavyzdžiui, išmuštas dantis, kraujuoja, pažymėjo ministerija.