Bet svetimi pinigai laimės neatneša – R. Machriną netrukus sulaikė policijos pareigūnai. Jie jau ir anksčiau buvo turėję reikalų su šiuo pavežėju, kai tyrė vagystę iš vieno taksi į namus važiavusio emigranto.

Nors pavežėjas ir šįkart kategoriškai kratėsi kaltės, tačiau sutiko nukentėjusiajam atlyginti žalą, teismas jį pripažino kaltu dėl vagystės, sukčiavimo ir pasinaudojimo svetima banko kortele – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Dambrauskienė nutarė R. Machrinui skirti 90 parų arešto bausmę, jos vykdymą atidedant vieneriems metams su intensyvia priežiūra.

„R. Machrinas padarė vieną apysunkį nusikaltimą ir du nesunkius, nors kaltės ir nepripažino, tačiau teisiamojo posėdžio metu išreiškė apgailestavimą dėl susiklosčiusios situacijos, morališkai įsipareigojo atlyginti žalą nukentėjusiajam, – nuosprendyje pažymėjo teismas. – Be to, jis vedęs, augina du nepilnamečius vaikus, nors šiuo metu ir nedirba, tačiau iki pat 2022 m. spalio mėnesio dirbo tiek užsiimdamas individualia veikla, tiek dibdamas samdomu darbuotoju, šiuo metu registruotas Užimtumo tarnyboje, savo nusikalstamomis veikomis padarė žalą nukentėjusiajam, o būdamas laisvėje galės greičiau ją atlyginti, todėl tai sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad bausmės tikslai R. Machrinui šiuo metu dar gali būti pasiekti be realaus arešto bausmės atlikimo ir galima jam paskirtą bausmę atidėti 1 metų laikotarpiui su intensyvia priežiūra.“

Teismas nusprendė, kad bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis negalės išeiti iš namų nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar gydymusi, jam taip pat uždrausta išvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Be to, jis taip pat įpareigotas atlyginti nukentėjusiajam turtinę žalą – teismas iš R. Machrino priteisė 800 eurų turtinei ir 300 Eur – neturtinei žalai atlyginti.

Tyrimas dėl vagystės, sukčiavimo ir pasinaudojimo svetima mokėjimo kortele buvo pradėtas, kai į policiją kreipėsi vienas vilnietis. Jis teigė, kad tą naktį su drauge buvo naktiniame klube, o kai iš jo išėjo, bandė išsikviesti taksi, bet nepavykus, nutarė pasinaudoti gatvėje stovėjusio taksi pavežėjo paslaugomis.

„Su juo nuvežiau draugę iki jos namų, išlipau, ją palydėjau, vairuotojas išvyko, o tada norėjau išsikviesti kitą taksi, bet pastebėjau, kad neturiu mobiliojo ryšio telefono, kurio dėkle taip pat buvo įdėta mano banko kortelė, – pasakojo jis. – Gerai, kad kišenėje turėjau grynųjų pinigų, tada su kitu taksi, taip pat stovėjusiu vietoje, grįžau į klubą, apsaugos darbuotojai ir pareigūnai atrakino klubą, galvojau, kad telefoną pamečiau ten, kur sėdėjau, bet nieko neradau – kadangi klube sėdėjome VIP zonoje tik dviese, daugiau niekas nei sėdėjo, nei prieidinėjo.“

Neradęs telefono, vyras grįžo namo ir ėmėsi priemonių blokuoti banko kortelę.

„Kadangi buvo savaitgalis, tai visi užskaitymai, kuriais buvo atsiskaitoma kortele, iš karto nusiskaitė, man nepavyko kortelės užblokuoti, o kai pirmadienį nuvažiavau į banką, man ištraukė išklotinę – pamačiau, kad buvo atsiskaitinėjama kortele, todėl nutariau kreiptis į policiją“, – nukentėjusysis sakė, jog bankas, gavęs policijos pažymą apie vagystę, į sąskaitą sugrąžino daugiau kaip 400 Eur, kurie buvo neteisėtai nurašyti nuo sąskaitos.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Pasak jo, tą naktį, kai jis pasigedo telefono ir jame buvusios banko kortelės, iš jos buvo nurašyta 418 Eur – 120 Eur buvo sumokėta vienai Vokietijos telekomunikacijų bendrovei už telefono sąskaitos papildymą, beveik 40 Eur – už maisto pristatymo į namus paslaugą, bei 260 Eur – už įvairius pirkinius Kinijos internetinėje parduotuvėje „Aliexpress“.

Savo mobiliojo ryšio telefono vyras bandė ieškoti ir naudodamasis telefono sekimo programėle, tačiau joje tepamatė tik tiek, kad ryšys su juo nutrūko netoli tos vietos, kur jis įsėdo į pavežėjo automobilį, o apie 8 val. ryto jau buvo atjungtas, jo nebuvo galima sekti, nes, ko gero, buvo išimta SIM kortelė.

Anot nukentėjusiojo, labiausiai jis nukentėjo dėl telefono praradimo – kadangi jį buvo išsipirkęs išsimokėtinai, toliau turėjo mokėti mėnesines įmokas, be to, prarado visą jame buvusią informaciją.

„Tai buvo ir vaizdo įrašai, ir kontaktai – dėl to mano darbas sustojo keliom dienoms, negalėjau dirbti, turėjau vykti į banką tvarkytis dokumentų dėl naujos kortelės išdavimo“, – sakė jis.

Kad taksi pavežėjas R. Machrinas pavogė keleiviui priklausiusį mobiliojo ryšio telefoną, policijos pareigūnai išsiaiškino gana operatyviai, tačiau baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras vis tiek kratėsi atsakomybės. Vykstant teismo procesui jis aiškino, kad taksi pavežėju jau nebedirba.

„Tuo metu dirbau pavežėju, pagal individualią veiklą, be jokios programėlės, imdavau klientus iš gatvės – prieina žmogus, paklausia kainos, pasakau ir važiuojame, – sakė jis. – Po šių įvykių mečiau pavežėjo darbą, daugiau nebedirbu.“

Jis tikino, kad dirbo su žmonai priklausančiu automobiliu, tokių atvejų, kai klientai palieka telefonus, dokumentus ar kitus daiktus, pasitaiko gana dažnai, tačiau juos visada sugrąžindavo.

„Gali būti, kad vežiau šioje byloje nukentėjusiuoju pripažintą vyrą, bet neprisimenu, – sakė jis. – Nemačiau jo telefono, gal kažkas kitas svetimas atsisėdo ir paėmė jį.“

Pavežėjas pripažino, kad anksčiau turėjo Vokietijos telekomunikacijų bendrovės mobiliojo ryšio kortelę, tačiau pažymėjo, jog ja jau apie dvejus metus nesinaudoja. Paklaustas, kaip nutiko, kad būtent jo vardu išduotu numeriu buvo atlikti užsakymai internetu tą pačią naktį, kai telefonas dingo, būtent iš vokiško telefono numerio panaudojant nukentėjusiajam priklausančios banko mokėjimo kortelės duomenis, R. Muchrinas sakė: „Aš „Aliexpress“ bei „Bolt food“ nesinaudoju, neįsivaizduoju, kaip maistas galėjo būti užsakytas „Bolt food“ iš vokiško telefono numerio – ir šiaip niekada gyvenime neužsakinėju, žmona su vaikais užsako.“

„Suprantu, kad gal žmogus mano automobilyje pametė telefoną, to neneigiu, bet gal kažkas kitas jį paėmė, esu pasiruošęs 200-300 Eur padovanoti žmogui morališkai“, – teisme sakė jis.

R. Muchrinas teisme pripažino, kad dėl panašios situacijos buvo teistas 2019 m., tačiau pažymėjo, jog teismo skirtą baudą yra sumokėjęs: „Ten panašus atvejis, bet visai kitokia situacija. Šiuo atveju nieko nepadariau, bet jeigu teismas taip nuspręs, teks grąžinti, kažkaip pasistengsiu po truputį. Jeigu kaltas esu, jei teismas taip nuspręs – taip, gailiuosi. Ne iš pykčio ar blogos valios iš ko nors pasipelnyti, net nesiruošiau ir nebuvo jokio noro vogti.“

Ankstesnį teistumą teismas R. Muchrinui priminė ne šiaip – tąkart jis taip pat buvo nuteistas dėl keleivio banko kortelės vagystės ir pasinaudojimo ja.

„Niekada nemaniau, kad susidursiu su tokiu įžūliu vairuotoju – man net nekilo minčių, jog jis taip gali pasielgti“, – tada sakė nusikaltimo auka tapęs emigrantas iš Vilniaus.

Bylos aplinkybėmis buvo nustatyta, kad taksi pavežėjas iš keleivio pavogė piniginę, kurioje įvairia valiuta buvo virš 200 Eur bei Jungtinėje Karalystėje esančiuose bankuose išduotos bekontaktės kreditinės mokėjimo kortelės. Jomis R. Machrinas atsiskaitė įvairiose Vilniuje esančiose degalinėse ir parduotuvėse.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Nukentėjusiuoju pripažintas emigrantas pareigūnams pasakojo, kad birželį trumpam grįžo į Lietuvą – vakare miesto centre susitiko su draugais, išgėrė alaus, o kai gerokai apsvaigo, apie 2-3 val. nakties nutarė važiuoti namo. Taksi automobilio jis net nekvietė – pamatė gatvėje stovintį automobilį vairuotojo pasiteiravo, ar šis laisvas.

„Nurodžiau adresą ir važiavau namo, – sakė ant galinės keleivio sėdynės sėdėjęs keleivis. – Buvau neblaivus, tačiau atminties nebuvau praradęs. Gerai atsimenu, kad atvykus į mano nurodytą vietą taksistui sumokėjau 8 Eur. Man išlipant iš automobilio vairuotojas atidarė duris ir net pasisiūlė palydėti iki namų, tačiau atsisakiau – nebuvau toks girtas, kad mane reikėtų vesti iki namų. Tą akimirką vairuotojas prie manęs buvo prigludęs, tuo metu nieko blogo neįtariau, bet dabar manau, kad būtent tuo metu jis iš mano rankinės ištraukė piniginę. Arba – ją netyčia palikau automobilyje ant galinės keleivio sėdynės.“

Kad į namus grįžo be piniginės, vyras pastebėjo tik kitą dieną, kai nutarė nueiti į parduotuvę apsipirkti.

„Draugai patarė kuo greičiau užblokuoti banko korteles, tačiau kadangi jos buvo išduotos ne Lietuvoje, greitai to negalėjau padaryti – ilgą laiką nepavyko susisiekti su bankais, – pasakojo nukentėjusysis. – Vėliau išaiškėjo, kad dviem man išduotomis bekontaktinėmis banko kortelėmis jau buvo atsiskaityta, neviršijant nustatyto limito.“

Jeigu banko kortelių emigrantas nebūtų užblokavęs, greičiausiai būtų patyręs dar daugiau žalos – piniginę pavogęs taksi pavežėjas kortelėmis bandė atsiskaityti ne tik iš karto po vagystės, bet ir kitą dieną, kai apie įvykdytą nusikaltimą jau buvo pranešta policijos pareigūnams. Kadangi kortelės jau buvo užblokuotos, atsiskaityti už prekes jam nepavyko.

Paaiškėjo, kad į degalines ir prekybos centrus atvažiavęs ir svetimomis bekontaktėmis kortelės atsiskaityti norėjęs taksi pavežėjas R. Machrinas net nebandė maskuotis, nors visose vietose, kuriose jis atliko neteisėtas atsiskaitymo operacijas, buvo įrengtos vaizdo kameros. Jų užfiksuoti vaizdai ir padėjo atskleisti nusikaltimus.

Nors ir įkliuvo su neginčijamais įrodymais, taksi pavežėju dirbantis vyras pareigūnams nenorėjo pripažinti, jog apvogė klientą – sukurta neįtikėtina istorija bandė įrodyti, kad nors ir atsiskaitinėjo svetimomis banko kortelėmis, tačiau tikrai jų nevogė ir nepadarė jokio nusikaltimo.

Per apklausą R. Machrinas pasakojo, kad į jo vairuojamą automobilį įlipo stipriai apgirtęs keleivis, kuris negalėjo nurodyti tikslaus adreso, todėl tik pasakė gatvės pavadinimą, o kai į ją buvo nuvežtas, paprašė vežti atgal į miesto centrą.

„Prie Mindaugo g. esančios parduotuvės „Maxima“ jis man padavė savo banko kortelę ir paprašė nueiti nupirkti cigarečių, – sakė taksi pavežėjas. – Po to nuvažiavome į degalinę, kur keleivis pasiūlė už jo pinigus į baką prisipilti degalų. Kadangi jam tada pasidarė bloga, jis išlipo prie degalinės, o aš nuvažiavau ir prisipyliau degalų, už kuriuos bekontakte kortele atsiskaičiau už kurą, o išvažiuojant iš degalinės į automobilį įlipo nukentėjusysis – būtent dėl to jo neužfiksavo degalinėje esančios vaizdo kameros. Tada nuvažiavome į miesto centrą, čia keleivis atsisakė apmokėti visą sąskaitą, todėl jį išlaipinau ir išvažiavau. Jis man liko skolingas apie 30-40 Eur.“

Ikiteisminio tyrimo metu vairuotojas ne kartą keitė parodymus, tačiau visą laiką tvirtino, kad keleivis pats siūlė pasinaudoti jo banko kortele, o galop jį išlaipino miesto centre. O dar vėliau kartą sutiko, kai taksistu taip pat dirbantis tėvas paprašė pagalbos – paskambinęs pasakė, kad nežino, ką daryti su keleiviu, kuris negali nurodyti savo adreso.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

„Nuvažiavęs pamačiau, kad automobilyje sėdi tas pats keleivis, jis vėl paprašė nueiti į parduotuvę nupirkti ko nors užkąsti – nuėjome ir nupirkome, o paskui tėvui pasakiau kliento adresą ir išvažiavau“, – neįtikėtiną versiją, kuri teisme buvo paneigta, sakė baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras.

Toks taksi pavežėjo pasakojimas pribloškė nukentėjusiuoju pripažintą emigrantą – specialiai iš Jungtinės Karalystės į teismo posėdį atvykęs vyras paneigė šio pasakojimus apie vos ne visą naktį trukusią kelionę po Vilniaus miestą. Anot jo, kaltinamojo toks pasakojimas prilygsta pasityčiojimui – iš pradžių apvogė, o paskui sukurtomis istorijomis savo auką bandė paversti kvailiu. Be to, taksi pavežėjo pasakojime net nėra jokios logikos – kuo reikia būti, kad taksi vairuotojui duotum savo banko korteles ir prašytum ne tik pirkti įvairių prekių, bet ir savanoriškai mokėti už degalus.

Taksi pavežėjo istorija neįtikino ir baudžiamąją bylą nagrinėjusio teisėjo.

„Kaltinamojo parodymus, kad nukentėjusiojo kortelėmis jis naudojosi pastarojo prašymu ir sutikimu, o kai kuriuose prekybos centruose iš viso nebuvo ir ja nesinaudojo, teismas vertina kaip siekį išvengti jam pareiktų kaltinimų“, – apkaltinamajame nuosprendyje nurodė teismas.

Be to, teismui nekilo abejonių, kad vairuotojas pavogė keleivio piniginę, kurios ikiteisminį tyrimą atlikusiems kriminalistams taip ir nepavyko surasti. Nebuvo surastos ir trys banko mokėjimo kortelės – supratęs, kad jomis daugiau negalės pasinaudoti, vairuotojas greičiausiai jas sunaikino.