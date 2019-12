„Šiandien gautas pareiškimas, pradėtas informacijos tikslinimas“, – BNS sakė policijos atstovas spaudai Ramūnas Matonis.

Viename vaizdo įraše matyti, kaip kinė besityčiodama pakelia nuo žemės ir tolyn nusviedžia kryžių, pastatytą Honkongo protestuotojų garbei.

„Išmesk jį čia. (...) Šiandien padarėme gerą dalyką. Mūsų tėvynė yra didi“, – kiniškai sakė ji.

Some Chinese vandalized crosses placed by Hong Kongers on Hill of Crosses in #Lithuania while laughing: