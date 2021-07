„Aš turiu draugą, o mano kaimynė yra ištekėjusi, gyvena su vyru ir vaikais, mes netikome, todėl nutarėme paskambinti vargingai gyvenančiai mano giminaitei“, – šiandien sako iki šiol reikalų su teisėsauga neturėjusi Šalčininkų rajono gyventoja 24 metų Sabina Jarinska.

Kaimynė, apie kurią kalbėjo Sabina, – 37 metų Natalija Vaskunovič. Ji taip pat buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn – prokurorai įtaria, kad Gojaus kaimo gyventojos kartu su viešnia iš Jungtinės Karalystės Natalija Liapina (37 m.) verbavo to paties kaimo gyventoją sudaryti fiktyvią santuoką su tamsaus gymio vyriškiu.

S. Jarinska ir N. Vaskunovič mano, kad į šią kriminalinę istoriją nebūtų net įsivėlusios, jeigu ne N. Liapina, kuri, beje, yra N. Vaskunovič pusseserė. Dėl prekybos žmonėmis apkaltintos moterys šią savaitę stojo prieš Vilniaus apygardos teismą.

Valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Ramūnas Šileika sakė, kad dar praėjusių metų sausio 11-sios vakarą per vakarėlį N. Liapina savo sugėrovėms pasiūlė surasti merginą, kuri fiktyviai galėtų ištekėti už užsieniečio. Moterys rankų nesėdėjo ir iš karto surado kandidatūrą – S. Jarinskos tetą; esą ši kaime yra žinoma kaip laisvo elgesio moteris, dažnai išgėrinėja, yra netekusi vaiko, kurį augina mažamečio tėvas.

Tą patį vakarą S. Jarinska ir N. Vaskunovič nuvyko į galimos nuotakos namus ir pasiūlė prisijungti prie vakarėlio. Nijolė (vardas pakeistas) iš karto sutiko, o kai buvo atvežta į N. Vaskunovič namus, kur ir vyko išgertuvės, apie pasiūlymą ištekėti už užsieniečio išgirdo iš „piršlienės“ N. Liapinos lūpų.

Pasak prokuroro, „nuotakai“ už fiktyvią santuoką buvo pažadėta sumokėti 15 tūkstančių eurų, be to, jai buvo žadama, kad sutuoktinis ją išlaikys pusę metų, bet kartu jie neprivalės gyventi, taip pat ir nereikės su juo turėti intymių santykių. Be to, už santuokos sudarymą Nijolei buvo žadama, kad ši gaus VIP kortelę, kuria galės atsiskaitinėti už ką tik norės, gyvens viešbutyje ir, svarbiausia, dėl fiktyvios santuokos jokių neigiamų padarinių nekils.

Nijolė iš karto sutiko, bet „piršlienė“ ir jos draugės pasiūlė neskubėti – visas aplinkybes aptarti ryte, kai išsiblaivys. Bet ir ryte Nijolė savo pažado nesikratė, todėl netrukus buvo nuvežta į pasų poskyrį, kur jai skubos tvarka buvo pagamintas pasas.

Bet kai „nuotaka“ apie savo planus netrukus išvykti gyventi į Jungtinę Karalystę ir čia susituokti už visiškai nepažįstamo vyro prasitarė savo artimiesiems, viskas žlugo – moteris suprato, jog greičiausiai ji pateks į nusikaltėlių spąstus ir bus parduota kaip lėlė.

Atsisakiusi vykti į Jungtinę Karalystę Nijolė kreipėsi į policiją – jos teigimu, N. Vaskunovič, kuri buvo sumokėjusi už paso gamybą 71 eurą, reikalavo grąžinti pinigus arba atiduoti pasą.

„Nukentėjusioji iki šiol bijo kalbėti apie tai, kas nutiko, prieš ją buvo panaudotas psichologinis smurtas, ji net kurį laiką slapstėsi, byloje taip pat yra duomenų, kad pas ją buvo vykstama į namus ir reikalajama sugrąžinti pinigus“, – sakė Nijolei teisme atstovaujantis advokatas. Jo prašymu baudžiamąją bylą nagrinėjantis teisėjas Arūnas Budrys nutarė nukentėjusiąją apklausti nuotoliniu būdu – ji neturės galimybės akis į akį susidurti su kaltinamosiomis.

Nukentėjusioji iš kaltinamųjų taip pat prašo priteisti 5 tūkst. Eur neturtinei žalai atlyginti.

Baudžiamojon atsakomybėn dėl prekybos žmonėmis patrauktos S. Jarinska ir N. Vaskunovič kaltę pripažįsta tik iš dalies ir sako, kad niekada nemanė, jog siūlydamos Nijolei ištekėti darė nusikaltimą, tuo metu N. Liapina kategoriškai kratosi atsakomybės – ji teisme savo poziciją sutiko išsakyti tik tuomet, kai bus apklaustos ne tik kartu teisiamos Gojų kaimo gyventojos, bet ir nukentėjusieji bei liudytojai.

„Nesupratau, kad tai yra nusikaltimas, – teisme sakė 37 metų N. Vaskunovič. – Nijolei buvo nupasakotas toks gyvenimas Jungtinėje Karalystėje, aš ir pati tokio norėčiau.“

Moteris pasakojo, kad tą vakarą jos namuose svečiavosi N. Liapina – vakarėlio metu moterys kalbėjosi apie bendrus pažįstamus, aptarinėjo jų gyvenimą.

„Kažkaip išėjo kalba apie Nijolę – ji graži mergina, bet paskutiniu metu apsileido, visiškai savęs neprižiūri, nuolat girtauja, – pasakojo N. Vaskunovič. – O tada N. Liapina pasiūlė jai padėti – sudaryti fiktyvią santuoką, taip pat sakė, kad Anglijoje padės šiai įsidarbinti, tik, aišku, jeigu ji pati norės. Pagalvojom, kad gal ir verta – išvažiuos iš kaimo, prasidės naujas gyvenimo etapas.“

Moteris sakė, kad su Nijole telefonu susisiekusi S. Jarinska pasiūlė kartu pavakaroti, o kadangi ši sutiko, jos nuvažiavo atsivežti.

„Nijolė pasakojo, kad jos buitis yra labai skurdi, net namo stogas yra kiauras, todėl N. Liapina paklausė, ar ši nenorėtų užsidirbti pinigų, – kalbėjo N. Vaskunovič. – Ji norėjo, todėl jai ir buvo pasakyta, kad reikės važiuoti į Angliją ir ištekėti už kažkokio vyriškio. N. Liapina labai gražiai nupasakojo ateitį – esą galės kartu su jaunikiu negyventi, nes šiam yra reikalingas tik antspaudas pase. Sakė, kad jis parūpins maistu, drabužiais, duos kažkokią VIP kortelę, kuria ji galės atsiskaitinėti. Be to, ji sakė, kad Nijolė galės dirbti, jeigu norės, ir gautus pinigus siųsti artimiesiems į Lietuvą, nes jos sutuoktinis pinigų nebūtų davęs.“

Kaltinamosios teigimu, kai Nijolė sutiko, N. Liapina net parodė nuotakos ieškančio jaunikio nuotrauką: „Nepamenu, kaip jis atrodė, tik žinau, kad jis yra tamsaus gymio“.

Tokiam Nijolės pasirinkimui pritarė ir S. Vaskunovič su S. Jarinska: „Mes sakėme, kad važiuok ir užsidirbk pinigų, gal tuomet kaime visi pamirš tavo girtuokliavimus, atsistosi ant kojų Anglijoje ir į Lietuvą grįši turtinga.“

Į Londoną nuotaka turėjo išskristi jau po kelių dienų, todėl skubiai reikėjo pagaminti asmens dokumentą, nes Nijolės asmens tapatybės kortelė buvo sugadinta. Bet moterys rado sprendimą – pasų poskyryje užsakė pasą, kuris buvo pagamintas per parą. Tiesa, prieš tai Nijolė buvo aprengta gražesniais drabužiais, o naujų turguje prieš kelionę buvo pažadėjusi parūpinti N. Liapina.

„Aš Nijolės tris kartus klausiau, ar tu tikrai sutinki fiktyviai susituokti, – sakė S. Vaskunovič. – Kadangi ji neabejojo savo sprendimu, daviau jai pinigų pasui pagaminti, bet kai jis buvo padarytas, Nijolė pakalbėjo su savo motina ir pasakė, jog niekur nevažiuos, o jeigu nuo jos neatstosime, mus apskųs policijai – esą ją norėjome parduoti. Aš labai nustebau, sakiau, važiuojam į policiją, išsiaiškinsime, ar tai yra nusikaltimas, bet taip ir nenuvažiavome.“

Moteris neneigė, kad iš Nijolės reikalavo pinigų, kuriuos ji buvo sumokėjusi už paso gamybą skubos tvarka, o kadangi ši neturėjo, kartą net pareikalavo atiduoti dokumentą: „Sakiau, kad jį suplėšysiu ar sukarpysiu, nes juk aš už jį sumokėjau.“

Kad Nijolę ketinta parduoti kaip nuotaką, kalbos kaime pasklido akimirksniu.

„Visi kalbėjo, kad aš esu sąvadautoja ir norėjau ją parduoti“, – piktinosi S. Vaskunovič. Ji pridūrė, kad ir dabar kaime mato nukentėjusiąją, tačiau su ja bendrauja.

Tuo metu S. Jarinska prisipažino, kad už nuotakos suradimą jai ir S. Vaskunovič buvo pažadėtas atlygis – po 300 eurų. Tada niekur nedirbančiai S. Jarinskai tai buvo dideli pinigai, todėl ji, kaip pati sakė, labai norėjo, jog Nijolė išvažiuotų ir ištekėtų Jungtinėje Karalystėje.

„Nemaniau nieko blogo dėl to, kad ji susituoks – juk santuoka yra santuoka, tereikia tik susituokti, – teisme sakė ji. – N. Liapina sakė, kad yra jaunas vaikinas, kuriam reikia sudaryti santuoką. Aš turiu vaikiną, S. Vaskunovič – vyrą ir vaikų, todėl ir pasiūlėme Nijolę, galvojome, kad jai gero darome – ji atsities, galės pradėti naują gyvenimą, susigrąžins sūnų. Aišku, neslėpsiu, aš taip pat norėjau gauti žadėtus pinigus.“

Atsakomybėn patraukta S. Jarinska tikino, kad nesijaučia prekeive žmonėmis, tačiau save kaltino tik dėl to, jog tą vakarą į vakarėlį išgerti pakvietė Nijolę. „Ji mano teta – mamos pusseserė, norėjau jai padėti, nemanau, kad ją įkalbinėjau, ji turėjo galimybę pasakyti ne“, – sakė kaltinamoji.

Jeigu teisme bus įrodyta kaltinamųjų kaltė, joms grės laisvės atėmimo nuo dviejų iki šešerių metų bausmė.