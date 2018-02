„Patikslinus įvykio aplinkybes, šiandien pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 167 straipsnį“, – BNS sakė policijos atstovas spaudai Ramūnas Matonis. Jo minėtas straipsnis numato, kad tas, kas neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. R. Kazėnienės vyras į policiją kreipėsi sekmadienį, kai pastebėjo iš po jos automobilio iškritusį įtartiną daiktą. Pareigūnės teigimu, per juodą daiktą ėjo elektros srovė, jis turėjo laidą ir mygtuką. „Jis mums sukėlė įtarimų, nes tai buvo ne vienintelė keista aplinkybė“, – kalbėjo R. Kazėnienė. „Namuose esanti kamera, kuri fiksavo mano ir vyro automobilių stovėjimo vietą, vasario 17 dieną 2 valandą nakties nustojo įrašinėti ir galimai buvo „nulaužta“ nuotoliniu būdu, nes visos kitos kieme buvusios kameros veikė“, – pridūrė ji. Pernai pavasarį tuo metu Kauno tardymo izoliatoriaus buhaltere dirbusi R. Kazėnienė pranešė apie pažeidimus šioje įstaigoje. Po to vykusio tarnybinio patikrinimo metu atsistatydino Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė, o po tyrimo atleistas Kauno tardymo izoliatoriaus vadovas. Vasarą R. Kazėnienei apie pažeidimus izoliatoriuje Kaune pranešus antrą kartą, tai įsiūbavo patikrinimus ir kitose bausmių vykdymo įstaigose. Bendrovė „Niklita“ šiuo metu Kauno apylinkės teisme bylinėjasi su R. Kazėniene dėl galimo garbės ir orumo pažeidimo. Ši įmonė figūruoja patikrinimų kalėjimų sistemoje išvadose. R. Kazėnienė spėja, kad jai gali būti daromas spaudimas dėl jos darbo. „Vienareikšmiškai tai yra dėl mano darbo, daug galvų neteko savo darbo vietų, neteko tų pasisavinimo šaltinių“, – sakė pareigūnė. Šiuo metu ji dirba Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiąja specialiste.











