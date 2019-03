Iš viso per išankstinį balsavimą antrajame merų rinkimų ture policija gavo 25 pranešimus apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais. Penktadienį policija surašė administracinio nusižengimo protokolą Vilniaus apskrityje. Anksčiau tokie protokolai buvo surašyti Alytaus ir Tauragės apskrityse. Pareigūnai taip pat tęsia Utenos ir Šiaulių apskrityse per šį laikotarpį pradėtus ikiteisminius tyrimus. Savivaldybių patalpose buvo galima balsuoti trečiadienį ir ketvirtadienį, balsavimas namuose vyksta penktadienį ir šeštadienį. Namuose balsuoti gali neįgalieji, ligoniai, sunkios sveikatos būklės senjorai, jie prašymą turėjo pateikti iš anksto. Rinkimų dieną sekmadienį balsavimas apylinkėse prasidės 7 ir baigsis 20 valandą. Antrojo turo renkant merus prireikė 41 savivaldybėje. Jame rungiasi du daugiausiai balsų pirmajame surinkę kandidatai. 19 savivaldybių vadovą išsirinko jau per pirmąjį turą prieš dvi savaites.

