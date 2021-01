Tai reiškia, kad į paveiktų šalių sąrašą įtraukiama ne tik Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė bei Pietų Afrikos Respublika, tačiau ir daugiau šalių, kuriose nustatytas mutacijų plitimas. Taip pat paveiktų šalių sąrašas papildytas tomis ES šalimis, kurios Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro žemėlapiuose pažymėtos raudona spalva.

Visiems keliautojams taikomas reikalavimas turėti tyrimą ir izoliuotis.

Šiuo metu jau daugelyje ES ir pasaulio šalių fiksuojami naujų koronaviruso mutacijų atvejai, tačiau 7 pasaulio šalyse stebimas susirūpinimą keliančių naujų koronaviruso mutacijų plitimas: tai Airija, Danija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Nyderlandai, Brazilija, Izraelis ir Pietų Afrikos Respublika.

Visiems nuo pirmadienio (š. m. sausio 25 d.) iš paveiktų šalių atvykusiems asmenims bus privaloma turėti tyrimo rezultatą, atliktą 48 val. iki atvykimo, arba atlikti tyrimą atvykus į Lietuvą. Taip pat visiems privaloma 14 dienų izoliuotis, su galimybe susitrumpinti izoliaciją, savo lėšomis 10 dieną atlikus tyrimą.

Svarbu pažymėti, kad išlieka skirtingos izoliacijos sąlygos atvykusiems iš šalių, kur plinta mutacijos, ir iš kitų šalių. Iš mutacijų paveiktų šalių izoliavimo sąlygos griežtesnės: negalima pasivaikščioti, o palikti izoliacijos vietą galima, kai žmogui reikalinga skubi medicinos pagalba ir dėl to vykstama į gydymo įstaigą, taip pat vykstant į mobilų punktą. Gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) leidimą, izoliacijoje esantys asmenys gali vykti į laidotuves, pakeisti izoliavimo vietą ar nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigą kitoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Iš šalių, kuriose nustatytas viruso mutacijų plitimas, atvykę asmenys gali izoliuotis atskirame bute ar name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto ar namo aukšte arba atskirame izoliuotame kambaryje su atskiru sanitariniu mazgu. Izoliuotis galima tik su kartu keliavusiais asmenimis, išskyrus nepilnamečius, kurie gali gyventi su nekeliavusiais šeimos nariais, kuriems tenka izoliuotis tam pačiam laikui.

Atvykusiems iš kitų paveiktų šalių galima pasivaikščioti 1 km atstumu, palikti izoliacijos vietą be NVSC informavimo ar leidimo pagal nustatytą priežasčių sąrašą. Be to, jie gali izoliuotis tame pačiame bute su nekeliavusiais šeimos nariais, tik kitame kambaryje, apribojant judėjimą namuose ir sumažinant dalijimąsi bendra erdve.

Ministerija pažymi, kad tam tikrais atvejais izoliacija gali būti netaikoma. Išimtinėms profesijų grupėms ir atvykstantiems dėl svarbių medicininių priežasčių ar svarbiais šeimos reikalais (į laidotuves ar terminalinės būklės pacientų lankymui) privalomas tik testas dėl koronaviruso. Iš trečiųjų šalių atvykusiems užsieniečiams tokių išimčių sąrašas yra dar trumpesnis.

Visiems tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis nei izoliuotis, nei atlikti tyrimo nereikia.

Svarbu pažymėti, kad persirgusiems ar vakcinuotiems pagal pilną vakcinacijos schemą taip pat nei testuotis, nei izoliuotis nereikia, jeigu yra gydymo įstaigos pažyma ar skiepijimų sertifikatas (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų k.) apie persirgimą 90 dienų laikotarpiu iki atvykimo arba atliktą vakcinaciją.

Griežtinimo priemonių keliautojams imtasi, atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) skelbiamą naujausią rizikos vertinimą. Kaip pabrėžia ECDC, virusai nuolat kinta dėl vykstančių mutacijų. Kai kurios iš jų neturi didesnės reikšmės viruso plitimui, tačiau dėl kai kurių virusas gali plisti greičiau ar sukelti sunkesnės formos susirgimą. Šiuo metu pasaulyje yra stebimos kelios koronaviruso, sukeliančio COVID-19 ligą, mutacijos, kurios kelia grėsmę dėl didesnio plitimo greičio ir dėl to prastėjančios epidemiologinės situacijos.

Pagal naujausią turimą informaciją, tokių koronaviruso mutacijų įvežimo ir išplitimo ES tikimybė yra vertinama kaip didelė arba labai didelė. O atsižvelgiant į didesnį mutavusio koronaviruso sukeliamos infekcijos plitimo greitį, tikėtina, kad tai išaugintų į ligonines guldomų užsikrėtusiųjų skaičių, taip pat mirčių skaičių, ypač tarp rizikos grupėms priklausančių asmenų – vyresnio amžiaus žmonių ir žmonių, turinčių lėtinių ligų.

Siekiant sulėtinti naujų koronaviruso mutacijų įvežimo ir išplitimo šalyse riziką, kartu su kitų nemedicininių koronaviruso prevencijos priemonių taikymu, ECDC rekomenduoja atsisakyti nebūtinų kelionių, taip pat sustiprinti keliautojams taikomas priemones, tarp jų ir testavimą bei izoliavimą, ypač atvykstant iš teritorijų, kuriose stebimas naujų koronaviruso mutacijų plitimas.

Paveiktų šalių virtualų žemėlapį, kurį pagal šviesoforo principą rengia ECDC, galima stebėti čia.

Paveiktų šalių sąrašas yra skelbiamas kiekvieną penktadienį, o įsigalioja pirmadienį ir galioja savaitę.