Pokalbiai su Bidenu Kremliaus neatgrasė: jau viešai braižo Baltijos šalių okupacijos planus

Nuoseklus įtampos didinimas iš Kremliaus pastarosiomis savaitėmis jau padarė tai, ko mažų mažiausiai siekė Rusija: atkreipė Vakarų dėmesį – apie galimą konfliktą su Maskva dabar kalbama nuo Vilniaus iki Vašingtono.

Prie Ukrainos sienų tebetelkiamos Rusijos karinės pajėgos toliau plūsta į naujas, laikinas bazes, kurios nepritaikytos ilgam žiemojimui. Vaizdai, kaip geležinkeliais gabenama ir prie stotelių pasienyje su Ukraina čia pat iškraunama karinė technika – nuo šarvuočių, tankų iš tolimiausių Rusijos kampelių ir elitinių, „gvardijos“ titulą turinčių sausumos pajėgų dalinių iki toliašaudės artilerijos jau tapo kone kasdienybe. Tuo pat metu Rusija pasitelkė vis ugningesnę retoriką, kurioje netrūksta ultimatumų bei dingsčių pradėti didelio masto karinį konfliktą.



Ir Jei Joe Bidenas savo skambučiu V. Putinui, o vėliau ir Bukarešto 9-ukui – devynių Vidurio ir Rytų Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos lyderiams dar turėjo vilčių sumažinti įtampą, pamėginti atgrasyti Rusiją, nuraminti Ukrainą, įtvirtinti paramą Baltijos šalims ir svarbiausia – deeskaluoti situaciją, tai šie tikslai, bent jau kol kas, panašu, nėra pasiekti: Rusijos pajėgos nesitraukia, o JAV

suintensyvino stebėseną Ukrainoje ir Baltijos šalyse žvalgybiniais pajėgumais.





Be to, dėl J. Bideno skambučių bei komentarų kilo nemažai kritiškų klausimų: viešai Lietuva ir kitos arčiau Rusijos esančios NATO narės remia Vašingtoną, akcentuoja vienybę. Tačiau privačiai ir ne tik išsakoma daug abejonių dėl JAV pasirinktos taktikos – kalbėtis su V. Putinu, kalbėtis keistais formatais – mažomis ir didelėmis NATO šalimis atskirai, o ne bendru Aljanso sutarimu.

Ženklų, kad Rusija būtų linkusi siekti kompromisų nesimato. Dar daugiau, Rusija jau pateikė ypač įžūlius reikalavimus, puikiai suprasdama, NATO juos atmes. Tad kas toliau? Ar pesimistinis scenarijus neišvengiamas?

Kodėl nekalba NATO formatu?

Kad tai yra realu, kad yra labai daug požymių, jog „gali išsipildyti ir pats blogiausias scenarijus – karinė intervencija į suverenios, nepriklausomos valstybės teritoriją“ po pokalbio su J. Bidenu pripažino ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

Kol Lietuvoje didesnis dėmesys sutelktas į skandalą dėl „Belaruskali“ trąšų ir ministrų atsakomybės, dvejose iš eilės spaudos konferencijose prezidentūra ne šiaip leido suprasti, kad padėtis yra labai rimta, bet ir užuominomis išreiškė Lietuvos bei kitų regiono šalių signalizuojamą nerimą dėl J. Bideno pasirinkto krizės sprendimo būdo.

„Putinas yra pokalbio su Bidenu laimėtojas. Skandalinga, kad jis kviečiamas spręsti Rytų Europos likimą su „dideliais vaikinais“. Bidenas ant sidabrinės lėkštutės Putinui pateikė tai, ko jis nori“, – nusivylimo neslėpė buvęs Estijos kariuomenės vadas, europarlamentaras Riho Terrasas.

