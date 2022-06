„Žiūrėk, „Vičiūnų“ grupė čia akcijų neturi, tai, kad kalbame apie stadioną. (…) Dabar mes ne ta tema kalbame“, - pamokė V. Matijošaitis.

Perklaustas, kada „Vičiūnų grupė“ pasitrauks iš Rusijos rinkos, jis atsakė klausimu: „dabar galvoji ką, čia „golą“ man įmuši? Klauskite apie stadioną“.

Nebuvo linkęs V. Matijošaitis atsakinėti ir į klausimą, ar sieks trečios mero kadencijos.

„Kaip gerai, kad galėčiau pagal kažkokius kriterijus atrinkti jus (žurnalistus - „Delfi“), tai „biški“ sveikesni būtų klausimai“, - atsakė meras.

Sulaukęs kitos žurnalistės patikslinimo, kad tas klausimas domina ne tik vieną konkretų žurnalistą, o tai yra visiems aktualus klausimas, jis trumpai tepasakė: „nežinau, dar nesugalvojau“. Sakė, kad paskelbs, kai sugalvos.

Matijošaitis: iki Kauno stadiono atidarymo liko maksimum mėnuo ir dvi savaitės

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis tvirtina, kad Kauno Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcija sėkmingai eina pabaigos link. Pasak jo, Kaunas pastaruosius dvejus–trejus metus labai stipriai išsiplėtė sportinėje infrastruktūroje, tiek atidarant ledo areną, tiek baseiną prie Žalgirio arenos, kuris yra vienas didžiausių apimant Baltijos šalis ir Lenkija.

„Susirinkome pasidžiaugti, kad Kaunas ryškiai 1:0 laimi prieš Vilnių. Šiai dienai stovime stadione, kuriam iki atidarymo liko mėnuo ir maksimum dvi savaitės, sukabinsime tablo, žolę pasodinsim ir t.t.“, – trečiadienį žurnalistams Dariaus ir Girėno stadione teigė V. Matijošaitis.

Meras tvirtina, kad koncesininko šiuo metu stadionas neturi, dėl buvusios pandemijos bei neaiškumo, kokia bus darbų eiga. Anot jo, šiuo metu viskas darbų prasme vyksta pagal planą.

„Netgi galiu pasidžiaugti, kad matau, jog šis stadionas bus turbūt pigiausias Baltijos šalyse, nes mums jo kaina išeis apie 43 mln. eurų. Lygiai tokio paties dydžio Vilnius planuoja žymiai brangiau ir taip toliau, bet mes kitų pinigų neskaičiuojame“, – sakė V. Matijošaitis.

Jo teigimu, atidarymo data priklausys tiek nuo įvairiausių likusių darbų stadione, tiek nuo to, kaip seksis parinkti koncesininką.

„Čia reikės ir futbolo varžybas suorganizuoti, kažką įdomiau padaryti, kaip sakoma, čia ne mero, o jaunimo darbas“, – aiškino Kauno meras.

ELTA primena, kad Kaune baigiama Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcija. Po jos, stadionas atitiks ketvirtąją UEFA kategoriją.

Daugiafunkciame sporto centre vyks ne tik aukščiausio lygio futbolo rungtynės, bet ir didieji koncertai bei kiti renginiai.

Žalia veja turės automatinę laistymo sistemą, atitiks aukščiausius standartus. Varžybos čia galės vykti ištisus metus. Stadione suplanuota įrengti keturias atramas prožektoriams ir sumontuoti kelis šimtus šviestuvų virš tribūnų.

Užbaigus greta vykstančias uždaro maniežo statybas, ateityje stadionas pretenduos ir į tarptautinius lengvosios atletikos čempionatus.

Žurnalistų sąjunga smerkia Kauno mero elgesį su reporteriais

Lietuvos žurnalistų sąjunga trečiadienį pasmerkė Kauno mero Visvaldo Matijošaičio elgesį su žurnalistais, klausinėjusiais apie jam iš dalies priklausančios „Vičiūnų grupės“ pasitraukimą iš Rusijos ir planus kandidatuoti trečiai kadencijai.

Dalyvavęs Kauno Dariaus ir Girėno stadiono statybų apžvalgoje Kauno meras pareiškė, jog norėtų „pagal kažkokius kriterijus“ atrinkti žurnalistus, kuriuos kviestų užduoti klausimus.

„Biškį sveikesni būtų klausimai“, – sakė meras.

Taip nuo 2015 metų Kauno miesto savivaldybei vadovaujantis V. Matijošaitis kalbėjo klausiamas, ar ketina kandidatuoti į merus trečiai kadencijai.

Paklaustas apie tai, kada „Vičiūnų grupė“ pasitrauks iš Rusijos rinkos, savivaldybės vadovas atsakė: „Žiūrėkite, čia „Vičiūnų grupė“ akcijų neturi. Taip kad kalbame apie stadioną“.

Dar kartą klausiamas to paties, V. Matijošaitis žurnalistui sakė: „Dabar galvoji, kad čia golą man įmušei? Klauskite apie stadioną“.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius BNS sakė, kad „vienareikšmiškai smerkia“ Kauno mero elgesį su reporteriais.

„Tai – gėdingas elgesys“, – kalbėjo jis.

„Politikos abėcėlę galima išmokti per pirmus politikavimo metus, o pagrindinis abėcėlės dalykas yra tas, kad ne politikas renkasi žurnalistus ir klausimus, o žurnalistai pasirenka klausimus ir politikas į juos atsakinėja. Jeigu per septynerius metus meras to nelabai išmoko, siūlau jam aiškiai atsakyti, kad nepretenduos į jokį politinį postą“, – sakė D. Radzevičius.

Pasak jo, V. Matijošaičio pasisakymai yra „rytietiško politiko“ komentarai, o tokiu elgesiu meras pažeidžia pagrindinius viešojo administravimo, valstybės valdymo principus dėl veiklos skaidrumo, atskaitomybės ir viešumo.

„Panašiai Aliaksandras Lukašenka Baltarusijoje komentuoja. Tai nežinau, panašu, kad ir „Vičiūnų grupės“ verslai Rytuose turi tam tikrą poveikį“, – tvirtino D. Radzevičius.

Vasarį prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą ir Lietuvos bei kitų Vakarų šalių verslams masiškai traukiantis iš Rusijos, „Vičiūnų grupė“ pranešė stabdanti gamybą fabrike Tilžėje. Vėliau sulaukusi kritikos patikslino, jog gamybą tęs, kol turės žaliavų, ir per kelis mėnesius parduos verslą. Jos produkcija iki šiol parduodama Rusijoje ir kitose Rytų rinkose.