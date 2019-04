Po Zelenskio triumfo Ukrainoje piešia gana netikėtą scenarijų: jis panaudojo labai gudrią strategiją

Apie tai, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje – pokalbis „DELFI dienoje“ su politologu Vyčiu Jurkoniu ir buvusiu Ukrainos ekonomikos ministru Aivaru Abromavičiumi.

„Daugiau ar mažiau būtų galima sakyti, kad rezultatai yra tikėti, reikia pasveikinti Ukrainą, kad demokratijos egzaminas išlaikytas, bloga žinia, kad labai daug dar lieka neaiškumų, ką šis pirmas turas reiškia – rizikų daug. Klausimas kyla, kokį turinį slepia Zelenskis.

Yra didelė nežinomybė, jeigu būtume optimistai, sakytume, kad jeigu bus dori žmonės, bus gerai, tačiau yra nuogąstaujančių dėl sąsajų su oligarchais. Piešiasi labiau pesimistinis variantas. Sutrikimo yra tikrai pakankamai nemažai“, - DELFI laidoje tikino politologas.

Tuo tarpu A. Abromavičiaus nuomone, pagrindinė šių rinkimų lyderio vertybė – siekis kovoti su korupcija ir polinkis į vakarietiškas vertybes.

Jis taip pat papasakojo, kokia atmosfera tvyrojo Zelenskio rinkimų štabe visą sekmdienį.

„Taip, aš vakar visą dieną, kai buvo skaičiuojami balsai, praleidau Zelenskio štabe. Atmosfera buvo fantastiška, to nebuvo per visą Ukrainos istoriją, štabas labai atviras komunikacijoms, nuotaika pakili, niekas per daug nešventė, pati rimčiausia kova dar laukia“, - telefonu sakė A. Abromavičius.

Jis taip pat tikina, kad yra viena ypač didelė pretenzija, kuri gali būti skirta P. Porošenko.

„Ukraina prisijungė prie kitų pasaulio šalių, kur yra didžiulis gyventojų poreikis politikoje matyti naujus veidus, tai matome ir Lietuvoje, Zelenskis gavo daugiau balsų nei Tymošenko ir Porošenko kartu sudėjus. Zelenskio vertybės artimos mano vertybėms, tikiu, kad kova su korpucija jam bus svarbiausia, manau, jis nusiteikęs priimti vakarietiškus idealus.

Porošenka padarė teigiamų dalykų, kariuomenės atžvilgiu, nors būta ir daug skandalų, bet pagrindinė pretenzija jam – nebuvo kovos su korupcija“, - DELFI laidoje kalbėjo buvęs Ukrainos ekonomikos ministras.

Politologas V. Jurkonis pabrėžė, kad Zelenskio strategija buvo labai gera – jis stengėsi apie save kalbėti labai atsargiai.

„Aš manau, kad Porošenkos strategija buvo konservatyvi. Reikia pabrėžti, kad jis pastaruosius mėnesius buvo kritikuojamas, jis buvo dėmesio centre. Tuo tarpu Zelenskis yra kaip naujas baltas popieriaus lapas. Antrame turime galime sulaukti daugiau informacijos apie jį patį, apie ryšius su oligarchais. Jo komunikacija buvo labai atsargi, nes tai potencialiai galėjo jam pakenti. O Porošenkos atveju, jo pozicija tarptautinėje politikoje išlieka. Tikriausiai nesutarimai su politiniais oponentais – pagrindiniai jam išsakomi priekaištai“, - sakė politologas.

V. Zelenskis atsisakė tradicinių rinkimų kampanijos renginių, debatų, beveik nedalino interviu ir vietoje to dalyvavo pasirodymuose su savo komikų trupe.

Jį kaip politiką išpopuliarinęs serialas „Tautos tarnas“ (Sluga naroda) buvo transliuotas per patį kampanijos įkarštį. Praėjusią savaitę, nepaisant kritikos apie galimus rinkimų įstatymų pažeidimus, taip pat pasirodė nauja serialo dalis.

Jeigu V. Zelenskis laimėtų balandžio 21 dieną vyksiantį antrą rinkimų turą, jis perimtų vienos iš skurdžiausių Europos šalių, kovojančių su Rusijos remiamais separatistais jos rytuose, valdymą.

41-ių komikas dar nėra detalizavęs, ką nuveiktų būdamas prezidento poste, o jo vienas rinkimų šūkių buvo: „Jokių pažadų. Jokių atsiprašymų“.

Nepaisant nerimo dėl šio kandidato neapibrėžtumo, jo šalininkai teigia, kad tik naujas veidas gali išvalyti Ukrainos politiką.

Vis dėlto aktorius yra kaltinamas esant ukrainiečių oligarcho Ihorio Kolomoiskio „marionete“, bet V. Zelenskis neigia turintis su juo kokių nors ryšių.