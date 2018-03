Liemenes įsigyti policija siekė per tarpininką – Vidaus reikalų ministerijai pavaldų Ginklų fondą, tačiau prieš daugiau nei mėnesį VPT, įžvelgusi galimų pažeidimų dėl konkurencijos, įpareigojo nutraukti procedūras. „Neperšaunamų liemenių pirkimas, kurį pagal įgaliojimą vykdė Ginklų fondas, buvo nutrauktas, todėl ruošiamasi skelbti pakartotiną pirkimą. Liemenių techninė specifikacija koreguojama minimaliai, tik tiek, kiek buvo koreguota pagal tiekėjų prašymus pirmojo pirkimo metu“, – BNS nurodė Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Revita Janavičiūtė. Susiję straipsniai: Vėl ieškoma nuolatinio Ginklų fondo vadovo Policijos atstovė taip pat nurodė, kad kitą savaitę rengiamas susitikimas su daugiau nei 20 gamintojų atstovais, bus išklausytos jų nuomonės ir pageidavimai, atsižvelgiant į juos gali būti koreguojami pirkimo techniniai reikalavimai. Šįkart konkursą policija vykdys pati. VPT, įpareigodama nutraukti pirkimus, argumentavo, kad techninėje specifikacijoje nurodyta liemenės medžiaginės dalies – įmautės konstrukcija, medžiagų reikalavimai atitinka vieno gamintojo, t.y. „Safariland“ gaminamas liemenes. Taip pat tarnybai kliuvo reikalavimas, jog tiekėjai turėtų pateikti liemenių pavyzdžius dar nepasibaigus paraiškų pateikimo terminui. Tarnybos nuomone, tai diskriminuoja šiuo metu dar neturinčius prekės tiekėjus. VPT atkreipa dėmesį, kad nors konkurse registravosi 24 tiekėjai, pasiūlymus pateikė tik du – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) bei įmonė „Arveka“. Pastaroji įmonė galiausiai pripažinta laimėjusi konkursą. „Ši aplinkybė tik patvirtina, kad techninė specifikacija surašyta tokiu būdu, kad ją atitinka tik vienas gamintojas“, – tvirtina VPT. VPT nudoro, kad vienas iš pasiūlymus pateikusių tiekėjų, FTMC, neatitiko keliamų reikalavimų, jos pateiktus liemenių pavyzdžius vertino pirkimų komisijos ekspertai, tačiau tiekėjui leista toliau dalyvauti. Anot VPT, tai „pažeidžia skaidrumo principą“. Tarnybai taip pat kliuvo, kad apibūdinant neperšaunamų liemenių įmautes buvo nurodyti konkretūs prekių ženklai – „Ultracomp“, „Cordura“, „Luxicool“, „Velcro“, prie jų pateikiant nuorodą „arba lygiavertis“. VPT teigimu, reikalavimuose turėjo būti nurodomi bendrieji standartai, kiti bendrieji parametrai, neįvardijant konkrečių gaminių. „Nustatyta, kad rengdama pirkimo dokumentus, perkančioji organizacija neužtikrino konkurencijos, diskriminavo rinkoje esančius tiekėjus ir taip pažeidė nediskriminavimo ir skaidrumo principus“, – teigiama išvadose. Ginklų fondo vadovas: norėjome geriausio Savo ruožtu pirkimą vykdžiusio Ginklų fondo laikinasis direktorius Jonas Šalavėjus sako nesutinkantis su didžiąja dalimi priekaištų, tačiau, anot jo, sprendimas pirkimą nutraukti priimtas dėl „komisijos mažyčių klaidelių“ tikrinant liemenių pavyzdžius. „Manau, kad pusė ar daugiau pretenzijų tikrai nepagrįstos“, – BNS sakė jis. Anot jo, reikia atsižvelgti, kad liemenės bus skirtos apsaugoti žmogų, kai kyla pavojus jo gyvybei, todėl buvo siekta įsigyti iš geriausių medžiagų pagamintas prekes. „Buvo įvardinti medžiagų pavadinimai, įrašyta „arba lygiavertės“ – negali policija nerašyti, kokios medžiagos. Visur pretenzijos dėl to, kodėl reikalaujame pavyzdžio, kodėl reikalaujame, kad per penkerius metus bent kartą būtų dariusi tai organizacija. Tai – labai rimtas apsauginis dalykas. Tai nejaugi lauksime, jei ji penkerius metus nieko nedarė, kastuvus gamino, o dabar pradės gaminti liemenes? Tikrai keisti priekaištai“, – stebėjosi jis. Ginklų fondo vadovas pabrėžė, jog buvo atsižvelgta į visus tiekėjų skundus. Anot jo, pradžioje laimėtoju pripažinta FTMC, tačiau „Arveka“ pateikus skundą, buvo papildomai tikrinami FTMC gaminiai, o išardžius liemenes paaiškėjo, jog jų medžiaginė dalis iš tiesų neatitinka reikalavimų. Įmonę pašalinus iš konkurso, laimėtoju tapo „Arveka“. „Kai pamatėme, kas yra viduje, kaip tai susiūta, supratau, (...) darbas buvo padarytas pusiau“, – tikino jis.











